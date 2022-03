Le Samsung Galaxy S22 Plus se situe à mi-chemin entre le Galaxy S22 classique et la version Ultra en matière de positionnement tarifaire. Quels atouts supplémentaires a-t-il droit comparés au premier, quelles concessions fait-il par rapport au second ? Réponse dans ce test.

Comme il est de coutume avec les Galaxy S de Samsung, trois déclinaisons ont été révélées pour ce millésime 2022. Après les tests des Galaxy S22 Ultra et Galaxy S22, place à la déclinaison dite « Plus », qui partage de nombreux éléments avec son petit frère. Tout en profitant de petits ajouts qui pourraient faire pencher la balance de son côté.

Place au test !

Samsung Galaxy S22 Plus Fiche technique du Galaxy S22 Plus

Modèle Samsung Galaxy S22 Version de l'OS Android 12 Interface constructeur One UI Taille d'écran 6.1 pouces Définition 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 425 ppp Technologie AMOLED SoC Exynos 2200 Puce Graphique (GPU) Xclipse 920 Mémoire vive (RAM) 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mpx

Capteur 2 : 10 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Appareil photo (frontal) 10 Mpx Enregistrement vidéo 8K @24 fps Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.2 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 3700 mAh Dimensions 70,6 x 146 x 7,6 mm Poids 167 grammes Couleurs Noir, Blanc, Vert, Rose Prix 859 € Fiche produit Voir le test

Ce test a été réalisé à partir d’un téléphone prêté par la marque.

Samsung Galaxy S22 Plus Design

Sachez qu’au cours de cet essai, nous survolerons certains chapitres au regard des très grandes similitudes observées avec le Galaxy S22. Pour le design par exemple, rien ne diffère, ou presque. Le Galaxy S22 Plus est évidemment plus généreux en proportions, mais conserve tout de même la même épaisseur de 7,6 mm.

Comptez ensuite sur une longueur et une largeur de 157,4 et 75,8 mm (contre 146 et 70,6 mm sur le S22), respectivement. Ces petites évolutions jouent non seulement un rôle sur le poids, de 196 grammes contre 168 grammes, mais aussi sur la prise en main. Vous avez un téléphone plus imposant dans votre menotte.

Source : Robin Wycke – Frandroid Source : Robin Wycke – Frandroid Source : Robin Wycke – Frandroid

Pour les aficionados de grands téléphones, cela devrait vous plaire. Pour les amateurs d’appareils plus compacts, n’hésitez surtout pas à aller voir le modèle en magasin pour vous faire une véritable idée de l’expérience. Le Galaxy S22 Plus n’est pas vraiment un appareil que l’on utilise facilement à une main.

Pour le reste, rien ne change : dos en verre brossé, presque aucune trace de doigts apparente, finitions aux petits oignons, bords en aluminium, certification IP68 contre l’eau et la poussière, verre de protection Gorilla Glass Victus+ et double SIM. Bref, du grand Samsung en matière de design.

Samsung Galaxy S22 Plus Écran

L’autre grande différence du Galaxy S22 Plus concerne sa taille d’écran : de 6,6 pouces, contre 6,1 pouces sur le S22. Il y a ici un écart relativement grand entre les deux téléphones, dont la cible n’est clairement pas la même : smartphone plus compact d’un côté, smartphone plus grand et plus adapté pour la consommation de contenus de l’autre.

Comme d’habitude, Samsung nous gratifie de son savoir-faire en matière d’écran : technologie AMOLED avec contrastes infinis — pour afficher du noir, les pixels s’éteignent –, définition Full HD+ et taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz pour apporter cette sensation de fluidité à l’usage.

Pour aller plus loin dans les données techniques, nous nous sommes armés de notre sonde et du logiciel Calman de Portrait Displays afin de récolter tout un tas de mesures. En mode Vif (par défaut), le Galaxy S22 Plus profite d’une belle couverture des spectres sRGB et DCI-P3 (149 % et 100 %). Vous avez affaire à une diversité de couleurs très correctes.

Le Delta E Moyen, qui s’attarde sur la fidélité des couleurs affichées, s’envolent légèrement vers le haut : 7,52, lorsqu’on le souhaite généralement se rapprocher du 3. Mais soyons honnêtes, l’écran du Galaxy S22 Plus a tendance à bien flatter votre rétine. Vous ne serez probablement pas déçu.

La température des couleurs s’élève quant à elle à 7168 K, ce qui, là encore, s’éloigne du score idéal de 6500 K. Mais rien de bien grave non plus. Enfin, la luminosité maximale est tout bonnement excellente : 1047 cd/m2, soit l’une des meilleures du marché, juste derrière le Galaxy S22 Ultra et ses 1058 cd/m².

En mode Naturel, qu’il faut activer manuellement dans les paramètres, la couverture des spectres sRGB et DCI-P3 atteint les 107 % et 72 %, respectivement. C’est un peu juste pour le DCI-P3, qui reste cependant plus difficile à gérer. Le Delta E moyen est encore trop élevé — 6,22 — pour afficher une parfaite fidélité des couleurs, tandis que la température de 6724 K se rapproche des 6500 K idéaux.

Samsung Galaxy S22 Plus Logiciel

Entre notre article complet sur One UI 4 et les tests des Galaxy S22 Ultra et Galaxy S22, l’interface logicielle de Samsung n’a plus beaucoup de secrets à livrer. Nous vous invitons chaleureusement à vous rendre sur ces articles pour voir ce que l’expérience One UI a dans le ventre.

Sachez simplement que le Galaxy S22 Plus, comme ses compères, tourne sous One UI 4.1 basé sur Android 12. Et bonne nouvelle, une mise à jour datant du 1er mars 2022 a été déployée durant notre test. Cette MAJ est notamment censée corriger les quelques bugs parfois rencontrés sur One UI et optimiser la stabilité globale du système.

La mise à jour est parvenue à corriger quelques bugs d’affichage (écran noir) qui pouvaient survenir çà et là. Mais encore une fois, les animations de One UI pourraient se montrer un poil plus fluides pour tenir la dragée haute aux cadors du secteur. Retenez surtout que Samsung assure 4 années de mises à jour majeures d’Android : c’est un gros plus à prendre en compte pour le suivi logiciel.

Ce qu’on aime chez One UI 4 :

La patte graphique ;

Utilisation à une main ;

Les ajouts d’Android 12.

Ce qu’on aime moins chez One UI 4 :

Fluidité des animations perfectibles ;

Petit manque de personnalisations.

Aucun problème pour lire des contenus HD sur vos plateformes SVOD préférées grâce à la compatibilité avec le DRM Widevine L1. Même chanson avec le capteur d’empreintes digitales qui fonctionne à merveille.

Samsung Galaxy S22 Plus Appareil photo

Le Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus partagent exactement la même configuration photo. Rien ne change d’un téléphone à un autre. Les résultats sont donc les mêmes. Nous vous conseillons de jeter un œil attentif au test du Galaxy S22, dont les performances photographiques ont été analysées en détail. Ci-dessous, voici tout de même quelques clichés capturés de jour et de nuit avec les trois objectifs proposés.

Objectif grand-angle de 50 mégapixels (f/1.8) ;

Objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2) ;

Téléobjectif x3 de 10 mégapixels (f/2.4).

Grand-angle

Colorimétrie cohérente, piqué intéressant pour apporter du détail aux images : le grand-angle fait une nouvelle fois bien le travail et vous facilitera la tâche pour capturer de belles photos. Les problèmes de dynamique rencontrés sur le Galaxy S22 sont aussi au rendez-vous : le ciel en arrière-plan est légèrement surexposé sur le dernier cliché.

Sur la deuxième image, la mise au point automatique ne se focalise pas sur le premier plan : les selles de vélo sont floues, alors qu’on aurait généralement préféré les voir nettes. Pensez donc à bien régler la mise au point dans ce type de situation, si vous souhaitez vous concentrer sur le premier plan d’une scène par exemple.

Enfin, nous remarquons un effet lens flare au niveau du soleil sur la toute dernière image, qui, encore une fois, aurait pu être évité.

Ultra grand-angle

L’ultra grand-angle offre des clichés tout à fait exploitables, qui perdent néanmoins en netteté sans pour autant gâcher vos photos. D’une manière générale, vous serez satisfaits. Attention cependant à la plage dynamique, qui se dégrade légèrement, voire encore plus qu’en grand-angle (dernière photo). La gestion de la mise au point évolue également, puisque les selles de vélo floutées avec le grand-angle deviennent bien plus nettes ici.

x3 optique

Le téléobjectif x3 se montre toujours aussi efficace et apporte une véritable polyvalence à la gamme Galaxy S22. Mais encore une fois, la plage dynamique peut encore pêcher, comme sur la zone portuaire légèrement sous-exposée sur la dernière image.

Nuit

Comme sur le Galaxy S22, les photos de nuit sont exploitables avec le capteur grand-angle, mais se dégradent avec le x3 optique avec un bruit numérique trop présent. Sans le mode nuit, l’ultra grand-angle ne débouche pas le ciel et sous-expose donc cette zone. Pensez à utiliser ce petit mode magique.

Samsung Galaxy S22 Plus Performances

Comme sur le Galaxy S22 Ultra et le Galaxy S22 classique, l’Exynos 2200 est de la partie pour animer les performances de notre protagoniste du jour. Pour rappel, cette puce fait appel à AMD, spécialiste des cartes graphiques, pour justement booster les performances graphiques du téléphone.

Malheureusement, les promesses n’étaient pas au rendez-vous sur les deux autres Galaxy. Certes, la puissance brute du SoC est à la hauteur des attentes, mais la partie graphique semblait quelque peu à la ramasse en comparaison du Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Analysons les benchmarks pour se faire une idée.

Modèle Samsung Galaxy S22 Plus Samsung Galaxy S22 Samsung Galaxy S22 Ultra Oppo Find X5 Pro AnTuTu 9 862605 749281 934653 855644 AnTuTu CPU 210041 205545 226613 171555 AnTuTu GPU 353027 259697 404136 436545 AnTuTu MEM 156708 144378 154007 120533 AnTuTu UX 142829 139661 142592 127011 PC Mark 3.0 12569 13695 13216 11416 3DMark Wild Life 6918 5374 7676 9771 3DMark Wild Life framerate moyen 41 FPS 32 FPS 46 FPS 58.50 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) N/C 36 / 23 FPS 29 / 32 FPS 59 / 47 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) N/C 43 / 43 FPS 32 / 60 FPS 60 / 95 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) N/C 94 / 115 FPS 85 / 136 FPS N/C Lecture / écriture séquentielle 1883 / 1319 Mo/s 1635 / 992 Mo/s 1920 / 1307 Mo/s 1558 / 1216 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 87436 / 76071 IOPS 81767 / 74077 IOPS 66203 / 68887 IOPS 74053 / 69400 IOPS Voir plus de benchmarks

Sur l’expérience globale mesurée via Antutu, ce Galaxy S22 Plus tient bien la marée face à l’Oppo Find X5 Pro. Même constat au niveau de la puissance, puisque son score PC Mark prend même l’avantage. En revanche, l’Exynos 2200 est une nouvelle fois derrière sur les tâches graphiques, comme on peut le constater avec 3D Mark Wild Life.

Sur Fortnite, on constate les mêmes bugs graphiques — de près ou de loin, les arbres se parent d’une couleur rose — et de légers ralentissements observés sur le Galaxy S22, lorsque configuré en Epique, 60 FPS et résolution 3D à 75 %. Malheureusement, il faudra abaisser ses paramètres pour obtenir une expérience stable.

Dernier point et pas des moindres : la chauffe. Sur Fortnite, cela en devient gênant au bout de 5 minutes, tant au niveau de l’écran que sur la face arrière. Il suffit aussi de capturer quelques clichés durant plusieurs minutes pour que le téléphone émette une chaleur suffisante pour que l’on se fasse la remarque. Un constat déjà observé sur le Galaxy S22, qui est somme toute regrettable.

Samsung Galaxy S22 Plus Autonomie

L’autonomie médiocre du Galaxy S22 a clairement joué en sa défaveur sur la note finale. La version Plus parvient-elle à renverser la vapeur avec sa batterie plus généreuse d’une capacité de 4500 mAh ? Dans l’idée, oui, sans casser non plus trois pattes à un canard.

Avec un usage modéré et mixte (web, mail, réseaux sociaux, musiques, vidéos), tenir une journée entière jusqu’à 1h ou 2h du matin est tout à fait envisageable — ce qui est déjà plus compliqué avec le Galaxy S22.

Lorsqu’une utilisation vraiment intensive vous obligera à brancher votre téléphone avant une belle nuit de sommeil. Mais dans l’idée et en pratique, le ressenti en matière d’autonomie n’est pas le même entre le S22 et le Plus.

Pour vous donner une idée de son endurance, voici le déroulé d’une journée classique :

Première utilisation à 8h45 du matin ;

Usages : YouTube Music (3h30 en arrière-plan), YouTube (1h02), OkCupid (51 minutes), Instagram/Messenger/Twitter (15 minutes), quelques autres applications très peu utilisées ;

Batterie restante à 1h20 du matin : 32 % ;

Temps d’écran total avant de le brancher : 4h02 ;

Connectivité : Wi-Fi et sans mode always-on actif.

Disons que pour les utilisateurs très économes, la journée et demie est envisageable. Pour les plus gourmands, il conviendra de brancher son téléphone dans la soirée. Pour ceux qui se situent entre les deux, vous n’aurez aucune crainte de tomber en rade avant minuit.

La charge rapide de 45 W vient muscler le jeu et permet de récupérer un beau paquet d’énergie en un court laps de temps. Par exemple, si vous passez en coup de vent chez vous pour récupérer quelques affaires et prendre une petite douche le temps de 20 minutes, 50 % d’énergie seront récupérés.

Ci-dessous, voici nos relevées :

10 minutes : 6 % à 29 %

20 minutes : 6 % à 49 %

30 minutes : 6 % à 64 %

1h : 6 % à 100 %

En revanche, l’absence de bloc de charge de 45 W dans la boîte fait forcément tache : il conviendra de posséder un bloc compatible… ou d’en acheter un en complément.

Samsung Galaxy S22 Plus Réseau et communication

Voix intelligible, mais légèrement traitée, nuisances sonores ambiantes parfaitement gommées et micros correctement coupés lorsque chaque interlocuteur se tait : le Galaxy S22+ assure pour les appels téléphoniques. Sur Google Maps, nous n’avons pas remarqué d’imprécisions grotesques ou perturbantes.

Du côté du réseau, le téléphone est bien évidemment compatible 5G, mais également Wi-Fi 6E (contre du Wi-Fi 6 sur le S22), Bluetooth 5.2 et Ultra Wide Band. Pour les titres de transport dématérialisés et les paiements sans contact, une puce NFC est bel et bien présente pour garantir ces petits plus.

Samsung Galaxy S22 Plus Prix et disponibilité

Le Galaxy S22 Plus est disponible au prix de 1059 euros avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. L’addition grimpe à 1109 euros pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Plusieurs coloris au choix : Blanc, Noir, Vert et Rose. Le site officiel de Samsung propose des couleurs exclusives, comme le Gris, Crème, Bleu ciel et Violet.