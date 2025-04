Motorola Edge 60 Fusion dévoilé : design premium et prix imbattable

Motorola lance sa gamme 2025 avec un milieu de gamme très agréable à l’oeil et qui semble équilibré pour son prix.

Motorola Edge 60 Fusion // Source : Motorola

Motorola lance son Edge 60 Fusion. Premier né de la nouvelle gamme 2025 du constructeur américain, il allie design, honnêtes performances et fonctions nouvelles pour un tarif maîtrisé.

Milieu de gamme, il sera rejoint par des modèles Pro et Ultra par la suite. Motorola débute par l’un de ses modèles les moins chers, mais très attractif, notamment grâce à son design léché.

Fin, léger et bien fini

Ici, on a un appareil co-créé avec Pantone, le spécialiste américain de la couleur. Trois finitions sont au programme : gris, bleu et rose. Trois teintes soigneusement choisies.

Le Edge 60 Fusion se décline en deux matières : simili cuir et fibre de verre. Le modèle que nous avons actuellement est en faux cuir et offre une très bonne prise en main.

Motorola Edge 60 Fusion // Source : Motorola

Ajoutons que les dimensions sont réduites et que l’écran bord à bord incurvé sur les quatre côtés fait tomber parfaitement le téléphone dans le creux de la main. Et c’est sans compter sur le poids minime de l’appareil. Malgré son écran de 6,7 pouces, il ne pèse que 177,5 grammes. Un bonheur à utiliser.

Au dos, on retrouve le module photo typique de Motorola. Un espace qui se fond dans une vague d’un très bel effet.

Le Edge 60 Fusion est taillé pour résister aux dangers du quotidien

L’ensemble n’est pas que beau, il est aussi durable. Motorola a obtenu plusieurs certifications, l’IP68, l’IP69, mais aussi le grade militaire Mil-STD-810H. Autant dire qu’il est très résistant. En sus, l’écran est protégé par une dalle Gorilla Glass 7i et on a une résistance à l’air salé.

Motorola Edge 60 Fusion // Source : Motorola

Toujours au sujet de la durabilité de l’appareil, notons une promesse de 3 ans de mise à jour majeure d’Android et 6 ans de mise à jour de sécurité.

Un affichage qui devrait être fidèle

Cet écran est un modèle pOled. Il affiche une définition Super HD (1220p) et est compatible 120 Hz. La marque assure qu’il profite d’une luminosité maximale de 4500 nits en pic et qu’il couvre 100% de l’espace colorimétrique DCI-P3.

En outre, Motorola a aussi travaillé son affichage avec Pantone afin de valider la fidélité des couleurs, nous confie-t-il. Les tons de peau seraient aussi respectés, même sur les photos prises avec l’appareil.

Des performances de 2024

Au coeur de ce Edge 60 Fusion niche une puce Mediatek, le Dimensity 7300. Souci, c’est le même SoC que sur le Edge 50 Neo sorti l’été dernier. Il a quelques heures de vol du coup. Mais Motorola en tient compte dans le prix de son Fusion qui se veut plus attractif que son homologue de 2024.

Double capteur

Le volet photo se compose ici de deux capteurs :

un grand-angle Lytia 700C de 50 Mpx, stabilisé et avec ouverture à f/1,8

et un ultra grand-angle de 13 Mpx ouvrant à f/2,2 (122° avec mode macro)

Cette configuration dorsale est completée par un capteur de lumière 3-en-1 qui « vient affiner l’exposition, équilibrer les couleurs et éliminer les

effets de scintillement, pour un rendu plus fidèle », assure Motorola.

Cette liste est complétée par un capteur avant de 32 Mpx (f/2,2) capable de filmer en 4K.

L’autonomie est quant à elle servie par une batterie de 5200 mAh. La charge rapide est de 68W. Elle permet d’atteindre 50% d’autonomie en 8 minutes.

Motorola Edge 60 Fusion // Source : Motorola

Un prix très doux au lancement

Le Motorola Edge 60 Fusion est commercialisé le 2 avril 2025. Son prix conseillé est de 399 euros. Une seule configuration avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et trois couleurs : Pantone Slipstream (gris), Pantone

Amazonite (turquoise) et Pantone Zephyr (rose).

Pour son lancement, Motorola additionne les bonus pour une offre alléchante, mais éphémère, en partenariat avec Boulanger

Du 4 au 24 avril, le Edge 60 Fusion tombe à 281,99 euros chez cette enseigne du groupe Mulliez :

un code promo HELLO50 pour 50 euros de réduction immédiate,

une carte cadeau Boulanger de 70 euros,

et une participation à un concours pour gagner un voyage pour deux personnes à Abou Dabi, à l’occasion des phases finales de l’Euroleague de basket dont Motorola est partenaire.

