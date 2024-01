« Nous ne tuerons pas la Golf » : mauvaise nouvelle pour la première voiture 100 % électrique de Volkswagen

Si Volkswagen avait déjà commercialisé des voitures électriques, l'ID.3 fut le premier modèle de la marque à être entièrement dédié à cette motorisation. Un modèle qui pourrait ne pas avoir de descendance, puisque la marque préférerait le remplacer une Golf électrique, plus connue du grand public.

L’aventure électrique de Volkswagen a commencé par des versions 100 % électriques de modèles existants, à savoir la petite up! (donnant donc la e-up!) et la mythique Golf (e-Golf, vous l’aurez compris). La marque a cependant fait le grand saut en 2019 en présentant l’ID.3, son premier modèle uniquement dédié à l’électrique, suivie par toute une gamme (ID.4, ID.5, ID.7 et ID. Buzz).

Un modèle dont le lancement fut laborieux, et qui pourrait ne pas avoir de seconde génération. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Kai Grunitz, le responsable du développement chez Volkswagen, lors d’une interview au média britannique Top Gear.

Une compétition interne perdue d’avance

La cause ? Une Golf électrique de nouvelle génération, aux dimensions équivalentes à l’ID.3, serait dans les cartons. Et Kai Grunitz est formel : « nous ne tuerons pas la Golf ». Avant d’enfoncer le couteau : « il n’y a pas assez de place pour avoir deux ou trois modèles différents adaptés au même client ». Voilà qui est dit.

Contextualisons un peu : si les Volkswagen thermiques et hybrides se sont très bien vendues en 2023, la division électrique a tiré la langue : retards à répétitions, commandes en baisse obligeant à des interruptions d’usines, et même des suppressions de postes. La stratégie de Volkswagen serait donc de se resserrer autour de ses valeurs cardinales, et la Golf fait partie intégrante de l’histoire de la marque – à l’inverse de l’ID.3, que peu de gens connaissant.

Quelques détails sur l’avenir

À quoi devons-nous nous attendre, donc ? Il poursuit : « Si nous lançons un véhicule électrique portant le nom de Golf, ce doit être une vraie Golf. Il faut qu’elle ressemble à une Golf. Elle doit être abordable comme une Golf. Elle doit être compétente comme une Golf. Et il doit y avoir une GTI ». Bonne nouvelle, donc, pour les aficionados des voitures sportives — même si une ID.3 GTX serait en développement.

Cette Golf électrique ne devrait d’ailleurs pas reprendre la plateforme MEB – inaugurée, justement, par l’ID.3, puis reprise par toutes les autres marques généralistes du groupe (Skoda, Audi et Cupra). À la place, elle devrait utiliser la SSP (pour Scalable System Platform), dérivée de la PPE (Premium Platform Electric) sur laquelle repose le nouveau Porsche Macan et l’imminent Audi Q6 e-tron.

Cette Golf électrique devrait voir le jour vers 2028. Devons-nous nous attendre à la fin de la sous-marque « ID » ? La question se pose. Certes, la très attendue ID.2 à 25 000 euros (qui arriverait en 2026) devrait reprendre ce préfixe, mais des rumeurs indiqueraient que la Volkswagen électrique à 20 000 euros, qu’on appelait ID.1, pourrait finalement reprendre le nom « e-up! ».