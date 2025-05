Nos 3 smartphones favoris testés à la rédac’ en mai 2025

C’est le printemps, les smartphones fleurissent chez les constructeurs. Nous avons testé différents modèles ces 30 derniers jours : quels sont ceux qui ont retenu notre attention ?

Chez Frandroid, on est contents : c’est le printemps, et on voit de belles choses sur le marché des meilleurs smartphones dernièrement. C’est le cas tout particulièrement sur un segment qui intéressera beaucoup de monde : le milieu de gamme. Ce mois-ci, nous avons pu mettre la main sur trois mobiles de grandes marques, qui offrent des solutions intéressantes pour des budgets de 300, 400 et 500 euros. Samsung, Motorola et Google font chacun leurs propositions : que valent-elles ?

Google Pixel 9a Le roi du milieu de gamme

Google décline encore une fois sa gamme de smartphones avec un modèle plus abordable. Si la marque se repose un poil sur ses lauriers, elle délivre néanmoins un smartphone de qualité qui est un choix solide à ce prix. Le Pixel 9a se distingue avec un design renouvelé. Chapeau sur la luminosité de l’écran pOLED de 6,3 pouces (pic de 2428 nits en HDR), ce qui le rend très lisible en toutes conditions. Il embarque la puce Tensor G4, la même que sur les téléphones Pixel haut de gamme. Autre bonne nouvelle : l’autonomie progresse nettement, grâce à une batterie de 5100 mAh, permettant de tenir près de deux jours sans recharge, ce qui en fait le Pixel le plus endurant à ce jour. Seul le volet photo reste stagnant — sans que cela soit mauvais pour autant.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Motorola Edge 60 Fusion Une proposition équilibrée

Pour un peu moins de 400 euros, Motorola fait une proposition convaincante. Si vous tolérez l’écran incurvé, le design est vraiment alléchant et original, avec l’utilisation d’un cuir vegan du plus bel effet. Globalement, le Edge 60 Fusion est un téléphone bien équilibré. Il mise sur une grande robustesse à coups de certifications et reste cependant très léger. L’écran est en 120 Hz, est bien calibré, et profite d’une luminosité maximale élevée. L’interface, très proche d’Android stock, est efficace. On regrettera cependant les 3 ans de mises à jour garanties qui sont un peu chiches en 2025. La photo fait le job, et l’autonomie est elle très bonne, avec une recharge rapide à 68 W qui fait plaisir. Une bonne option, à mettre tout de même en regard avec un Nothing Phone (3a) vendu dans les mêmes tarifs, et qui est un sérieux concurrent.

Samsung Galaxy A26 Un bon téléphone abordable

Le Galaxy A26 est un des modèles les plus abordables de la gamme Galaxy A chez Samsung. Les évolutions restent certes discrètes par rapport au modèle de l’année précédente, il n’empêche que la proposition reste solide. Le design évolue légèrement avec un dos en verre et un écran un peu plus grand (6,7 pouces). Les performances, assurées par la puce Exynos 1380, sont suffisantes pour un usage quotidien classique, mais le smartphone montre ses limites en multitâche. Côté logiciel, le Galaxy A26 bénéficie de One UI 7 basé sur Android 15, avec une interface fluide, de nombreuses options de personnalisation. Six ans de mises à jour garantissent une belle longévité. Si l’autonomie est tout à fait satisfaisante, il faudra par contre se contenter de 25W en recharge. En bref, une valeur sûre Samsung pour les adeptes de la marque qui ont un petit budget.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.