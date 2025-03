Certains jeux PS5 et PS5 Pro saccadent au bout de 20 minutes et personne ne sait pourquoi

Les consoles PS5 et PS5 Pro ont un problème de saccades dans certains jeux. Si le problème a été remonté depuis plusieurs mois maintenant, nous n’en savons pas encore la cause. Mais voici tout ce que nous savons.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que des utilisateurs font part sur reddit d’un problème de performances dans leurs jeux sur PS5. Plus précisément, l’activation du rafraîchissement variable (VRR ou Variable Refresh Rate) sur les consoles PS5 et PS5 Pro occasionnerait des soucis de saccades au bout d’un certain temps de jeu.

Malgré de nombreux témoignages sur Reddit et certains forums, le problème n’a toujours pas été corrigé par Sony. La chaine Digital Foundry a enquêté et confirme ce comportement étrange, en apportant des précisions supplémentaires.

Des saccades au bout de 20 à 30 minutes de jeu

Il semblerait bien que certains jeux se mettent à saccader, mais seulement après une session de jeu de 20 à 30 minutes. Celui-ci intervient lorsque vous avez activé le rafraîchissement variable sur votre PS5 ainsi que votre téléviseur ou écran.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

La technologie VRR consiste à synchroniser le taux de rafraîchissement de votre écran avec celui de jeu, pour s’adapter à la nature instable d’une fréquence d’image par seconde (framerate). Ici, les saccades surviennent lorsque le VRR est activé conjointement avec un framerate déverrouillé.

Certains jeux comme The Last of Us Part I & II, Hogwarts Legacy ou le récent Kingdom Come Deliverance 2 proposent des fréquences débloquées, vous permettant de dépasser l’objectif des 60 images par seconde pour parfois atteindre la centaine sur une console comme la PS5 Pro.

La périodicité des saccades, indiquée en haut à droite, est étrangement régulière // Source : Digital Foundry

Mais une fois ces deux options activées, des saccades surviennent au bout d’au moins 20 minutes de temps de jeu. Encore plus étrange, elles sont observables quasiment toutes les 8 secondes.

Tous les jeux ne semblent cependant pas concernés et des titres comme God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 et Dragon’s Dogma 2 ne présentent pas le problème, même lorsque vous débloquez leur fréquence d’images par seconde.

Hypothèses et solution

On ne sait pas encore à quoi est dû ce souci de saccade à travers une grande variété de jeux. On connait les conditions d’existence, mais non sa cause directe.

Les hypothèses visent sans surprise la manière dont les consoles de Sony gèrent le VRR, qui au fil du temps désynchronise le framerate attendu par le module avec celui de l’écran ou du téléviseur. Le problème touche tous les types d’écran compatibles avec le VRR (LCD, OLED), personne n’est épargné. En attendant un éventuel correctif logiciel de Sony, plusieurs « solutions » sont évoquées.

La première est de tout simplement désactiver le VRR dans les paramètres de la console pour éviter de voir apparaitre ces saccades périodiques. Les jeux modernes proposant désormais des modes Qualité et Performance avec des niveaux de framerate fixe (30 et 60), cela devrait être suffisant pour ne pas gâcher l’expérience des joueurs.

L’autre solution est beaucoup moins pratique, car elle consiste tout simplement à débrancher et rebrancher votre port HDMI (ou à changer de port). Une fois la manipulation faite, la console semble « réinitialiser » son comportement. Mais vous repartez avec seulement 20 minutes de jeu sans saccades.

Cela fait maintenant plusieurs mois que le problème a été rapporté par de nombreux joueurs et gageons que la vidéo de Digital Foundry incite Sony à communiquer sur le sujet. Et avec, on l’espère, un correctif à la clé.