L’EVO, la plus grande compétition de jeux vidéo de combat, débarque en France en 2025

Avec les États-Unis et le Japon, c'est la France qui a été choisie pour organiser l'édition européenne de l'EVO, la plus prestigieuse compétition de jeux de combats au monde. Et c'est la ville de Nice qui a été choisie.

Créée il y a presque 30 ans, la compétition de l’EVO (Evolution Championship Series) est devenue le plus grand tournoi de jeux de combats au monde. Les meilleurs joueurs de la planète s’affrontent sur des titres emblématiques comme Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat et Guilty Gear.

Se tenant à Las Vegas tous les ans, et à Los Angeles depuis 2022, la compétition s’est exportée au Japon en 2018 avec l’organisation d’un EVO Japan, un pays qui reste le vivier des plus grands joueurs de Street Fighter. Le comité d’organisation a dévoilé hier, en conclusion de la compétition américaine, d’annoncer que la France sera le troisième pays à accueillir l’EVO.

Un EVO France à Nice en 2025

C’est donc Nice qui accueillera un troisième EVO chaque année du 10 au 12 octobre à partir de 2025. La compétition se déroulera dans Palais des Expositions de la ville et ses 17 000 m² d’espace. Comme l’indique le site Le Figaro, cette édition française sera co-organisée par le groupe français Webedia, investi dans l’e-sport depuis 2017, l’entreprise RTS ainsi que Sony, qui a racheté l’EVO en 2021.

Los Angeles, Tokyo, Las Vegas… et #Nice06 ! C'est avec une immense fierté et un grand enthousiasme que la la @MetropoleNCA accueillera au Palais des expositions du 10 au 12 octobre 2025 l'@Evo. @Evo_France, bienvenue à @VilledeNice !pic.twitter.com/i20ekNw9n2 — Christian Estrosi (@cestrosi) July 22, 2024

Le lancement de l’EVO en France rendra l’évènement bien plus accessible aux joueurs européens et participera à renforcer l’aura de la France sur le terrain de l’e-sport. Sur le territoire, la FGC (Fighting Game Community) peut s’appuyer sur plusieurs évènements comme la Mix Up à Lyon ou le Stunfest à Rennes, ce dernier connaissant d’importantes difficultés financières empêchant son organisation en 2024.

C’est aussi en France que s’est lancé le Red Bull Kumite en 2015, une compétition dédiée à Street Fighter et réunissant les meilleurs joueurs de la planète. Après plusieurs années d’exportation, elle devrait de nouveau s’organiser à Paris en 2025.

Surtout, l’arrivée de l’EVO à Nice est une aubaine pour une ville qui veut devenir une référence de l’e-sport en organisant notamment les LFL Days chaque année, une compétition réunissant les meilleurs joueurs de League of Legends. Pour le maire de la ville, l’EVO « génèrera des retombées économiques significatives pour notre territoire et renforcera (Nice) en tant que destination de choix pour les événements internationaux ».

L’EVO, une affaire de passion

Malgré une compétition toujours plus grande, l’EVO a gardé son ambiance communautaire, restant la grand-messe du jeu de combats pour les joueurs du monde entier. Les joueurs jouent côte à côte sur le même écran pendant les phases finales, dans l’esprit des salles d’arcade et de bien d’autres compétitions plus modestes. On attend d’ailleurs qu’un nouveau joueur français remporte la compétition après la victoire de Luffy en 2024.

Lien YouTube S'abonner à Frandroid

Les moments forts de la compétition ont même leur nom, les « EVO Moments », qui restent gravés dans la mémoire de la communauté. Cette aura de la compétition n’a pas manqué d’attirer les éditeurs qui pour certains profitent de l’évènement pour dévoiler des informations sur l’actualité de leurs jeux, comme a pu le faire Capcom sur Street Fighter 6 pendant la dernière édition.