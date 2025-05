On a pris en main le Samsung Galaxy S25 Edge : une prouesse et beaucoup de questions

Ça y est, nous l’avons enfin tenu en main ! Juste après sa présentation officielle, le Galaxy S25 Edge est passé entre nos doigts. Le smartphone ultra fin marque les esprits, mais pose encore beaucoup de questions. Voici nos impressions à chaud.

Samsung Galaxy S25 Edge Un plaisir de légèreté

5,8 mm. C’est l’épaisseur du Samsung Galaxy S25 Edge. Jamais un smartphone de la marque n’avait été aussi fin. La marque assume d’ailleurs clairement son ambition de devenir « la référence en termes de design ».

Le Samsung Galaxy S25 Edge (gauche) face au Galaxy S25 Ultra (droite) // Source : Robin Wycke – Frandroid

Et je dois l’admettre : en main, les finitions du Galaxy S25 Edge ne peuvent pas souffrir de beaucoup de critiques. La finition mate au dos, le cadre en titane et, surtout, la légèreté. 163 grammes pour un téléphone de 6,7 pouces. À côté de tous les appareils qui font à peu près la même taille, le nouveau modèle de Samsung est un poids plume particulièrement agréable en main.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Frandroid

Plus que la finesse, c’est vraiment cette légèreté que j’ai le plus apprécié. Du reste, les bordures sont plates sans être tranchantes et la préhension est donc vraiment confortable. D’un point de vue technique, le design du Galaxy S25 Edge est une réussite.

De plus, à titre personnel, je le trouve très joli. Samsung a voulu doter son nouveau bijou d’une esthétique raffinée et c’est réussi.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Robin Wycke – Frandroid

Je n’ai pas non plus trop de crainte a priori sur la résistance de l’appareil. On sait qu’il profite d’une protection Gorilla Glass Ceramic 2 à l’avant et Gorilla Glass Victus 2 à l’arrière. À cela s’ajoute la certification IP68 qui va toujours bien. Ça c’est pour ce qui se dit sur le papier. Il fallait aussi rassurer une fois le téléphone dans la main.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Robin Wycke – Frandroid

J’ai utilisé le Galaxy S25 Edge pendant 2 heures environ et rien dans cette première expérience ne m’a vraiment inquiété quant à sa durabilité. Je n’ai pas osé le faire tomber au sol cela dit, mais les quelques pressions que j’ai appliquées au centre du châssis comme si j’essayais de plier le téléphone n’ont rien donné.

Le Galaxy S25 Edge me paraît donc aussi résistant qu’un autre Galaxy S25, ni plus ni moins. On se doute de toute manière que, smartphone fin ou pas, l’immense majorité des personnes utiliseront une coque de protection.

Samsung Galaxy S25 Edge Un design fin et des sacrifices ?

Voilà. Je vous ai parlé de la finesse du Galaxy S25 Edge et je ne crois pas pouvoir vous dire beaucoup plus sur la principale caractéristiques différenciante de ce smartphone.

Avec son bel écran AMOLED allant jusqu’à 120 Hz, son Snapdragon 8 Elite « for Galaxy » et l’intégration native de One UI 7 (Android 15) sublimée par la suite complète des fonctions IA de Galaxy AI, on est sur un smartphone haut de gamme qui reprend l’ADN du reste de la famille S25.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Robin Wycke – Frandroid

Il y a pourtant deux éléments où la finesse du smartphone peut avoir des conséquences négatives sur son usage au quotidien :

la polyvalence photo ;

la capacité de la batterie.

Photo

Je vais commencer par la photo que j’ai brièvement pu tester sur les toits de Paris. Nous avons seulement deux caméras à l’arrière du Galaxy S25 Edge. Samsung est en effet confronté au même challenge que sur ses Galaxy Z Flip : il n’y pas assez d’espace pour insérer un téléobjectif.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Robin Wycke – Frandroid

Pour y remédier, le Galaxy S25 Edge se dote du meilleur capteur photo existant chez Samsung : la caméra de 200 Mpx qui équipe également le Galaxy S25 Ultra.

C’est ce capteur de 200 Mpx qui gère donc, numériquement, le grossissement. La marque promet une qualité optique jusqu’au zoom x2. On rappellera que, comme chez Apple, cela reste une formulation commerciale. On a un bon zoom x2, mais il est forcément de moindre qualité qu’un zoom optique.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Frandroid

Je vous ai d’ailleurs mis une galerie où l’on voit quelques rendus en grand-angle, en x2 et en ultra grand-angle (c’est le second capteur, 12 Mpx).

L’interface de l’appareil propose d’aller jusqu’à x10, mais on sent quand même une perte non négligeable en qualité.

Bref, cette polyvalence photo sacrifiée en quelque sorte reste un problème qui dérangera surtout les utilisateurs et utilisatrices plus portés sur la technique que sur le design (je m’inclus dans ce groupe d’ailleurs).

Pour bon nombre de personnes et surtout pour celles qui veulent avant tout un beau produit entre les mains, c’est sans doute un compromis tout à fait acceptable.

Sachez par ailleurs qu’on a aussi une caméra selfie à 12 Mpx. Voici quelques exemples de clichés pris pendant notre prise en main du Galaxy S25 Edge.

Batterie

Venons à la principale question : la batterie. Malheureusement, une prise en main ne permet pas de construire un avis éclairé sur l’autonomie du Galaxy S25 Edge et de sa capacité de 3900 mAh. Nous attendrons le test complet pour livrer un verdict sur la question.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Frandroid

En attendant, le Galaxy S25 Edge a un petit parfum d’opportunité manquée puisque Samsung n’a pas utilisé la technologie silicium carbone qui permet une meilleure densité et donc une plus grande capacité dans une batterie fine. La sortie d’un smartphone ultra fin aurait été l’occasion idéale d’inaugurer ce type d’accumulateur sur les appareils de la marque.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Robin Wycke – Frandroid

On imagine toutefois que Samsung reste assez prudent sur les batteries depuis l’épisode traumatisant du Galaxy Note 7. Reste que le constructeur affirme que son téléphone tient pendant 24 heures sur une charge en lecture vidéo et que la dissipation de chaleur a été très soignée.

Enfin, ne comptez pas sur une charge allant à toute vitesse : 25 W en filaire, 15 W sans fil.

Samsung Galaxy S25 Edge Pour qui ?

Il se murmure que la déclinaison Galaxy S Edge pourrait remplacer la version Plus à terme. Samsung le fait savoir haut et fort : il a confiance en ce produit et lui prédit un grand succès commercial. Il y a donc un public selon la marque.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Frandroid Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Frandroid

Si on essaye d’en déterminer le profil type, nous pourrions miser sur des personnes qui veulent un smartphone premium de Samsung tout en mettant le critère du design au-dessus de tout le reste, quitte à faire quelques compromis ici et là sur le papier (moins grosse batterie, pas de téléobjectif).

Ce public existe sans doute, d’autant plus qu’il est aussi dans le collimateur d’Apple et de son futur iPhone 17 Air. Nous restons dubitatifs sur l’intérêt pratique de ce Galaxy S25 Edge, mais nous pensons qu’il réussira quand même à se vendre.

Samsung Galaxy S25 Edge Prix et date de sortie

Pour se vendre, le Galaxy S25 Edge devra cependant réussir à convaincre les potentiels acheteurs qu’il vaut le coup de débourser 1249 euros.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Robin Wycke – Frandroid

C’est le prix public pour sa version de base à 256 Go de stockage. On passe à 1369 euros pour celle de 512 Go.

Les précommandes pour le Galaxy S25 Edge courent jusqu’au 30 mai 2025. Vous le trouverez en noir, en argent ou en bleu clair.