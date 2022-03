Motorola edge 30 pro : le plus puissant des smartphones de Motorola est enfin disponible

Resté timide ces derniers temps, Motorola revient en ce début 2022 avec un flagship prometteur : le Motorola edge 30 pro. Un smartphone premium au rapport qualité-prix excellent : bel écran 144 Hz, Snapdragon 8 Gen 1, autonomie généreuse, le tout sous la barre des 800 euros.

Pour seulement 799 euros, le Motorola edge 30 pro offre un smartphone imposant (6,7 pouces) à la fiche technique pointue. Une surprise pour un constructeur qui s’était fait discret depuis quelque temps, mais qui compte bousculer le marché du smartphone haut de gamme. Le géant américain revient ainsi en 2022 avec un produit complet et séduisant : puce Snapdragon 8 Gen 1 (la plus puissante du moment), un taux de rafraîchissement de l’écran de 144 Hz et une autonomie de marathonien.

Un look simple, mais efficace

Ne vous laissez pas intimider par l’aspect un peu brut de ce smartphone. Disponible en deux coloris épurés et mat (Stardust White et Cosmos Blue), le Motorola edge 30 pro tient pourtant très bien en main grâce à sa diagonale d’écran de 6,7 pouces, ses bords arrondis, sa finesse de 8,79 mm et son poids de 196 grammes. Mais ce n’est certes pas son look débonnaire qui en fait un smartphone très prometteur.

Snapdragon 8 Gen 1 : un processeur habituellement réservé au très haut de gamme

La très grande force de ce Motorola edge 30 pro se trouve indiscutablement sous le châssis plastique mat et c’est son processeur Snapdragon 8 Gen 1. Puissante, cette puce Snapdragon promet d’excellentes performances sur le multitâches, une fluidité hors pair et une consommation de batterie maîtrisée. On notera que c’est un composant que l’on retrouve aujourd’hui uniquement sur les smartphones très haut de gamme dont le prix dépasse très souvent les 1000 euros. Il est évidemment compatible avec la dernière norme réseau 5G.

Pour épauler ce processeur massif, il faut compter sur une configuration musclée de 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire de stockage dans sa configuration de base. De quoi conserver photos, vidéos et applications en nombre, sans vous soucier de libérer de l’espace sur votre mobile.

Ce smartphone est enfin certifié IP52 : le Motorola edge 30 pro ne craint pas les éclaboussures et les poussières, attention cependant aux chutes dans les liquides.

Profiter de tous les contenus avec un bel écran 144 Hz

Autre grand point fort à souligner pour un smartphone à moins de 800 euros : la qualité de son écran. Ici Motorola a mis les petits plats dans les grands et propose une dalle OLED de 6,7 pouces, certifiée HDR 10+. Cette homologation permet de bénéficier d’une excellente qualité vidéo.

À cela, il faut ajouter un taux de rafraîchissement de 144 Hz, là où la majorité des terminaux ne va pas au-delà de 120 Hz. Une très bonne nouvelle côté fluidité, tant sur le contenu vidéo que sur les jeux compatibles.

Android 12 et une interface proche d’un Android pur

Naviguer sur son smartphone lorsque celui-ci possède un bon écran, c’est bien. Si l’interface est savamment pensée pour vous faciliter la vie, c’est encore mieux. Avec son interface maison My UX, le Motorola edge 30 pro tend à s’approcher de l’expérience Android pure, de celle que l’on peut retrouver sur les terminaux du géant de Mountain View.

Une très bonne nouvelle pour ceux qui n’aiment pas avoir un smartphone rempli d’applications superflues ou de fonctionnalités liées à un écosystème précis. Une marque de fabrique de Motorola, qui propose en effet cette interface très épurée depuis plusieurs générations de mobiles.

Côté sécurité, le Motorola edge 30 pro est livré avec la suite logicielle ThinkShield, qui assure une lutte contre toute tentative d’installation de malware ou de vol de données. De quoi dormir sur ses deux oreilles.

Seule touche homemade intégrée par Motorola sur ce edge 30 pro : la fonctionnalité « Ready for » qui permet d’étendre la puissance de son smartphone sur un grand écran, soit sans fil sur une TV compatible Miracast, soit en filaire sur un moniteur externe via un câble HDMI

Une autonomie imposante

L’autonomie n’est pas non plus en reste sur le Motorola edge 30 pro. Équipé d’une batterie de 4800 Mah, le smartphone bénéficie d’une charge rapide filaire de 68 W (le chargeur est d’ailleurs fourni avec le smartphone), une puissance supérieure à la moyenne qui permet de retrouver la moitié de la batterie en seulement 15 minutes. On notera également la présence de la charge sans fil à 15 Watts et, surprise, d’une charge inversée sans fil (votre smartphone peut recharger des appareils tiers) de 5 W. Le tout pour une autonomie annoncée de plus de 35 heures d’utilisation mixte (incluant à la fois l’utilisation et le mode de veille) dans des conditions réseau optimales.

Le reste de sa fiche technique n’a pas non plus à rougir face à la concurrence. L’appareil photo dispose de trois capteurs de 50+50+2 mégapixels qui garantissent une grande polyvalence :

Le capteur principal (grand-angle) est de 50 mégapixels

Le capteur secondaire (ultra grand-angle) est de 50 mégapixels

Le dernier capteur de 2 mégapixels est un capteur macro, permettant de prendre des photos de très près pour mieux faire ressortir les détails.

On notera la présence d’une IA efficace intégrée à l’application photo qui permet de corriger la sous-exposition des photos prises en faible lumière, ou qui offre quelques modes créatifs bienvenus comme la sélection d’une couleur à mettre en avant sur un cliché monochrome.

Côté vidéo, deux options devraient plaire aux utilisateurs : le mode ralenti, très efficace, ainsi que la stabilisation d’image optique qui permet d’obtenir clichés et séquences nettes et stables.

Petit bonus non négligeable enfin : la caméra frontale affiche une définition monstre de 60 mégapixels. Un atout rare sur un smartphone, les constructeurs privilégiant généralement les capteurs arrière.

Le Motorola edge 30 pro est disponible depuis quelques jours au prix de 799 euros en deux coloris sobres et élégants : Stardust White et Cosmos Blue. Tous sont équipés de la configuration de 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire de stockage. Ils viennent enfin livrés avec une coque de protection pour parer les chutes accidentelles.