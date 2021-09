Samsung dévoile le premier capteur photo de 200 MP pour smartphone

Toujours plus. Après plusieurs mois de rumeurs, Samsung a révélé un nouveau capteur avec une définition record de 200 mégapixels. Le Isocell HP1 devrait rapidement être proposé dans des smartphones.

Depuis 2019, c’est la course aux mégapixels dans nos smartphones. Passant de 12 à 48, pour atteindre aujourd’hui des définitions supérieures à 108 mégapixels les fabricants de smartphones veulent pouvoir placer un gros chiffre sur le module photo et impressionner le chaland. En la matière, c’est Samsung qui est devenu maitre de la fabrication de capteur photo à haute définition avec sa gamme Isocell.

200 millions de pixels

Le Samsung Isocell HP1 est le premier capteur photo de l’industrie à offrir 200 mégapixels sur un capteur destiné aux smartphones. Rappelons qu’ici on parle de Samsung en tant que fournisseur de composants. On peut facilement imaginer que ce capteur sera intégré au prochain fleuron de Xiaomi ou d’Oppo par exemple. Le capteur offre des photosites de 0,64 µm et promet de gérer la technologie Dual Pixel Pro dans toutes les directions.

200 mégapixels, cela signifie 200 millions de pixels sur un seul capteur photo, soit une définition largement supérieure à la 16K (132,7 mégapixels). Évidemment, il sera possible pour le capteur de faire du pixel-binning, c’est-à-dire combiner les informations de plusieurs pixels. Ainsi en conditions de faible luminosité, Samsung précise que son capteur aura le comportement d’un capteur de 12,5 mégapixels avec des photosites de 2,56 µm en combinant 16 pixels en un.

Avec un tel capteur, il devrait être possible de proposer des zooms numériques convaincants, en coupant dans la photo pour faire un agrandissement.

Des vidéos en 8K

Les capacités en capture vidéo du capteur sont différentes. Dans ce scénario, il fusionnera 4 pixels en un pour devenir un capteur 50 mégapixels avec une définition de 8192 x 6144 pixels, suffisante pour filmer en 8K (7680 x 4320) à 30 images par seconde.

Reste qu’il faudra probablement un SoC très performant pour traiter les 200 mégapixels du capteur principal en plus des éventuels capteurs secondaires du smartphone. Attendons de voir quels seront les fabricants qui intégreront ce nouveau capteur photo, et les fonctions associées qu’ils proposeront.