Edge 60 Fusion : pourquoi ce Motorola pourrait frapper fort

Motorola s’apprête à frapper fort avec son nouveau smartphone Edge 60 Fusion. Entre un écran ultra-lumineux, une résistance à l’eau impressionnante et des fonctionnalités d’IA avancées, la marque semble avoir mis le paquet pour séduire les amateurs de technologie.

L’Edge 60 Fusion // Source : Flipkart

Motorola continue de lever le voile sur son prochain smartphone milieu de gamme, l’Edge 60 Fusion. Prévu pour être officiellement présenté le 2 avril, ce nouveau modèle promet des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur.

La marque a partagé une série d’images teaser qui confirment plusieurs caractéristiques alléchantes de l’appareil, dont un écran AMOLED de 6,7 pouces capable d’atteindre une luminosité maximale de 4 500 nits en HDR.

Un smartphone taillé pour durer

L’Edge 60 Fusion ne se contente pas d’impressionner par son écran. Motorola annonce une durabilité accrue avec une certification IP68 et IP69, le rendant résistant à l’eau et à la poussière. Le Gorilla Glass 7i protège l’écran des rayures, tandis que le constructeur promet trois mises à jour majeures d’Android et quatre ans de correctifs de sécurité.

Côté performances, l’appareil embarque un processeur MediaTek Dimensity 7400, associé à 8 à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible. La batterie de 5 500 mAh sera compatible avec la charge rapide 68 W.

L’appareil photo n’est pas en reste, avec un capteur principal Sony LYT-700C de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 13 Mpx et une caméra selfie de 32 Mpx capable de filmer en 4K. Motorola mettra également l’accent sur les fonctionnalités d’IA, comme le « Circle to Search » de Google ou le « Magic Editor » pour retoucher facilement les photos. On peut s’attendre à un prix sous la barre des 500 euros, ce qui devrait lui permettre de s’imposer comme un sérieux concurrent sur le marché des smartphones milieu de gamme.