BYD lance une voiture électrique supérieure aux Porsche pour bien moins cher

Dévoilée en février 2025, la nouvelle Yangwang U7 démarre officiellement sa commercialisation en Chine. La voiture électrique de luxe est affiché à 80 000 euros, et embarque une avalanche d’équipements à la pointe.

Yangwang U7 // Source : Yangwang

BYD est en passe de devenir le leader mondial de la voiture électrique, talonnant à l’heure actuelle Tesla. Déjà bien implanté en Europe, le constructeur chinois possède également plusieurs autres sous-marques haut de gamme. On pense notamment à Denza, qui a aussi fait son arrivée sur le continent quelques semaines plus tôt.

Une nouvelle berline de luxe

Mais le groupe de Shenzhen possède également une autre marque, encore plus luxueuse. Il s’agit de Yangwang, qui n’a pour le moment pas encore officiellement fait la route jusqu’en Europe. Cette dernière commercialise déjà le grand U8, un SUV hybride que nous avons essayé. Elle propose également l’incroyable supercar U9, que nous avons également approché en Chine. Et ce n’est pas tout, car en février 2024, le constructeur a levé le voile sur un autre modèle.

Il s’agit de la berline U7, qui chasse directement sur les terres de la Tesla Model S, et que nous avions eu la chance de pouvoir découvrir en vrai. Et voilà qu’un an après sa révélation, celle-ci démarre enfin sa commercialisation en Chine. L’occasion d’en savoir plus sur son prix, qui démarre à partir de 628 000 yuans, soit environ 80 150 euros selon le taux de change actuel. Un tarif assez salé, qui le sera encore plus si elle finit par arriver en Europe. Et cela à cause des droits de douane très élevés, qui atteignent 27,4 % pour BYD. Ils s’ajoutent aux 10 % déjà en vigueurs depuis plusieurs années.

Cependant, le prix de départ reste moins élevé que ce qu’avait annoncé le constructeur au départ. Celui-ci tablait en effet sur un million de yuans (environ 127 600 euros), comme l’explique le site CNEVPost. À noter que le tarif annoncé est valable pour le modèle d’entrée de gamme cinq places, qu’il soit hybride ou électrique. La version quatre places démarre quant à elle à partir de 708 000 yuans, soit environ 90 400 euros. Mais alors, à quoi a-t-on le droit à ce prix-là, qui reste inférieur aux 109 990 euros demandés pour une Tesla Model S en France ?

Yangwang U7 // Source : Yangwang

Cette Yangwang affiche des performances de très haut vol, puisqu’elle a le droit à un total de quatre moteurs électriques. Le tout lui permettant d’afficher une puissance totale de 1 306 chevaux, pour un couple annoncé à 1 680 Nm sur le site de la marque. Le 0 à 100 km/h est ainsi réalisé en seulement 2,9 secondes, pour une vitesse maximale de 270 km/h.

Une autonomie élevée

La berline chinoise a aussi le droit à une grande batterie Blade LFP (lithium – fer – phosphate) développée en interne par le constructeur. Celle-ci affiche une capacité impressionnante de 135,5 kWh, ce qui permet à la voiture de pouvoir parcourir jusqu’à 720 kilomètres en une seule charge selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne plutôt 610 kilomètres avec l’homologation WLTP. La recharge s’effectue quant à elle de 30 à 80 % en 20 minutes, à une puissance maximale très élevée de 500 kW en courant continu… uniquement obtenus si on branche deux câbles de recharge.

Yangwang U7 // Source : Yangwang

La berline électrique a le droit à la conduite autonome God’s Eye A récemment dévoilée par le constructeur chinois, qui fait notamment appel à trois capteurs LiDAR. La nouvelle Yangwang U7 est un véritable concentré de technologies, et cela se voit à son bord. Elle a notamment le droit à un grand écran tactile central OLED de 12,8 pouces, associé à un écran pour le passager de 23,6 pouces. Le conducteur profite également d’un combiné d’instrumentation de même taille, tandis que deux autres dalles sont disponibles à l’arrière, d’une diagonale de 12,8 pouces.

Yangwang U7 // Source : Yangwang

Pour mémoire, cette nouvelle arrivante mesure 5,27 mètres de long pour 2,0 mètres de large et 1,52 mètre de haut. Elle a également le droit à la suspension DiSus-Z, que nous avions découvert en Chine et qui lui permet de continuer à rouler même si un pneu éclate, par exemple. Pour l’heure, on ne sait pas encore quand vont démarrer les premières livraisons de la berline. Et surtout pour quand son arrivée en Europe est prévue. Elle pourrait à terme être produite dans la nouvelle usine de BYD située en Hongrie, comme le petit Atto 2.