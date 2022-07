Voici la première photo du capteur 200 mégapixels de Samsung

L'annonce de l'Isocell HP1 a bientôt un an, et ce capteur va enfin être embarqué sur un smartphone. Ce n'est pas un smartphone Samsung, mais Motorola.

Samsung a dévoilé son premier capteur d’appareil photo de smartphone de 200 mégapixels, Isocell HP1, en septembre 2021. Samsung était censé, sur le Galaxy S23, utiliser l’Isocell HP1 parmi les premiers, mais Motorola leur a grillé la politesse. Le Motorola Moto Edge X30 sera prochainement lancé en Chine, il est justement équipé de ce capteur. En attendant sa sortie, la première photo d’appareil photo de ce téléphone a été révélée, nous offrant un aperçu de la qualité de l’image.

50 mégapixels dans une photo de 12,5 mégapixels grâce au pixel binning

Chen Jin, directeur de Motorola Chine, a publié cette photographie. Il s’agit d’une image de 50 mégapixels obtenue avec le capteur Isocell HP1. Ce capteur peut capturer des photos en pleine définition de 200 mégapixels, des photos de 50 mégapixels en mode de regroupement de pixels (pixel binning) 4-en-1 et des photos de 12,5 mégapixels en mode de regroupement de pixels 16-en-1.

Cette technique de regroupement de pixels est connue, mais elle se distingue ici de la technologie « traditionnelle » par un regroupement des données sur l’imageur avant l’amplification du signal. Alors que chaque pixel est amplifié avant le regroupement dans la méthode traditionnelle, ce mode active le regroupement des pixels colorés avant l’amplification, réduisant de fait la quantité de parasites traités par la suite. Le regroupement et l’organisation des super pixels sont également non conventionnels et permettraient ainsi une meilleure interpolation.

Le pixel-binning de Samsung est appelé Tetra2pixel, il est censé offrir aux utilisateurs l’expérience ultime en basse lumière. La technologie permet au capteur de simuler un capteur de pixels de grande taille pour prendre des photos plus lumineuses et plus éclatantes, même dans des environnements sombres, comme à l’intérieur ou pendant la nuit.

Les meilleures conditions pour obtenir une photo remplie de détails

Puisque l’image a été partagée sur la plateforme chinoise Weibo, sa qualité a été réduite à cause de la compression. Vous ne pouvez donc pas tirer de conclusions précises à partir de cette seule image. Surtout que Motorola a certainement utilisé des conditions optimales, notamment concernant la lumière. Le cliché est par conséquent rempli de détails. Le Motorola Edge X30 Pro comprend par ailleurs un appareil photo ultra large avec un capteur ISOCELL JN1 de 50 mégapixels et un téléobjectif de 14,6 mégapixels avec zoom optique 3x.

Le fichier récupéré fait 7,1 Mo, et ce dernier a déjà été très compressé. Vous pouvez télécharger l’image compressée ici et zoomer sur les détails.

Ce smartphone sera probablement renommé Motorola Edge 30 Ultra ou Motorola Edge 30 Pro dans le reste du monde, il n’a pas encore été dévoilé, mais on le connaît sous le nom de code Frontier. Il dispose d’un écran OLED 144 Hz, du processeur Snapdragon 8+ Gen 1, d’une batterie de 4 500 mAh et d’une charge rapide de 125 W. Il sera en concurrence directe avec le Galaxy S22 Ultra, qui possède un appareil photo principal de 108 mégapixels, un appareil photo ultra large de 12 mégapixels et deux téléobjectifs de 10 mégapixels.

Quant à Samsung, le fabricant coréen travaille déjà sur un capteur nommé Isocell HP3. Notons néanmoins que l’on ignore actuellement ce que l’Isocell HP3 proposera de plus par rapport à son prédécesseur. Compte tenu de l’écart d’âge réduit entre les deux capteurs (l’ISOCELL HP1 a été dévoilé il y a moins d’un an), on imagine que Samsung cherche surtout à peaufiner légèrement ce qui avait été fait. U

