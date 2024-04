Le plus grand rival chinois de Tesla prépare une voiture électrique pensée pour l’Europe

Le constructeur chinois Denza, filiale haut de gamme de BYD et de Mercedes, est actuellement en train de développer un break électrique baptisé Z9 GT. Rival de la Porsche Taycan, ce dernier a déjà été aperçu en Europe, encore lourdement camouflé. Voilà ce que l'on sait.

Si vous n’avez encore jamais entendu parler de Denza, cela ne devrait pas tarder. En effet, la firme chinoise, créée par les géants BYD et Mercedes, commence à faire tout doucement son arrivée en Europe, avec notamment son D9 que nous avions pu voir à Munich. Désormais, Mercedes dispose d’uniquement 10 % des parts, mais Denza compte bien dessus pour rappeler ses origines européennes.

Un break sportif et électrique

Nous avions d’ailleurs eu le privilège de pouvoir le tester sur ses terres natales, en Chine, aux côtés du N7. Il s’agit pour mémoire d’un crossover électrique, rival de la Tesla Model Y. Mais pas question pour la filiale haut de gamme de se reposer sur ses lauriers. Et pour cause, elle prépare d’autres modèles, dont un break très prometteur. Ce dernier prend le nom de Z9 GT et commence petit à petit à se montrer.

Sur Weibo, l’équivalent chinois de Facebook, quelques photos officielles ont déjà été publiées, montrant la voiture encore lourdement camouflée. Cette dernière est actuellement en phase de test, et pas n’importe où puisqu’elle a été vue en Europe, aux côtés d’une Porsche Panamera et d’une Ferrari GTC4 Lusso. Voilà qui en dit long sur les ambitions de cette nouvelle arrivante, qui affiche clairement son tempérament sportif.

Pour l’heure, il est encore impossible de voir à quoi ressemblera précisément le véhicule, qui affiche une silhouette de break de chasse. De quoi rivaliser frontalement avec la Porsche Taycan, tandis que ses dimensions n’ont pas encore été révélées pour le moment. Cependant, ces dernières devraient logiquement rester assez proches. A l’avant, nous découvrons toutefois déjà des optiques très allongées, qui donnent un style dynamique à cette nouvelle arrivante.

De profil, on note une garde au toit très basse et une lunette très inclinée qui contribuent aussi à lui donner une certaine sportivité. La partie arrière est quant à elle encore bien dissimulée, mais on remarque tout de même la présence d’un petit becquet de toit, ainsi que d’un bouclier assez imposant. Mais nous en sauront plus un peu plus tard.

Tout pour l’aéro et le dynamisme

Les premières images laissent également penser que la nouvelle Denza Z9 GT se dotera de poignées de portes intégrées à la carrosserie. De quoi garantir un Cx (coefficient de trainée) très bas. Pour mémoire, c’est la Lucid Air qui affiche le plus bas du marché, avec seulement 0,20, tout comme la Mercedes EQS. Pour l’heure, la firme chinoise n’a pas encore donné de chiffre exact pour son break électrique haut de gamme.

On ne connaît pas non plus sa fiche technique, alors que ce dernier devrait évidemment embarquer une motorisation 100 % électrique. Néanmoins, il se dit qu’il se déclinera également en une version hybride rechargeable, comme l’indique le site Car News China. Dans tous les cas, il faudra encore patienter avant de tout savoir sur ce qui se cache sous son capot. Nul doute toutefois que la voiture se dotera d’une batterie Blade conçue par le constructeur en interne.

Cette dernière fait appel à la chimie LFP (lithium – fer – phosphate) et coûte moins chère qu’un pack NMC (nickel – manganèse – cobalt). Reste désormais à connaître la capacité, le temps de charge et la puissance qu’elle est en mesure d’encaisser. Selon le PDG de Denza, Zhao Changjiang, la Z9 GT a passé haut la main le moose test, ou test d’évitement à 90 km/h. Elle serait aussi devant la Mercedes Classe S en termes d’espace intérieur, de confort et d’accélération.

Il ne faudra pas attendre trop longtemps avant de découvrir cette nouvelle venue, car elle sera officiellement dévoilée le 25 avril prochain, lors du salon de Pékin. Elle sera ensuite lancée en Chine quelques mois plus tard, tandis que son arrivée en Europe est prévue mais pas pour tout de suite. Une variante berline serait également dans les cartons.