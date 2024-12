1000 km d’autonomie et une sécurité supérieure aux thermiques : cet innovant châssis pour voiture électrique pourrait tout changer

CATL, le leader mondial des batteries, vient de présenter son « Bedrock Skateboard Chassis », visant à améliorer la sécurité et les temps de développement des futures voitures électriques, tout en garantissant une autonomie dépassant les 1000 km. Première marque à en profiter : le chinois Avatr. Voici ce qu’il faut en retenir.

L’immense majorité des voitures électriques modernes ont placé leurs batteries dans leur plancher, permettant en général un gain de place dans l’habitacle par rapport à une thermique traditionnelle.

Mais CATL, le leader mondial des batteries pour voitures électriques, veut aller encore plus loin en développant l’intégralité du châssis d’une voiture, batterie comprise. Après avoir présenté son CIIC (CATL Integrated Intelligent Chassis) en décembre 2023, CATL vient de dévoiler une nouvelle version, baptisée Bedrock, via un communiqué de presse.

Une sécurité à toute épreuve

Le point majeur de ce châssis skateboard, d’après CATL, concerne son niveau inégalé de sécurité – d’où son nom. La marque en veut pour preuve un crash-test d’une voiture équipé de ce châssis, lancée à 120 km/h contre un poteau. Un test extrêmement exigeant vu la faible surface de contact, mais qui s’est conclu par l’absence d’explosion, de départ de feu ou d’emballement thermique.

De quoi parler des innovations qui ont permis ce résultat. Trois choses sont à citer ; la première concerne les matériaux utilisés, avec l’alliance d’acier formé à chaud et d’un alliage d’aluminium, renforcés de structures à barrières multiples (CATL parle d’une structure tridimensionnelle imitant la carapace d’une tortue).

La seconde concerne les cellules, directement intégrées dans le châssis (on parle ici de CTC, cell to chassis). Cette quatrième génération dispose d’un film isolant spécifique, permettant de réduire le risque d’emballement thermique. Enfin, la déconnexion du système haute tension peut s’effectuer en 0,01 seconde suivant l’impact, tandis que la décharge de l’énergie résiduelle dans le véhicule demande 0,2 seconde – un nouveau record, d’après CATL.

De nombreux bénéfices, une première marque à en profiter

Outre cette sécurité manifestement à toute épreuve, ce châssis Bedrock conserve les autres avantages du châssis skateboard CIIC de CATL. L’architecture CTC dont on parlait plus haut permet d’optimiser l’espace réservée aux batteries, de quoi permettre à l’entreprise de clamer des autonomies dépassant les 1000 km. Reste que cette technologie rend la maintenance plus compliquée.

Autre bénéfice : comme CATL s’occupe du développement de ce châssis skateboard, regroupant certes la batterie, mais également l’ensemble des organes de conduite (moteurs, direction, suspension, etc), les temps de développement de la voiture dans sa globalité pourrait fondre des 36 mois actuels (ou plus) à 18 (voire 12) mois seulement. Notons enfin un découplage des systèmes mécaniques, facilitant l’accès aux niveaux 3 et 4 de conduite autonome.

Bref, beaucoup d’avantages dont profitera en premier Avatr, une marque chinoise détenue à 14,1 % par CATL. Si le modèle, ni sa date de commercialisation ne sont en revanche connues. Rappelons que le châssis CIIC « traditionnel » est déjà disponible sur la Neta S Wagon, mais cela pourrait ne pas durer : la marque serait au bord de la faillite.