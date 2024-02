La marque de voitures électriques par Mercedes et le plus grand concurrent de Tesla arrive officiellement en Europe : voici Denza

Si l'actualité du Salon de Genève est quasi-entièrement centrée sur la Renault 5 E-Tech, les constructeurs chinois ont également fait le déplacement. Parmi eux, BYD, qui est venu avec ses deux voitures électriques de luxe : les Denza D9 et N7, co-conçus avec Mercedes-Benz. Deux modèles qui arriveront en Europe fin 2024 et qu'on vous présente ici.

Tout le monde n’a qu’un mot à la bouche depuis l’ouverture du Salon de Genève : Renault 5 E-Tech. Ce n’est pas pour autant que la petite Renault électrique est la seule attraction du salon, puisque les constructeurs chinois ont également du nouveau à nous proposer.

MG, par exemple, présente deux nouveaux modèles (la MG 9 et la MG S9), ainsi qu’une griffe haut de gamme, baptisée IM. Sur le stand d’en face, BYD, le plus grand concurrent de Tesla, lance lui aussi sa marque premium : Denza. Deux modèles ont fait le voyage et arriveront dans les concessions européennes prochainement : le minivan D9 et le SUV N7.

Denza D9 : un minivan pour VIP

Denza, pour rappel, c’est la marque « premium » de BYD, co-fondée avec Mercedes-Benz. Qui dit marque premium chinoise dit forcément minivan, carrosserie extrêmement en vogue dans le pays (il n’y a qu’à voir les Li Auto Mega, Volvo EM90 ou Zeekr 009, parmi tant d’autres).

Nous avons donc droit à une voiture extrêmement imposante (5,25 m de long, 1,96 m de large, 1,92 m de haut) disponible en version 100 % électrique ou en hybride rechargeable. Concentrons-nous sur la version électrique, qui reçoit, filiale de BYD oblige, la batterie LFP maison « Blade ».

Celle-ci dispose d’une capacité énorme de 103 kWh, ce qui se traduit par une autonomie de 600 km. C’est déjà assez peu vu la taille du pack, mais il faut de plus préciser que ce chiffre est atteint via le cycle d’homologation chinois CLTC, bien plus optimiste que notre cycle européen WLTP. Il faudrait donc compter aux alentours de 520 km en WLTP.

Le responsable ? Le poids, puisque le Denza D9 pèse entre 2 690 et 2 785 kilos. De fait, les deux moteurs (un sur chaque axe, faisant de ce van une transmission intégrale) de 275 kW (373 chevaux) ne sont pas de trop.

Denza D9

La recharge est étonnante, puisque ce D9 ne peut encaisser sa puissance de charge maximale, soit 166 kW… que s’il est branché à deux bornes simultanément ! Si vous n’avez qu’une prise de disponible, la charge sera divisée par deux, soit 83 kW, ce qui est très peu pour une batterie de cette taille.

Allez, consolons-nous avec cet habitacle hyper luxueux, tapissé de cuir et d’écrans. Le Denza D9 embarque sept passagers, avec les deux premiers rangs disposant de sièges individuels chauffants, massants et ventilés. À l’avant, l’écran central de 15,6 pouces est associé à un combiné numérique de 10,25 pouces et à une vision tête-haute pour avoir toutes les informations sous les yeux.

Denza N7 : un SUV électrique XXL

Plus proche des goûts européens, le Denza N7, un SUV coupé, aura plus de chance de faire de bons scores chez nous. Là aussi, les dimensions sont respectables, avec une longueur de 5,25 m pour une largeur de 1,96 m, dépassant donc largement celles d’un Tesla Model X, par exemple.

Ici aussi, la présentation intérieure est soignée, avec trois écrans sur la planche de bord, dont un dédié au passager. Chose curieuse : le système son est fourni par la marque française Devialet !

Denza N7

Cette fois-ci, pas de choix possible dans les motorisations, puisque seule une version 100 % électrique de 390 kW / 530 ch est disponible. Les performances suivent, avec un 0 à 100 km/h expédié en 3,9 s. Le confort n’est pas oublié, avec une suspension pneumatique de nouvelle génération installée de série.

La batterie du N7 est moins démesurée que celle du D9, puisqu’elle se « contente » de 91,3 kWh (ce qui est déjà énorme), toujours avec la technologie Blade maison. La recharge suit le même schéma, mais en plus rapide : comptez 150 kW si le N7 est branché sur une borne et 230 kW avec une seconde borne. Dans ce dernier cas, le 30-80 % est annoncé en 20 minutes, ce qui est correct.

Chose curieuse : BYD communique une autonomie de 570 km en une charge, mais selon la norme NEDC, une norme obsolète, remplacée par le WLTP (bien plus optimiste). On imagine une autonomie « réelle » aux alentours des 530 km, mais qui sera à vérifier lors de sa commercialisation.

Une arrivée fin 2024

Car oui, ces deux modèles ne sont pas là pour faire de la figuration. BYD l’assure : ses deux Denza seront commercialisées en Europe « à la fin de l’année 2024 ».

Restent deux inconnues. En premier, le prix : comme on l’a vu, les D9 et N7 proposent des grosses batteries et des équipements haut de gamme, ce qui fera forcément gonfler la note. D’autre part, les marchés retenus par BYD restent secrets.

On sait que les pays nordiques sont souvent préférés à la France, par exemple (il n’y a qu’à voir les exemples de Polestar ou Zeekr), mais on ignore si BYD, qui commercialise ses « propres » voitures électriques en France, sera tenté d’y distribuer ses Denza. Réponse finale dans quelques mois.