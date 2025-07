Ce récent smartphone Motorola soldé à moins de 250 € va ravir celles et ceux qui hésitaient avec un Redmi Note de Xiaomi

Envie d’un nouveau smartphone, mais votre budget est limité ? On a ce qu’il vous faut ! Le récent Motorola G56 qui mise sur une fiche technique équilibrée pour convaincre. Lors des soldes, on le trouve en promotion à 249 euros, contre 281 euros habituellement.

Le Motorola G56 est un smartphone qui se situe entre l’entrée et le milieu de gamme. Ce modèle ne décevra pas les petits budgets puisqu’il est capable d’un peu tout et le fait bien, en restant abordable. En perdant 30 euros de son prix, il devient une bonne affaire pour les personnes souhaitant un smartphone fonctionnel et pas cher comme chez Xiaomi durant les soldes.

Le Motorola G56, c’est quoi ?

Un grand écran LCD Full HD+ à 120 Hz

Une configuration équilibrée

Livré avec Android 15

Au lieu d’un prix barré à 281,99 euros, le Motorola G56 est disponible à prix réduit pendant les soldes : 249,99 euros sur le site Boulanger.

Un smartphone soigné ultra-résistant

Motorola soigne son G56 en optant pour un dos en cuir vegan doux au toucher, tout en assurant une bonne prise en main. En plus d’être élégant, il est aussi un appareil durable. Il possède plusieurs certifications, l’IP68, l’IP69, mais aussi le grade militaire Mil-STD-810H ou encore son Gorilla Glass 7i qui protège son écran.

Concernant cet écran, justement, on a ici droit à une dalle IPS LCD de 6,72 pouces. Bien que l’on regrette de ne pas avoir d’écran OLED, offre une belle fluidité grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec une définition Full HD+ (1080 par 2400 pixels) et un pic de luminance de 1000 cd/m2.

Il marque des points avec la présence d’un port jack 3,5 mm et d’un port microSD.

Des performances honorables pour le prix

Au cœur de son téléphone, la marque a ajouté un SoC MediaTek Dimensity 7060 couplé à 8 Go de RAM. Avec une telle configuration, la navigation est fluide et même quelques sessions de jeu sans ralentissements majeurs peuvent être lancées. Côté logiciel, on profite d’Android 15 et l’interface maison de la marque. D’ailleurs, elle garantit 4 ans de mise à jour majeure.

Concernant la partie photo, il peut compter sur un duo d’objectifs : un module principal de 50 Mpx et un objectif ultra grand-angle de 8 Mpx. De jour, les clichés devraient être réussis lorsque les conditions lumineuses sont réunies. Enfin, avec sa batterie de 5 200 mAh, le G56 devrait se montrer particulièrement endurant. Et au cas où vous tomberiez en rade de batterie, vous allez pouvoir compter sur la charge 33 W. Ce n’est pas la plus véloce du marché, mais c’est toujours mieux que Samsung et son Galaxy A26 limité à 25 Watts.

Si le téléphone de Motorola ne vous a pas convaincu, il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros du moment.

Les Soldes d’été 2025

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.