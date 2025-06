Quelle est cette nouvelle voiture électrique chinoise que vous allez croiser sur les routes en France

Alors que Firefly, sous-marque de Nio, prépare son arrivée sur le marché européen, le constructeur organise une grande tournée dans plusieurs pays du Vieux Continent. Et bonne nouvelle, on verra aussi sa voiture électrique à moins de 30 000 euros en France.

Source : Firefly

De plus en plus de constructeurs chinois veulent tenter leur chance en Europe. Ce qui ne plaît vraiment pas à Bruxelles, qui veut au contraire tout faire pour leur mettre des bâtons dans les roues. Mais cela ne les empêche pas d’arriver en masse et même de rencontrer un franc succès chez nous. C’est par exemple le cas de BYD, qui a récemment dépassé Tesla sur les ventes de voitures électriques.

Une grande tournée européenne

Et forcément, cette success-story inspire de nombreuses autres entreprises et leur donne des idées. On pense par exemple à Nio, fondée en 2014 et qui est déjà présente dans certains pays européens depuis peu. Mais la firme veut désormais aller encore plus loin, car elle souhaite commercialiser chez nous sa petite voiture abordable. Baptisée Firefly, du non de la sous-marque éponyme, cette dernière sera bel et bien vendue en Europe. Son arrivée est même prévue avant la fin de cette année. Mais avant la lancer dans les concessions, le constructeur veut d’abord prendre la température.

Sur sa page Weibo, Firefly annonce se lancer dans une grande tournée européenne durant deux semaines. Celle-ci a démarré le 9 juin dernier, et elle va traverser pas moins de sept pays et onze grandes villes. Parmi eux, on retrouve certains qui feront partie des premiers servis, comme l’Autriche. Mais le reste est plus surprenant. Car les autres pays n’ont pas été annoncés comme ayant été sélectionnés par le constructeur pour y vendre sa voiture. Du tout moins, pas dans un premier temps.

La Firefly classique

Durant sa tournée, la citadine électrique se rendra également en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas, en Espagne et en Italie. Et ce n’est pas tout, car la France fait aussi partie de la sélection. Mais quel est le but de cette grande balade européenne, qui va se prolonger sur plus de 5 500 kilomètres ? Et bien sans doute de permettre à la marque chinoise de voir si les habitants de ces pays sont réceptifs à cette nouvelle auto. L’objectif est ainsi de tâter le terrain, avant une éventuelle commercialisation.

Nul doute que la nouvelle Firefly pourrait attirer les curieux en France, et même donner envie à certains de sauter le pas. Car cette dernière affiche un style des plus adorables, avec son petit gabarit. Pour mémoire, elle ne mesure que 3,99 mètres de long. De quoi être une parfaite rivale pour la Renault 5 E-Tech, surtout qu’elle devrait afficher un tarif assez similaire. Aux Pays-Bas, la citadine chinoise démarre à partir de 29 990 euros. Mais il est possible qu’elle ait plus tard le droit à des versions encore moins chères, comme sa concurrente tricolore.

Une citadine très intéressante

On rappelle qu’au départ, la nouvelle Firefly devait être lancée en Europe en premier lieu, avant la Chine. Mais les droits de douane mis en place par Bruxelles ont contraint le constructeur à revenir sur ses plans. C’est ainsi que la voiture est déjà vendue en Chine, avant son arrivée sur le Vieux Continent. Celle-ci est prévue entre juin et août, peut-être en fonction des pays. Quoi qu’il en soit, cette dernière possède une fiche technique très intéressante sur le papier.

Elle a le droit à une petite batterie de 42,1 kWh, qui lui offre une autonomie maximale de 420 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 370 kilomètres WLTP. En ce qui concerne la recharge, elle est compatible avec les stations d’échange de batterie développées par Nio. Il est donc possible de repartir avec un accumulateur plein en moins de 3 minutes. La future rivale de la Volkswagen ID.1 revendique 141 chevaux et réalise le 0 à 100 km/h en 8,2 secondes.

Source : Firefly

Au total, le constructeur prévoit de vendre sa citadine électrique dans pas moins de 20 pays à travers le monde. Elle sera également disponible au Royaume-Uni mais aussi en Asie du Sud-Est, entre autres. Le site CNEVPost nous indique que la Firefly a été vendue à 3 680 exemplaires durant son premier mois complet de commercialisation. Et ce alors que ses livraisons ont démarré le 29 avril 2025 en Chine. Autant dire que le succès semble être au rendez-vous pour cette nouvelle venue qui sera privée de bonus écologique en France.