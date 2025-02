Voici les prix de la nouvelle voiture électrique abordable de BYD et c’est une bonne surprise

BYD, le plus grand concurrent de Tesla vient d’annoncer l’arrivée de l’Atto 2 en France. Une voiture électrique (et hybride rechargeable) vendue à partir de 28 990 euros hors bonus. Un prix enfin intéressant pour les voitures électriques chinoises de BYD.

Crédit : BYD

BYD vend de nombreux modèles de voitures électriques en France : sept au total. Et désormais huit avec l’arrivée de la BYD Atto 2 dans les prochaines semaines. La bonne surprise, c’est son prix, puisqu’elle démarre à partir de 28 990 euros, soit le même prix que l’actuelle BYD Dolphin, pourtant plus petite et moins intéressante techniquement parlant.

De 28 990 à 35 990 euros

Notre journaliste, Jean-Baptiste Passieux, actuellement présent à l’évènement de lancement de la BYD Atto 2 en France nous a transmis l’intégralité des tarifs de la gamme. Si la version Active sera vendue 28 990 euros, il faudra compter 30 990 euros pour la finition Boost et 35 990 euros pour la version Confort.

Crédit : BYD

La rumeur est confirmée : une version hybride rechargeable verra bel et bien le jour en France. Mais aucune date n’a encore été annoncée. Précisons que cette version hybride rechargeable devrait être vendue moins chère que les versions électriques, du fait d’une batterie plus petite, et aussi du fait des droits de douanes.

Une grande batterie en option

La version Comfort intégrera la grande batterie, pour une autonomie WLTP de 420 km et une recharge de 10 à 80 % en 25 minutes.

La version dotée d’une batterie de 45 kWh (autonomie de 312 km WLTP) se retrouvera sur les versions Active et Boost. Avec une recharge de 10 à 80 % en 37 minutes.

BYD Atto 2 // Source : BYD

Les différences entre les version Active et Boost sont déjà connues puisque la voiture est vendue en Espagne depuis quelques semaines. Vous pouvez retrouver plus de détail sur les finitions dans notre article dédié.

Pour aller plus loin

On est monté à bord du BYD Atto 2, la réponse chinoise aux Peugeot 2008 électriques et R4 E-Tech

Les dates de livraisons ne sont pas encore connues, nous actualiserons cet article une fois que nous aurons reçu l’intégralité des informations officielles. En attendant, vous pouvez jeter un oeil à notre découverte de la voiture au salon de Bruxelles.

La BYD Atto 2 sera produite en Europe, ce qui lui évitera les droits de douanes. Mais il est possible que dans un premier temps, les premiers exemplaires arrivent de Chine, réduisant alors la marge du constructeur en Europe.

On compare avec la concurrence

A titre de comparaison, la Citroën ë-C3 Aircross est vendue à partir de 27 400 euros avec ses 300 km d’autonomie. La Peugeot e-2008 est quant à elle vendue à partir de 36 000 euros, avec ses 360 km d’autonomie. Enfin, la Ford Puma Gen-E est commercialisée à partir de 33 990 euros avec ses 376 km d’autonomie.