Le Motorola edge 60 Fusion a tout : design, photo, IA… pour à peine 281,99 €

Inutile de prévoir un budget de 500, 800 ou 1000 euros pour s’offrir un excellent smartphone. Boulanger propose pendant quelques jours le nouveau Motorola edge 60 Fusion à seulement 281,99 euros et l’accompagne en prime de beaux cadeaux.

À quoi reconnaît-on un smartphone premium ? À la qualité de son appareil photo, la beauté de son écran et désormais par ses fonctionnalités d’IA embarquées. Ces qualités, le nouveau Motorola edge 60 Fusion les a toutes. Et pourtant il vient tout juste d’être lancé au prix de 401,99 euros.

Mieux, jusqu'au 24 avril, Boulanger lui réserve en plus une offre de lancement inédite ramenant son prix à 281,99 euros

une remise immédiate de 50 euros avec le code promo HELLO50 , faisant passer son prix à 351,99 euros ;

, faisant passer son prix à 351,99 euros ; une carte cadeau d’une valeur de 70 euros pour vos futurs achats chez Boulanger, en ligne comme en boutique ;

la possibilité de remporter par tirage au sort un voyage pour 2 personnes à Abou Dhabi.

Un design léché et une robustesse à toute épreuve

Si le Motorola edge 60 Fusion est lancé au prix plancher de 401,99 euros, ce smartphone profite d’une conception à la fois élégante et robuste. Son dos texturé est du plus bel effet, il possède une remarquable finesse (7,95 mm d’épaisseur), un solide verre Gorilla Glass 7i pour amortir les chocs et une résistance à l’eau (IP69). Motorola a vraiment mis le paquet sur ce modèle.

Mais le groupe américain ne s’est pas contenté de soigner le design de son dernier-né. Le Motorola edge 60 Fusion embarque, en effet, un lumineux écran pOLED de 6,67 pouces incurvé sur ses quatre côtés. Un atout rare, surtout sur ce segment.

La qualité d’affichage n’est pas en reste, ce smartphone bénéficie d’une définition Super HD de 2712 x 1220 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Mieux, la dalle est certifiée HDR10+ et Pantone Validated, pour la richesse de ses couleurs et pour son rendu fidèle.

En matière de multimédia, le son étant aussi important que l’image, Motorola a prévu un double haut-parleur certifié Dolby Atmos.

L’IA au service de la photo

S’il est un domaine dans lequel l’intelligence artificielle s’est largement développée, c’est bien la photo. Le Motorola edge 60 fusion ne fait pas figure d’exception et embarque toute une série d’optimisations pour sublimer automatiquement les clichés.

Pratique pour profiter à plein de toute la performance de son appareil photo sans avoir à se soucier des réglages. Même dans les conditions les plus difficiles comme une faible luminosité ambiante ou un sujet en mouvement, les photos et vidéos ressortent nettes et lumineuses.

Bien que l’IA soit très présente sur la partie photo, la qualité des rendus est avant tout liée à une combinaison efficace de trois capteurs :

un premier de 50 mégapixels stabilisé optiquement ;

un second de 13 mégapixels adossé à un objectif à ultra grand-angle et à un macro ;

un troisième destiné à capter davantage de lumière et obtenir des clichés nocturnes nets et intenses, ainsi que des portraits authentiques.

La marque a aussi pensé aux TikTokeurs et autres vloggeurs en équipant son Motorola edge 60 fusion d’une caméra frontale de 32 mégapixels, capable de filmer jusqu’en 4K avec un rendu naturel.

L’IA pour faciliter le quotidien

Loin d’être réservée à la photo, la suite moto AI apporte toute une série de fonctionnalités pratiques pour le quotidien comme :

la retranscription et le résumé d’une conversation téléphonique ou enregistrée ;

la synthèse personnalisée de ses notifications ;

l’enregistrement en un clic dans un journal spécifique de toutes les notes, captures d’écran, photos ou documents qui vous semblent importants, afin de les retrouver ensuite en un clin d’oeil ;

la génération d’images sur la base de mots clés.

Aussi abouti soit-il, le Motorola edge 60 Fusion s’avère particulièrement endurant avec son accumulateur de 5200 mAh. Et au besoin, 8 minutes de charge à 68 W suffisent à lui apporter une journée d’autonomie supplémentaire. Autant dire que vous ne resterez jamais longtemps à court de batterie.

Enfin, ce smartphone équipé de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est livré avec Android 15. Mieux, il bénéficie de 3 ans de mise à jour d’OS, ainsi que 6 ans de correctifs de sécurité.

Une offre de lancement attractive

Tout juste officialisé, le Motorola edge 60 Fusion arrive chez Boulanger avec une série de remises et de cadeaux.

Et si pour couronner le tout, vous étiez l’heureux gagnant d’un voyage pour deux personnes à Abou Dhabi ? Vous avez jusqu’au 24 avril pour tenter votre chance.