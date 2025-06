Ce nouveau smartphone milieu de gamme aux allures premium (Oled 120 Hz et charge 68 W) est déjà en promotion

Le Motorola Edge 60 est un récent smartphone qui a pour objectif d’offrir des prestations de bon niveau avec un tarif attractif. De base à 479 euros, le voilà déjà en promotion à 430 euros sur Amazon.

Motorola Edge 60 // Source : site officiel

Motorola a rĂ©cemment renouvelĂ© sa sĂ©rie Edge, avec le Edge 60, un modèle milieu de gamme qui cumule les atouts : Ă©cran pOLED rafraĂ®chi Ă 120 Hz, charge rapide 68 W, et sa double certification IP68 et IP69. Il se montre plutĂ´t convaincant et bĂ©nĂ©ficie d’une petite ristourne sur Amazon, le rendant ainsi plus recommandable.

Le Motorola Edge 60 en bref

Un écran pOLED incurvé de 6,67 pouces rafraîchi à 120 Hz

Des performances honorables avec la puce Dimensity 7300

Une batterie de 5 200 mAh avec charge rapide de 68 W

De base Ă 479 euros, le Motorola Edge 60 est actuellement en promotion Ă 430,64 euros sur le site d’Amazon.

Un design qui se rapproche des modèles premium

Le Motorola Edge 60 est dans la continuitĂ© de la gĂ©nĂ©ration prĂ©cĂ©dente. On retrouve un grand appareil au design joliment travaillĂ© avec des tranches plates et des bords arrondis pour faciliter la prise en main, mais aussi la prĂ©sence d’un Ă©cran incurvĂ©. Quant Ă son coloris bleu, il ne fera peut-ĂŞtre pas l’unanimitĂ©, mais son revĂŞtement en tissu qui semble proche de celui d’un jeans est agrĂ©able au toucher.

On apprĂ©cie sa robustesse, puisqu’il a droit Ă une double certification IP68 et IP69 pour la rĂ©sistance Ă l’eau et Ă la poussière. Une fois allumĂ©e, le tĂ©lĂ©phone prĂ©sente un bel Ă©cran pOled mesurant 6,67 pouces avec une dĂ©finition de 2 712 x 1 220 pixels. Ă€ cela s’ajoute un taux de rafraĂ®chissement Ă 120 Hz pour une navigation fluide.

Des performances honorables avec une autonomie musclée

Sous le capot, le Edge 60 est animĂ© par une puce Dimensity 7300 de chez MediaTek — avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage — soit un processeur moins vĂ©loce que la version Pro Ă©quipĂ©e d’un Dimensity 8350. Elle se montre tout de mĂŞme efficace au quotidien, que ce soit pour une utilisation classique ou poussĂ©e, allant du multitâche, des applications, ou bien des jeux gourmands, sans abuser des graphismes Ă©levĂ©s. En revanche, le fabricant promet trois mises Ă jour d’Android (Ă partir de la version 15) et quatre ans de correctifs sĂ©curitĂ©. C’est un peu juste, surtout quand la plupart des concurrents font mieux.

Sur la partie photo, on peut compter sur un grand-angle de 50 MP avec stabilisation optique, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 MP et d’un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique x3. Dans les faits, il devrait offrir de jolis clichés. On a une bonne polyvalence, reste à savoir ce qu’il vaut vraiment dans un test.

Pour finir, il sera difficile de venir Ă bout de sa grosse batterie de 5 200 mAh. De quoi tenir une journĂ©e, voire plus selon votre utilisation. Il est mĂŞme compatible avec la charge rapide d’une puissance de 68 W.

