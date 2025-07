Sony en dit plus sur son tout premier stick de combat sans-fil : le FlexStrike

Autrefois connu sous le nom de code Project Defiant, le premier stick de combat sans-fil de Sony, voué à la PlayStation 5 et à l’univers PC, s’appelle FlexStrike. Il arrivera sur le marché en 2026.

Voici le PlayStation FlexStrike, premier stick de combat sans-fil de Sony // Source : Sony

Sony nous donne enfin plus d’informations sur son tout premier stick de combat sans-fil. Dévoilé pour la première fois en juin lors du State of Play, le FlexStrike (anciennement connu sous le nom de Project Defiant) arrivera sur le marché l’année prochaine, apprend-on d’un billet publié il y a quelques jours sur le blog PlayStation, en amont du championnat Evo de Las Vegas (qui se tiendra du 1er au 3 août prochains).

Ce nouvel accessoire compatible PlayStation 5 et PC pourra se connecter de manière sans-fil à l’aide de la technologie à très basse latence PlayStation Link (via un dongle USB-C), ou au contraire être branché de façon filaire à l’aide d’un câble.

Un accessoire pensé pour la mobilité…

Il mise sur des touches mécaniques, mais aussi sur des « restrictor gates » (de formes carrée, ronde ou octogonale) interchangeables sous le châssis sans avoir besoin de recourir au moindre outil. Ces dernières permettent d’influer facilement sur le comportement et la précision du stick en jeu.

Sony explique bien sûr avoir ajouté une batterie à l’ensemble, et indique fournir une sacoche de transport avec son FlexStrike. Tout aussi intéressant, il sera possible de rester connecté avec une manette DualSense, en parallèle du stick, pour faciliter par exemple la navigation dans les menus.

On apprend enfin, pêle-mêle, qu’un seul dongle PS Link pourra être utilisé à la fois pour gérer ce nouveau FlexStrike et un casque audio Pulse Elite ou Pulse Explore — sans compromettre la qualité audio ou la latence. Il sera également possible de connecter deux sticks FlexStrike en simultanée sur une seule et même PS5, et ce via un seul et même dongle PS Link.

Pour l’instant, Sony se contente par contre d’évoquer une date de lancement en 2026, mais sans plus de précision… et sans nous donner le moindre prix pour ce nouveau périphérique.