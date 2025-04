Le Motorola Edge 60 Pro a tout du smartphone le plus autonome de 2025

Motorola annonce ses nouveaux smartphones de la gamme Edge. Entre batteries XXL et tarifs attractifs, la marque mise sur l’équilibre… mais pas sans quelques concessions.

Motorola Edge 60 et 60 Pro // Source : ElR – Frandroid

C’est officiel : les Edge 60 et Edge 60 Pro débarquent en France. Motorola mise sur l’endurance et la photo pour séduire, avec des stratégies différentes pour ses deux modèles. Le Pro embarque une batterie carbone-silicium de 6000 mAh promettant entre 1,5 et 2 jours d’autonomie, un record dans la gamme, tandis que le modèle standard garde le cap sur le rapport qualité-prix.

Le Edge 60 Pro se dote du Dimensity 8350 de MediaTek, promettant 20 % de puissance en plus face à son prédécesseur.

À l’arrière, un bloc photo abritant 3 caméras : 50 mégapixels en principal et en ultra grand-angle, plus un téléobjectif 10 mégapixels. La partie selfie est assurée par un autre capteur de 50 mégapixels.

L’écran AMOLED de 6,7 pouces (120 Hz) avec sa définition de 2712 x 1220 pixels épouse un châssis de 8,24 mm d’épaisseur. À noter que la gigantesque capacité de batterie s’accompagne d’une recharge rapide rétrogradée à 90 W (contre 125 W avant).

Edge 60 : l’entrée de gamme ne lésine pas (trop)

La version standard, le Edge 60, partage l’écran et les capteurs photo avec le Pro, mais opte pour le Dimensity 7300, moins véloce. Pas de Wi-Fi 7, les deux Motorola Edge 60 sont toujours bloqués au Wi-Fi 6e.

Autre différence : une batterie de 5 200 mAh avec recharge 68 W, et la présence d’un slot microSD, absent sur le grand frère. On a aussi droit à une double certification IP68 et IP69 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Motorola Edge 60 Pro // Source : ElR – Frandroid

Motorola propose le Edge 60 à partir de 479 € avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, tandis que la version Pro est affichée à 600 euros. Côté software, le fabricant promet trois mises à jour d’Android (à partir de la version 15) et quatre ans de correctifs sécurité.

Reste à voir si ces modèles nous séduiront autant que le Edge 60 Fusion, sorti plus tôt ce mois-ci. Les deux nouveaux appareils seront officiellement disponibles d’ici quelques semaines seulement, à la mi-mai.