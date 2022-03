Charge rapide : Motorola aimerait jouer dans la même cour que Xiaomi

Un responsable de Lenovo, maison-mère de Motorola, s’est fendu d’un petit teasing laissant présager l’arrivée d’une charge ultra rapide sur les smartphones de la marque américaine. L’idée : rivaliser avec Xiaomi et compagnie.

La recharge de nos smartphones est devenue un véritable champ de bataille sur lequel toutes les marques, ou presque, se sont positionnées. Après tout, et alors que nos smartphones peinent de plus en plus à nous mettre des paillettes dans nos vies, le domaine de la charge rapide peut être un bon moyen de se démarquer de la concurrence.

Les entreprises chinoises comme Xiaomi, Vivo ou encore Oppo l’ont très bien compris. Elles ont d’ailleurs mis le paquet en recherche et développement pour commercialiser des blocs puissants, capables de recharger nos appareils mobiles en moins de trente minutes, top chrono. Le cas de Xiaomi est un illustre exemple.

Motorola en embuscade

Le groupe a notamment conçu une charge de 120 W, aperçue pour la première fois sur le Xiaomi 11T Pro et de nouveau testé sur le récent Xiaomi 12 Pro. A contrario, Apple est complètement à la ramasse sur le sujet, même si, en contrepartie, ses iPhone sont des bêtes de course en matière d’autonomie.

Dans une moindre mesure, Samsung a lui aussi un train de retard malgré ses derniers efforts sur les Galaxy S22 Plus et S22 Ultra. Mais un tout autre acteur voudrait lui aussi taper du poing sur la table et montrer qu’on peut compter sur lui : il s’agit de Motorola, qui travaillerait sur une technologie de charge rapide… de 125 W.

Vers le top

Cette supputation est à mettre au crédit de Chen Jin, responsable du segment grand public de Lenovo – maison-mère de Motorola. L’intéressé a publié une image sur son compte personnel Weibo (relayée par GSM Arena), sur laquelle est explicitement montré un bloc de charge apposé d’une mention 125 W.

À savoir désormais pour quel téléphone sera réservée cette potentielle technologie. Naturellement, le Motorola Frontier et son capteur photo de 194 mégapixels – selon les bruits de couloir — paraît être un candidat intéressant, même s’il n’a pas encore fait l’objet d’une présentation officielle.

Jusqu’ici, Motorola se contentait d’une charge maximale de 65 W sur son Motorola Edge 30 Pro, ce qui reste tout de même très honorable, notamment face à un Samsung qui se contente d’un 45 W.

