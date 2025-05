Quand des PS5 dysfonctionnelles gâchent le plus grand tournoi de jeux de combat du monde

Les problèmes de surchauffe (et de finitions) de la PlayStation 5 ont malheureusement été documentés depuis des années… mais ils sont désormais sous les feux de la rampe, littéralement. La plus célèbre des compétitions d’eSport a été entachée ce weekend par les problèmes récurrents de la PS5 en la matière.

Acquise en 2021 par Sony, la compétition d’eSport Evo Japan, centrée sur les jeux de combats, a souffert ce week-end de son affiliation avec la marque… et ses consoles de jeu. Contraints de jouer exclusivement sur PlayStation 5, les participants ont été confrontés en plein tournoi à des pannes récurrentes provoquées par la surchauffe des consoles, mais pas seulement.

Notebookcheck, souligne que le joueur américain RedDitto a été le plus affecté, en premier lieu par la surchauffe des PlayStation 5, mais aussi par une défaillance des manettes conduisant à des problèmes directionnels en pleine partie de Guilty Gear Strive, mais aussi à des interactions rendues impossibles.

Les spectateurs ont également pu constater d’importantes chutes de framerate durant les phases les plus intenses de la compétition.

Ces problèmes de performance mettent en lumière une dure réalité : les consoles de Sony n’ont tout simplement pas été conçues pour une utilisation aussi intensive et exigeante. Leur zone de prédilection (et ce pour quoi elles ont été créées), c’est le confort feutré de nos salons, pas les arènes survoltées des longues compétitions d’eSport.

L’édition 2023 de l’Evo Japan avait d’ailleurs déjà été entachée par les problèmes de fiabilité de la PlayStation 5. Il avait alors été rapporté de multiples problèmes de ports USB grillés. Un souci que nous avions d’ailleurs pu constater à notre échelle et dont nous vous parlions justement il y a deux ans.

En l’occurrence, cette défaillance en particulier découlerait aussi de la surchauffe des consoles de Sony, entrainant des dommages sur certaines pièces… en particulier sur les ports USB arrière de la PS5.

Reste que ces problèmes récurrents, et l’entêtement apparent de Sony, pourraient donner lieu à un désengagement de certains compétiteurs. Sur X, le joueur américain PunkDaGod, connu pour ses prestations sur Street Fighter 6, a été le plus critique. Il expliquait le 9 mai dernier avoir l’intention d’arrêter de participer à l’Evo Japan si ces problèmes devaient persister.

Pour l’instant, les organisateurs de la compétition semblent surtout se contenter de remplacer plus régulièrement les PlayStation 5 des différents joueurs. Une pratique que nous avons effectivement pu constater en suivant la compétition.

Certains observateurs proposent une transition du tournoi vers des PC… voire même vers des Xbox Séries X (qui ont la réputation d’offrir un meilleur refroidissement), mais puisque l’Evo Japan appartient à Sony, tout éventuel changement d’écurie semble en l’état très peu probable.

Rejoignez-nous de 17 à 19h, un mercredi sur deux, pour l’émission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !