Volkswagen annonce (enfin) une très bonne nouvelle pour la future Golf électrique

Quelques jours après l’annonce de la création d’une co-entreprise avec la marque américaine Rivian, Volkswagen confirme que cette dernière va l’aider pour développer sa prochaine Golf. Cette dernière aura le droit à une motorisation 100 % électrique et devrait voir le jour en 2029.

Rivian R3

Si vous suivez l’actualité automobile, vous devez sans aucun doute savoir que Volkswagen n’est pas au top de sa forme à l’heure actuelle. Le constructeur subit une forte chute de ses ventes, à tel point que les stocks débordent et que personne n’est là pour acheter ses voitures. Et cela dure depuis plusieurs mois déjà.

Une nouvelle Golf en préparation

La firme, qui a beaucoup de mal à vendre ses autos électriques, a récemment dévoilé un plan draconien pour survivre, et veut désormais transformer en profondeur sa gamme. Cela passera par un nouveau style, mais également l’arrivée un peu plus tard d’une plateforme inédite, qui tarde à arriver. En attendant, le constructeur basé à Wolfsburg continue de plancher sur ses prochains modèles, dont la version de série du concept ID.2All. Cette dernière devrait rivaliser avec la Renault 5 E-Tech et afficher un prix sous les 25 000 euros.

Ce n’est pas tout, car Volkswagen serait également déjà en train de travailler sur le développement de la prochaine génération de sa Golf. Pour mémoire, l’actuelle mouture, la 8ème du nom a été lancée en 2019, puis restylée au mois de janvier dernier avant d’être commercialisée dans la foulée. Celle-ci n’a pas le droit à une motorisation électrique, qui est réservée à l’ID.3. Mais cela devrait donc finir par changer, car la future Golf 9 devrait carrément faire l’impasse sur les moteurs thermiques.

Volkswagen Golf GTI Clubsport // Source : Volkswagen

Logique, car son arrivée est prévue pour 2029, soit six ans seulement avant l’entrée en vigueur de l’interdiction de vendre des voitures à combustion interne en Europe. Et contrairement à ce que nous aurions pu penser, la marque allemande ne sera pas seule à travailler sur ce projet. En effet, et comme l’expliquent les journalistes du site Automotive News, Volkswagen va collaborer avec le jeune constructeur Rivian. Fondé en 2009, ce dernier va aider Volkswagen sur certains points.

Cette collaboration n’a rien d’un hasard, car il faut savoir que les deux entreprises se sont associées dans le cadre d’une co-entreprise créée il y a quelques semaines. Le but ? Permettre à Rivian de recevoir des investissements et à la firme allemande de profiter du savoir-faire de la start-up en matière d’architecture électrique, entre autres. Un partenariat gagnant-gagnant, qui profitera aussi à Porsche et Audi, qui auront le droit à une plateforme inédite conçue par Rivian.

Une voiture ultra-technologique

Le constructeur américain, qui va équiper son nouveau SUV R2 de batteries fournies par LG, va notamment aider Volkswagen pour ce qui concerne la partie logicielle. Car ce dernier a accumulé un retard important dans ce domaine, notamment à cause des déboires de sa filiale Cariad, qui ont même entraîné la suppression de nombreux emplois. Le lancement de la plateforme SSP, qui doit remplacer la base technique MEB avait notamment été impactée, mais elle verra finalement bien le jour en 2028.

Elle équipera la nouvelle Golf, comme l’a confirmé Thomas Schäfer, patron de Volkswagen. Il explique que « nous avons décidé de la manière de réaliser le véhicule défini par logiciel. Mais nous avons également décidé que nous voulions commencer ce voyage avec un produit plus emblématique. Nous commencerons donc par la Golf ». La compacte électrique, qui pourrait conserver son nom fera la part belle à la technologie, étant qualifiée de software-defined vehicule (SDV). Ce qui signifie qu’elle sera développée autour de la partie logicielle.

Volkswagen Golf GTI

Pour le moment, les informations à son sujet sont encore assez rares, et il faudra faire preuve d’un peu de patience. Et quid du projet Trinity, initialement prévu pour 2026 ? Et bien ce dernier a été reporté, sans doute jusqu’en 2032, afin de laisser la priorité à cette future Golf 9. Thomas Schäfer explique que « nous avons juste changé un peu de cap, non pas parce que nous ne le considérons pas comme une priorité, mais parce qu’il ne s’agit pas d’un véhicule conçu pour faire du volume ».

Ce qui sera en revanche le cas de la compacte, qui sera vendue en parallèle de l’actuelle génération thermique, jusqu’en 2035. Audi et Porsche seront les premiers à bénéficier du partenariat avec Rivian, grâce à des voitures électriques qui arriveront dès 2027.

Rivian R3

La future Golf 9 pourrait d’ailleurs entrer en concurrence frontale avec la future Rivian R3, prévue pour 2027 aux États-Unis, et potentiellement 2028 en Europe. Une voiture électrique qui ressemble d’ailleurs un peu à la Golf comme on peut le voir sur les images de cet article.