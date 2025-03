« Une voiture qui ne perd pas beaucoup de valeur » : voici comment Volkswagen compte assurer la durabilité de sa voiture électrique à 20 000 €

Tout juste dévoilée, la nouvelle Volkswagen ID. Every1 s’annonce comme une voiture électrique très économique. Pas seulement car elle ne coûtera que 20 000 euros, mais aussi car elle promet de durer dans le temps. Voici sa recette.



Les détracteurs des voitures électriques sont encore très nombreux. Et ils ne manquent pas d’arguments pour tenter de descendre cette motorisation et prouver leur point de vue. Parmi ceux régulièrement évoqués, la faible durée de vie de ces autos, parfois qualifiées de jetables.

Un style conçu pour durer

De nombreux automobilistes craignent notamment de devoir remplacer leur batterie, une opération très coûteuse. Il faut savoir que cet élément représente environ 40 % du prix total d’une voiture électrique. Cependant, des études ont prouvé que cela arrivait en fait très rarement, et que les batteries dureraient en fait plus longtemps que les voitures elles-mêmes. De quoi inquiéter les conducteurs, qui risquent du coup d’avoir peur que leur auto ne fasse pas long feu. Mais les marques se veulent rassurantes, et l’une d’elles en particulier.

Il s’agit de Volkswagen. La firme vient tout juste de lever le voile sur sa nouvelle ID. Every1, qui prend la forme d’un concept-car annonçant une future citadine. Celle-ci possède un atout majeur, son prix, qui sera affiché à partir de 20 000 euros seulement. De quoi séduire les clients qui trouvent encore que la voiture électrique reste trop chère. Mais avec un tel ticket d’entrée, on peut légitimement craindre que cette nouvelle venue ne dure pas dans le temps.

Or, c’est tout le contraire selon la firme allemande, et elle tient à le mettre en avant. Dans le communiqué présentant les informations sur cette nouvelle ID. Every1, Volkswagen nous donne quelques détails intéressants. Le constructeur évoque une « rétention de valeur élevée ». Ce qui promet également que les propriétaires pourront en tirer un bon prix lors de la revente. Un point important, qui est également pris en compte lors de l’achat d’une voiture neuve. Mais comment la marque arrive t-elle à cette petite prouesse ?

Et bien cela passe d’abord selon elle par un design intemporel. Andreas Mindt, directeur du design de Volkswagen explique que la citadine électrique n’a pas succombé aux dernières modes en termes de style. Et cela est très important. Car pour lui, la voiture « restera moderne pendant de nombreuses années ». Elle ne risque donc pas de prendre un coup de vieux comme certains modèles au look trop affirmé. De plus, ce choix esthétique lui garantit une apparence élégante, alors que Mindt fait le parallèle avec la Golf et la Polo.

Un système d’infodivertissement toujours à jour

Mais concrètement, comment le constructeur a t-il réussi à offrir ce style si intemporel à sa voiture, qui s’inspire d’ailleurs de celui de la e-Up! ? Et bien tout simplement en supprimant toutes les lignes et les gimmicks inutiles. Le maître-mot est donc ici la simplicité, alors que chaque trait suit une logique et sert à quelque chose. Le patron du design rappelle aussi que la citadine reprend un élément iconique du style de Volkswagen, la ligne des vitres parfaitement droite. De quoi rendre la voiture reconnaissable au premier coup d’oeil comme un modèle de la gamme.

Ce n’est pas tout, car la nouvelle ID. Every1 opte également pour un système d’info-divertissement fourni par le constructeur américain Rivian. En effet, on se rappelle que la firme de Wolfsburg a lourdement investi dans ce dernier, afin notamment de profiter de certaines de ses innovations. Le but ? Rattraper le retard causé par les soucis liés à sa filiale Cariad, qui a contribué à la crise chez Volkswagen. La nouvelle citadine sera la toute première voiture de la marque allemande à profiter du système embarqué de l’entreprise.

Rivian possède une vraie expertise dans le domaine, ce qui devrait profiter aux clients de la nouvelle ID. Every1, prévue dans sa version de série pour 2027. Parmi les éléments permettant de limiter la perte de valeur dans le temps, citons une connectivité, permettant « des mises à jour et à niveau pendant toute la durée de vie du modèle de série », d’après Volkswagen.

La marque ajoute d’ailleurs que cette « ID.1 » (le nom définitif n’est pas encore connu) « pourra bénéficier de nouvelles

fonctions tout au long de son cycle de vie si ses utilisateurs le souhaitent » sous la forme de fonctions à la demande, un peu à la manière de Tesla, dont les anciennes Model S reçoivent toujours des améliorations. Une voiture toujours à jour, avec la promesse d’en recevoir : voilà qui devrait permettre une longévité accrue.