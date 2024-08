1000 km d’autonomie pour 24 000 € : cette nouvelle voiture électrique dispose d’un avantage décisif

Présentée il y a quelques semaines, la Neta S Wagon refait parler d’elle. On apprend en effet qu’elle serait la première voiture électrique à recevoir un châssis « skateboard » entièrement développé par CATL, le leader mondial des batteries. De quoi proposer des autonomies de premier ordre pour un prix réduit.

Neta S Wagon // Source : Neta

La batterie est un élément crucial des voitures électriques, et les progrès dans le secteur sont légion. Les autonomies progressent, les temps de charge diminuent, mais un nouvel élément pourrait encore renforcer ces progrès.

Il s’agit du châssis skateboard développé par CATL, le leader mondial des batteries, présenté en décembre 2023. Une nouvelle étape vient d’être franchie, puisqu’on connaît désormais la première voiture à en être équipé.

Une voiture électrique prometteuse

Un modèle qu’on connaît déjà, puisqu’il s’agit de la Neta S Wagon. Ce dérivé break de la Neta S avait été présenté il y a quelques semaines, mais la marque était restée très discrète sur ses caractéristiques.

Neta S Wagon // Source : Neta

On en sait à présent bien plus via un post Weibo de Neta. Pour rappel, ce break électrique veut mettre la praticité et le style au premier plan, avec un coffre généreux (593 litres), une habitabilité de premier ordre et un style soigné.

La nouveauté, c’est qu’on connaît désormais les premières caractéristiques techniques de cette Neta S break. La voiture commence à 159 900 yuans (environ 20 100 euros) avec une batterie Shenxing de CATL, de quoi proposer une autonomie de 510 km selon les normes chinoises CLTC (soit environ 435 km en norme WLTP, plus réalistes).

Neta S Wagon // Source : Neta

Au sommet de la gamme trône une version à transmission intégrale facturée 209 900 yuans (environ 26 500 euros) qui peut passer de 0 à 100 km/h en 3,9 s… sans oublier une mystérieuse version « CIIC » — celle qui nous intéresse aujourd’hui.

Un châssis d’un nouveau genre

« CIIC », ça veut dire « CATL Integrated Intelligent Chassis ». Derrière ce nom un peu barbare se cache en réalité une petite révolution : pour la première fois, un constructeur intègre un châssis qui n’est pas développé par lui.

Châssis CIIC // Source : CATL

Ce châssis « skateboard » est un bloc. Il regroupe les moteurs, la batterie, la suspension, les freins et d’autres composants développés non pas par Neta, mais par CATL directement. L’avantage pour la marque automobile : un gain de temps pour développer ses voitures électriques.

Tesla avait popularisé le terme de « châssis skateboard » (avec la batterie au centre et les moteurs sur les essieux), mais CATL va plus loin avec cette solution « tout-en-un » clefs en main. Grâce à ce développement 100 % interne, la firme peut donc optimiser l’ensemble des composants.

Neta S Wagon // Crédit : Neta

Le leader des batteries avait ainsi assuré lors de la présentation de son châssis pouvoir dépasser les 1000 km d’autonomie en cycle CLTC (environ 850 km WLTP), mais cette Neta S Wagon « CIIC » reste encore assez discrète sur ses performances.

Tout juste saura-t-on qu’elle disposera d’une batterie « 5C » en 800V, de quoi assurer des recharges en moins de 15 minutes, et qu’elle est affichée en précommandes à 189 900 yuans (environ 24 000 euros). Les derniers détails devraient être fournis lors du Chengdu Motor Show, qui ouvrira ses portes le 30 août 2024.