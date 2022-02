144 Hz et Snapdragon 8 Gen 1 : le Motorola Edge 30 Pro débarque à 800 euros

Le Motorola Edge 30 Pro a été officialisé. À 800 euros, il propose un Snapdragon 8 Gen 1, un écran 144 Hz et une charge rapide à 68 W.

Motorola est une marque iconique du marché des téléphones portables. Toutefois, il ne faut pas se mentir, le groupe joue de nos jours le rôle du Petit Poucet. Malgré cela, le nouveau Motorola Edge 30 Pro n’a pas l’intention de se faire marcher sur les pieds et vient proposer sa fiche technique alléchante pour tenter sans complexe de marcher sur les pieds des concurrents.

Le smartphone assume clairement ses grandes dimensions. 163 mm de hauteur et 8,79 mm d’épaisseur, mais le poids reste sous la barre des 200 grammes. Les finitions du smartphone se veulent assez raffinées, notamment au niveau du bloc photo.

Celui-ci dépasse en relief, certes, mais évite d’être trop abrupt en étant presque dans le prolongement du reste de la surface au verso.

Un Snapdragon 8 Gen 1 sous le capot

En façade, comptez sur un écran OLED de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz. À l’intérieur, les yeux se tournent évidemment vers le Snapdragon 8 Gen 1 qui anime le Motorola Edge 30 Pro. Grosses performances au programme, d’autant plus que 12 Go de RAM (une version 8 Go existe hors Europe). Les utilisateurs sur le Vieux Continent auront droit à un stockage interne de 256 Go en UFS 3.1 (ailleurs dans le monde, il y a aussi des options à 128 et 512 Go).

Côté photo, le triple module photo arrière du Edge 30 Pro embarque un capteur principal de 50 mégapixels (f/1,8). Il est accompagné d’une autre caméra de 50 mégapixels (f/2,2) pour l’ultra grand-angle (114 degrés) et qui gère aussi les prises de vue macro. Enfin, le tout est complété par un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Pour les selfies, on a droit à une définition de 60 mégapixels sur l’appareil photo frontal.

Le petit bémol

La batterie de 4800 mAh est compatible avec une charge rapide de 68 W et fonctionne aussi avec la charge sans fil jusqu’à 15 W. Pour l’interface, e Motorola Edge 30 Pro tourne nativement sous Android 12. La compatibilité 5G est aussi au rendez-vous, tout comme le Bluetooth 5.2, le Wi-Fi 6E ou encore les haut-parleurs stéréo.

Enfin, citons aussi un bémol de taille : le Motorla Edge 30 Pro est certifié IP52, ce qui ne suffit pas à garantir sa résistance à l’eau. Aussi, certains marchés ont droit à un stylet compatible avec le smartphone, mais pas la France.

Prix et date de sortie du Motorola Edge 30 Pro

Le Motorola Edge 30 Pro sortira début mars en France au prix conseillé de 799 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.