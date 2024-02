On a vu la MG S9, la nouvelle voiture électrique de MG qui se « recharge » en 2min30

Le stand de MG au Salon de Genève est bien rempli. Pour preuve, en plus de sa nouvelle marque haut de gamme IM, la marque chinoise vient de présenter son MG S9, une voiture électrique qui veut concurrencer le Tesla Model Y. Reste à savoir si elle arrivera en Europe.

Le Salon de Genève vient d’ouvrir ses portes et, quand bien même tous les regards se tournent sur la Renault 5 E-Tech, d’autres nouveautés sont intéressantes.

Le stand MG, par exemple, présente sa branche haut de gamme avec les IM L6 et IM LS6, mais aussi d’autres voitures électriques jamais vues en Europe. Parmi celles-ci, le MG S9, un grand SUV « fastback » dont nous sommes partis à la découverte.

Un style à la mode

Ce qu’il faut savoir avant tout, c’est que le MG S9 n’est pas vraiment une nouveauté. Il est en effet commercialisé en Chine depuis février 2023, sous le nom de Rising Auto R7. Rising Auto faisant partie du groupe SAIC, auquel fait également partie MG, le R7 a simplement été rebadgé MG pour son arrivée en Europe.

Aucune surprise, donc, en découvrant le MG S9, puisqu’il reprend trait pour trait le look du R7. La ligne de toit plongeante, un peu à la manière d’un Tesla Model Y ou d’un Peugeot E-3008, permet d’afficher un coefficient aérodynamique (Cx) très prometteur de 0,238.

Notons tout de même que le MG S9 est plus grand que le Tesla ou le Peugeot : comptez 4,90 m de long pour 1,92 m de large.

Dans le détail, on retrouve des optiques très effilées reliées par un bandeau à l’avant comme à l’arrière, ce qui rappelle un peu le Marvel R. Bref, rien de renversant, mais rien de foncièrement laid.

Dans l’habitacle, on tombe nez-à-nez avec une planche de bord qui fait immédiatement penser à l’Hyperscreen qu’on retrouve sur les Mercedes-Benz haut de gamme, comme les EQS et EQS SUV.

MG S9 // Source : Vincent Sergère – Frandroid MG S9 // Source : Vincent Sergère – Frandroid

MG reprend donc l’idée d’une immense dalle en verre de 43 pouces qui cache trois écrans : un derrière le volant de 10,25 pouces, un central de 12,3 pouces et un pour le passager de 10,05 pouces, le tout alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon 8155.

En parlant de passagers, les dimensions généreuses de ce SUV électrique semblent profiter à l’espace à bord, avec notamment un espace à l’arrière très confortable. Les dimensions du coffre et la présence (ou non) d’un frunk à l’avant restent inconnus.

Caractéristiques techniques : rien de révolutionnaire, mais une compatibilité avec l’échange de batteries

L’exemplaire présenté à Genève annonce une batterie de 90 kWh, capable d’alimenter ce MG S9 sur 536 km d’après la norme WLTP. Un moteur de 250 kW/340 ch permet de passer de 0 à 100 km/h en 5,8 s.

Si nous n’en saurons pas plus, les sites chinois nous apprennent que le Rising Auto R7 est doté d’une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) de 77 kWh et qui, plus intéressant, est compatible avec l’échange de batteries, un peu à la manière de Nio. Un échange qui se ferait en 2 minutes et 30 secondes d’après la marque. Reste à savoir si cette solution sera installée en Europe.

Quant aux prix de ce MG S9, il reste inconnu. Son clone chinois est vendu entre 189 900 et 229 900 yuans (de 24 300 à 29 400 euros environ), mais on sait que les prix européens sont systématiquement plus élevés. Aucune information n’a pour l’instant filtré sur son arrivée en France.