BYD arrive en Europe avec ses voitures électriques haut de gamme de la marque Denza. La première sera la Denza Z9 GT, un break de chasse qui vient sur les terres de Mercedes et Porsche. Voici tout ce qu’on sait de lui.

Denza Z9 GT

La nouvelle marque haut de gamme de BYD, Denza, vient tout juste d’être officiellement lancée en Europe. Deux voitures électriques (et hybrides rechargeables) font le déplacement : le mini van D9 et le break de chasse Z9 GT. Voici tout ce que l’on sait déjà sur cette dernière, commercialisée en Chine depuis quelques mois.

On a pu rouler avec cette voiture en septembre 2024 en Chine, et vous pouvez retrouver notre premier avis à chaud en vidéo ci-dessous.

Trois moteurs électriques

La Z9 GT repose sur une toute nouvelle base technique : la plateforme e3, développée spécifiquement pour la marque Denza. Une structure pensée comme un véritable cerveau central, qui orchestre transmission, direction, suspension hydraulique et freinage avec une réactivité de seulement 10 millisecondes.

Sous le capot, on trouve trois moteurs électriques – un à l’avant et deux à l’arrière – pour une puissance combinée de 710 kW (environ 960 ch) en version 100 % électrique, et 792 kW (1 076 ch) en hybride rechargeable grâce à l’ajout d’un moteur essence 2 litres de 206 ch.

Résultat : un 0 à 100 km/h expédié en respectivement 3,4 et 3,6 secondes. Denza promet une dynamique de conduite intéressante grâce au torque vectoring et aux roues arrière directrices. Mieux vaut ne pas rouler avec la batterie à plat en version hybride, car les performances s’effondreront.

Cette architecture permet à BYD d’annoncer que sa voiture est « équipée pour faire face à l’éclatement des pneus à des vitesses allant jusqu’à 180 km/h » sans perte de contrôle. Comment ? Tout simplement en modifiant le couple délivré à la roue quasi en temps réel.

Une longue berline qui se gare très facilement

Le rayon de braquage ? Seulement 9,24 mètres. Du jamais vu pour un véhicule de ce gabarit (on est plutôt autour de 12 mètres habituellement) grâce aux roues arrière directrices avec un angle maximal de 15°, un record dans l’industrie. Elles sont indépendantes l’une de l’autre, grâce à l’utilisation de deux moteurs.

BYD Denza N9 parking show pic.twitter.com/w2wpmBeoLd — CCL (@CCL2K30) March 20, 2025

La Denza Z9 GT possède également le mode de conduite “crabe” ou encore la capacité à faire demi-tour sur elle-même. De nombreux internautes chinois s’amusent à louper leurs créneaux pour tester la fonction qui permet à l’arrière de la voiture de se décaler, pour parfaire sa manœuvre de stationnement.

Attention toutefois à la gomme : nous avons testé ces fonctions en Chine en septembre 2024 sur une Denza Z9 GT et nous avons laissé de nombreuses traces de pneu (et de fortes odeurs de caoutchouc brûlé). À ne pas tenter n’importe où.

Électrique, ou hybride rechargeable

Deux motorisations sont au programme : une version 100 % électrique avec une batterie d’une capacité de 100 kWh, et une version hybride rechargeable Super DM avec une batterie de 38,5 kWh. Cette dernière affiche une autonomie cumulée de plus de 1 101 km en cycle CLTC (dont 201 km en électrique).

Pour la version 100 % électrique, jusqu’à 620 km d’autonomie sont annoncés (toujours en CLTC), en attendant l’homologation WLTP européenne.

On voit donc que la consommation ne sera pas le fort de cette voiture. À titre de comparaison, une Tesla Model S et sa grande batterie de 100 kWh annonce 723 km d’autonomie WLTP, soit environ 800 km CLTC.

Un design allemand, un intérieur chinois

Dessiné sous la direction de Wolfgang Egger (ancien d’Audi), le style de la Z9 GT ne passe clairement pas inaperçu. Face avant basse et élancée, proportions dynamiques, calandre affleurante intégrant les capteurs, feux en sablier à l’arrière ou encore grand becquet actif. Denza cherche à frapper les esprits, quitte à en faire trop, mais ça, c’est une histoire de goûts.

À bord, la Denza Z9 GT veut offrir l’expérience d’un salon roulant. Grâce à sa batterie structurelle intégrée (cell-to-body), la voiture dégage 15 mm de hauteur supplémentaire et un plancher plat, pour un espace digne d’une limousine.

Les dimensions confirment ce gabarit généreux : 5,18 mètres de long, 1,99 mètre de large, 1,50 mètre de haut pour un empattement de 3,12 mètres (c’est énorme). Des proportions taillées pour les grands trajets.

On y retrouve un écran central flottant de 17,3 pouces, un second écran passager de 13,2 pouces. Les sièges avant sont massants, chauffants, ventilés et réglables en 12 directions, avec des supports latéraux actifs connectés à la suspension pour maintenir le corps dans les virages.

Pour le son, Denza fait confiance au français Devialet, très réputé dans le domaine, avec 20 haut-parleurs.

À l’arrière, même traitement : chauffage, ventilation et massage pour les passagers, avec des sièges ultra-larges et une configuration digne d’un vol long-courrier. On note aussi la présence d’un… frigo ! Qui peut aussi réchauffer les plats. Du jamais vu en Europe, alors que c’est un équipement de plus en plus répandu en Chine.

Des spécificités européennes

BYD nous annonce que la version européenne sera différente de la version chinoise, grâce à plusieurs améliorations : “ces améliorations porteront notamment sur le groupe motopropulseur, les performances, l’autonomie, la taille et les caractéristiques des pneumatiques, ainsi que la capacité de stockage”.

Le coffre de la Denza Z9 GT chinoise

Il est vrai que pour ce dernier point, les voitures électriques chinoises favorisent davantage l’espace aux jambes pour les passagers arrière que l’espace dans le coffre. Tout l’inverse des besoins des consommateurs européens.

Version Electrique Hybride rechargeable Dimensions (L/l/H, mm) 5,180/1,990/1,500 5,195/1,990/1,500 Empattement (mm) 3,125 Rayon de braquage (m) 4,62 4,62 Puissance moteur thermique (kW/Nm) – 152 / 325 Puissance moteur AV (kW) 230 200 Puissance moteur AR (kW) 240 + 240 220 + 220 0-100km/h (s) 3,4 3,6 Autonomie CLTC (km) 630 201 Autonomie combinée CLTC (km) – 1 101 Consommation de carburant batterie vide NEDC (L/100km) – 7,6 Type de batterie LFP LFP Cell-to-Body (CTB) Oui Oui Capacité de la batterie (kWh) 100 38.5

En assumant un positionnement aussi radicalement premium, Denza ne cherche pas à concurrencer Tesla sur son terrain du minimalisme, mais bien à séduire les clients des marques allemandes, ou ceux qui attendent de l’électrique une montée en gamme concrète. Design expressif, technologie embarquée, confort maximal : la Z9 GT n’est pas là pour faire du volume, mais pour marquer les esprits.

Prix et disponibilité

Les tarifs et disponibilités européennes n’ont pas encore été communiqués, mais l’arrivée de ce modèle – et plus largement de Denza – constitue sans doute le signal le plus clair à ce jour que la Chine ne veut plus seulement vendre des voitures électriques. Elle veut aussi vendre du désir, comme Tesla a sû le faire en rendant les voitures électriques sexy avec sa Model S en 2012.

Les premières livraisons des Z9 GT en Chine

Pour le moment, on ne connaît pas les caractéristiques finales de la version européenne de la Denza Z9 GT. On sait seulement qu’elle sera commercialisée sur le Vieux Continent à partir du quatrième trimestre 2025.

En Chine, la Denza Z9 GT est commercialisée à partir de 334 800 yuan, soit environ 41 000 euros. Mais attention, il faut s’attendre à un tarif en Europe d’environ 70 000 euros, pour tenir compte des surtaxes et des divers frais d’importation et d’implantation sur place.