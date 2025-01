On a vu l’impressionnante voiture « électrique » et volante de Xpeng qui arrive bientôt sur les routes

Le constructeur chinois de voitures électriques, Xpeng, vient de montrer la version de série de son Land Aircraft Carrier. Un genre de pickup hybride rechargeable qui intègre un drone de transport de personne. Les premières livraisons sont prévues pour 2026.

Xpeng Aeroht Land Aircraft Carrier

Xpeng est une startup chinoise qui fait beaucoup parler d’elle en Europe en ce moment. Il faut dire que ses voitures électriques sont dotées d’un excellent rapport qualité / prix, et viennent titiller les Tesla sans problème. Nous avons d’ailleurs récemment essayé les Xpeng G6 et G9 vendues en France.

À l’occasion du CES 2025 de Las Vegas, la division aéronautique de Xpeng, nommée Xpeng AeroHT, a présenté la version de série d’une voiture hybride rechargeable très particulière, nommée Land Aircraft Carrier.

Celle-ci avait été dévoilée au CES 2024, mais avec de simples rendus 3D qui n’inspiraient pas la confiance. C’est la première fois que le grand public peut s’approcher de ce véhicule en dehors de Chine. Pour résumer, il s’agit d’une voiture qui intègre dans son coffre un drone de transport de personnes, capable d’accueillir le pilote et son passager.

Déjà plus de 3 000 commandes

Il ne s’agit pas d’un projet fou ou d’un concept qui ne verra jamais le jour. Non, ce véhicule est déjà disponible à la précommande (avec 3 000 commandes selon Xpeng) et les premières livraisons sont prévues au début de l’année 2026. Le projet semble avoir pris un peu de retard, car au CES 2024, on nous parlait de livraison pour la fin de l’année 2025.

On ne connaît toujours pas l’habitacle de la voiture, qui sera dévoilé plus tard, mais on sait qu’il proposera quatre vraies places. Xpeng a intégré des vitres arrière transparentes depuis l’intérieur, mais opaque depuis l’extérieur. Les portières antagonistes s’ouvrent de manière automatique.

On sait aussi que la voiture, d’une longueur de 5,5 mètres pour 2 mètres de largeur et de hauteur, sera disponible en quatre coloris. Basée sur une architecture 800 volts, elle promet 1 000 km d’autonomie sur le cycle CLTC, grâce à son moteur thermique qui recharge la batterie (qui elle-même alimente les moteurs électriques de la voiture) dont la capacité n’a pas été communiquée.

Six roues motrices et « fly-by-wire »

La voiture est dotée de six roues motrices et les roues arrière sont directrices, afin de faciliter les manœuvres. Le moteur thermique permet de recharger la batterie du drone et Xpeng annonce une autonomie de six vols.

Le drone intègre six moteurs (rotors) rétractables et un cockpit panoramique (270°) en fibre de carbone pour limiter le poids. On retrouve la technologie fly-by-wire très présente en aéronautique (et sur le Tesla Cybertruck) pour les commandes, avec une triple redondance pour la sécurité des vols.

Un pilotage manuel ou automatique

Il est possible de piloter manuellement ce drone, mais Xpeng propose également un pilote automatique, avec notamment l’appui sur un bouton pour décoller et atterrir, un planificateur d’itinéraire automatique, l’analyse du trafic aérien en temps réel grâce aux différents capteurs ainsi qu’une aide visuelle à l’atterrissage. On ne parle pas d’un drone DJI de 250 grammes, mais bel et bien d’un aéronef de transport de personnes.

Une fois que le vol est terminé, la voiture récupère automatiquement le drone, pour le ranger dans le coffre. C’est le même système qui s’active au décollage, avec l’appui sur un seul bouton.

Qui aura le droit de conduire et piloter ?

La grande question que l’on se pose est évidemment celle de la réglementation et de la licence nécessaire à la conduite de la voiture et au pilotage de ce drone. Xpeng promet qu’un simple permis de conduite permet de conduire la voiture, mais qu’il faut bien entendu une licence de pilote pour piloter le drone.

Précisons que la réglementation en Chine est différente de celle en Europe, et il y a fort à parier que ce véhicule soit uniquement vendu en Chine. Xpeng a toutefois déjà obtenu les autorisations nécessaires pour faire voler son drone X5 qui permet de transporter six personnes, grâce à une licence spéciale, plus simple à obtenir que pour le pilotage d’un avion de tourisme.

Le drone intégré à cette voiture a également déjà volé il y a quelques mois en Chine, prouvant qu’il était parfaitement fonctionnel et qu’il ne s’agit pas juste d’un concept.

Pour le tarif, Xpeng Aeroht annonce un prix de 2 millions de yuans, soit environ 250 000 euros. Ce n’est pas si cher pour avoir une voiture et un drone de transport.