Lancée en 2021, cette voiture électrique de Volkswagen va bientôt disparaître : voici pourquoi

Lancée en 2021, la Volkswagen ID.5 devrait bientôt quitter le catalogue de la marque. La voiture électrique ne rencontrerait pas assez de succès, éclipsée par celui de l’ID.4, moins cher et plus pratique.

Après une année 2024 particulièrement difficile, Volkswagen sort peu à peu la tête de l’eau. Le constructeur commence à se porter un peu mieux et voit enfin ses ventes de voitures électriques repartir à la hausse. Cependant, toutes ne rencontrent pas le même succès, bien au contraire.

La fin d’un modèle star

Selon les derniers chiffres publiés par le cabinet Jato pour le premier trimestre 2025, la firme allemande est le numéro 2 des ventes de voitures électriques derrière Tesla en Europe. Un succès notamment porté par son ID.4, vendue à plus de 40 000 exemplaires entre janvier et juin 2025. Nous retrouvons également les ID.3 et ID.7, mais un modèle est en revanche beaucoup plus à la traîne. Il s’agit de l’ID.5, qui n’est même pas dans le top 25 européen des ventes de VE. Un coup dur pour le SUV coupé électrique, lancé en 2021.

Et le marché automobile étant particulièrement impitoyable, le constructeur allemand a pris une décision pour le moins radicale : le faire disparaître. Si rien n’a encore été confirmé par un communiqué, l’information a été annoncée par le média britannique Autocar. Citant des sources internes, ce dernier explique que Volkswagen a décidé de retirer l’ID.5 de sa gamme. Initialement destiné au marché chinois, ce dernier est un cousin de l’ID.4 mais il adopte une silhouette de SUV coupé. Et c’est peut-être ce qui n’a pas plu.

Volkswagen ID.5

Car cette version est évidemment un peu moins pratique, avec un coffre plus petit et une garde au toit légèrement réduite. Mais ce n’est pas la seule raison. Il faut aussi regarder du côté des prix. En France, l’ID.4 démarre à partir de 41 500 euros, ou 45 990 euros à motorisation équivalente, contre 50 500 euros pour l’ID.5. Un sacré écart qui fait toute la différence. Surtout que celui-ci prive le SUV coupé du bonus écologique, actuellement compris entre 3 100 et 4 200 euros selon le revenu fiscal de référence.

Selon les premières informations, le Volkswagen ID.5 quitterait donc le catalogue dans le courant de l’année 2027, en même temps qu’un autre modèle bien connu. Il s’agit du Touareg, présent dans la gamme depuis 2002. En fait, le SUV électrique disparaîtrait à l’occasion du restylage de l’ID.4, qui serait prévu la même année. Le constructeur allemand éviterait alors tout simplement d’investir pour renouveler une voiture dont le succès reste très relatif. Car il doit désormais faire des économies pour retrouver une bonne santé financière.

Un remplaçant dans les cartons

Mais si le Volkswagen ID.5 va bel et bien quitter la gamme du constructeur, il ne laisser pas de vide très longtemps. Le site anglais explique qu’un autre modèle inédit devrait voir le jour dans la foulée. Cependant, il ne s’agira cette fois-ci pas d’un SUV classique, ni coupé comme celui qui termine sa carrière. Selon les premières informations, la marque envisagerait plutôt de lancer un petit monospace électrique. Un peu comme un ID. Buzz, mais avec un gabarit nettement réduit.

Pour le moment, ces informations restent encore à prendre avec des pincettes. Et surtout, aucune donnée technique n’a encore été confirmée par le constructeur. Néanmoins, il se murmure qu’il reposera sur la plateforme MEB de la marque allemande, comme toutes les autres voitures électriques du catalogue. Il pourrait alors jouer le rôle du successeur du Touran en électrique, comme le supposent les journalistes de Numerama. Mais là encore, cela reste à confirmer pour le moment. Et surtout, il se dit que la marque n’est pas très pressée.

En effet, Thomas Schäfer, le patron de Volkswagen, indique que « nous avons étudié la question, mais le marché est demandeur de crossovers et de SUV. C’est la direction que nous avons finalement décidé de prendre ». De plus, le constructeur va également se concentrer sur le lancement de ses ID.1 et ID.2, des autos plus abordables qui devraient rencontrer un grand succès. Et donc lui permettre de se remettre sur les rails après une période très difficile.