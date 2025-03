Nos 3 smartphones favoris du mois de mars 2025

En ce début d’année 2025, le marché des smartphones s’enrichit de moult nouveaux modèles. Voici trois smartphones qui se distinguent, selon nous, en ce mois de mars : le Samsung Galaxy S25, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G et l’Oppo Reno 13 Pro 5G.

Le début d’année marque traditionnellement l’arrivée d’une nouvelle génération de smartphones. C’est encore une fois le cas, avec une poussée significative des fonctionnalités IA, ainsi qu’un accent mis sur la durabilité.

Nous avons testé beaucoup de modèles de téléphones différents, sur toutes les gammes de prix. Quels sont les trois modèles qui nous ont le plus marqué ce mois-ci ? Réponse tout de suite !

Samsung Galaxy S25 Un des rois du premium

On les attendait, comme chaque année : Samsung a dévoilé ses trois nouveaux Galaxy S. Le modèle de base, le Galaxy S25, est sans grande surprise, mais reste un excellent modèle si vous cherchez un modèle haut de gamme durable. On retrouve un design léché, un bel écran Amoled de 6,2 pouces, bien lumineux. La puce Snapdragon 8 Elite offre une belle puissance, autant sur le gaming que sur les fonctionnalités IA, nombreuses et efficaces, surtout en photo. L’excellent OS One UI 7 et les sept ans de mises à jour garantis constituent des atouts majeurs. On aurait aimé un peu plus côté longévité de la batterie et vitesse de recharge (25W), mais ça fait le job. Un bon cru pour ce smartphone Samsung.

Citons aussi le grand frère, à savoir le Galaxy S25+, qui dispose d’un écran plus grand de 6,7 pouces et d’une plus grosse batterie (4800 mAh contre 4000 pour le S25). Voici notre avis sur ce téléphone.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G Un bon représentant du milieu de gamme

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G fait partie d’une vaste gamme, celle des Redmi Note 14, dont il est le plus illustre représentant. Il se distingue par son excellent rapport qualité-prix. Xiaomi a tout donné sur le design, offrant un robuste téléphone certifié IP68. Son écran AMOLED de 6,67 pouces offre une résolution de 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, on trouve le SoC Snapdragon 7s Gen 3 tient parfaitement la route. Il rend une bonne copie également sur le volet photo, avec un très bon capteur grand-angle de 200 Mpx. Dernier bon point sur la charge rapide à 120W qui est une des plus efficaces du marché en 2025. À moins de 500 euros, Xiaomi tient un bon milieu de gamme.

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Oppo Reno 13 Pro 5G Un challenger à suivre

Très grand écran lumineux Excellente autonomie

Excellente autonomie Bonne qualité photo et téléobjectif

L’Oppo Reno 13 Pro 5G est un très grand format avec son écran de 6,83 pouces, particulièrement lumineux. Le nouveau smartphone d’Oppo fait fort sur certains points, à commencer par la photo , grâce à ses trois capteurs de 50 mégapixels, dont deux stabilisés. On salue notamment le bon téléobjectif avec zoom optique 3,5x. Le téléphone se démarque aussi sur sa super autonomie : équipé d’une batterie de 5800 mAh, il peut fonctionner jusqu’à deux jours en utilisation modérée, et dispose, de plus, d’une charge rapide à 80W (pas de charge sans fil, cependant !). ColorOS 15 est très pratique et on table sur 5 ans de MAJ. Un bon smartphone qui deviendra encore meilleur en patientant un peu pour voir son prix baisser.