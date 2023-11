Enfin une bonne nouvelle pour les voitures électriques de Volkswagen

Après plusieurs reports, la plateforme PPE du groupe Volkswagen destinée aux voitures électriques d'Audi et Porsche est enfin prête. Le constructeurs aux anneaux commence en effet à produire les moteurs qui seront associés à cette base technique sur laquelle reposera notamment le Q6 e-tron et la Porsche Macan.

Si tout semble rouler pour certains constructeurs comme Tesla et BYD, ce n’est en revanche pas le cas pour le groupe Volkswagen. En effet, si le constructeur est le numéro 3 mondial de l’électrique, il traverse depuis quelques mois une très mauvaise passe. En cause, des ventes décevantes avec une ID.4 qui peine à séduire, mais pas seulement.

Une belle avancée

Et pour cause, la firme allemande doit également faire face à de nombreux soucis techniques, liés notamment à sa filiale Cariad en charge de la partie logicielle. C’est cette dernière qui est à l’origine du retard de développement de la plateforme SSP, qui doit remplacer l’actuelle MEB et qui offre plusieurs avantages, dont un coût de production réduit. La situation est telle que le constructeur va supprimer pas moins de 2 000 emplois dès l’an prochain.

Bref, Volkswagen a connu des jours meilleurs. Mais pas question de se laisser abattre, alors que plusieurs modèles très attendus sont actuellement en cours de développement au sein du groupe. Chez Audi, on se prépare notamment à accueillir le Q6 e-tron, récemment dévoilé à travers une série de photos officielles, quelques semaines avant de montrer son intérieur. Ce dernier devrait être la première voiture du groupe à reposer sur une autre nouvelle plateforme.

Celle-ci prend le nom de PPE (Premium Platform Electric) et est conçue avec l’aide de Porsche qui va aussi l’utiliser sur son futur Macan électrique, récemment aperçu avec un épais camouflage. Si le projet de travailler main dans la main sur une nouvelle base technique remonte à 2018, les premières voitures reposant sur celle-ci devaient voir le jour en 2021. Mais c’était sans compter sur le retard pris sur le développement, décalant son arrivée sur le marché.

Mais voilà que les choses commencent enfin à rentrer dans l’ordre. Audi vient d’annoncer dans un communiqué qu’il commence enfin à produire les moteurs électriques qui seront implantés dans les voitures équipées de cette nouvelle plateforme PPE. Une belle avancée pour le constructeur allemand, qui se prépare à assembler sa première voiture reposant sur cette base technique.

Dès la fin de l’année

Cette dernière devrait sortir des chaînes de production de l’usine d’Ingolstadt d’ici à la fin de l’année. En attendant, les moteurs sont quant à eux produits au sein du site de Győr, en Hongrie. Un pays qui aurait également été choisi par le constructeur chinois BYD pour y fabriquer ses voitures électriques, afin que ces dernières puissent rester éligibles au bonus écologique l’année prochaine.

L’usine de Győr emploie actuellement 700 salariés et devrait être en mesure de fabriquer pas moins de 2 000 moteurs électriques par jour destinés à la plateforme PPE, que ce soit pour les véhicules de Porsche et d’Audi. Cependant, tout n’est pas encore gagné pour le groupe Volkswagen. En effet, le lancement de la version 1.2 du software équipant les Q6 e-tron et Macan électriques serait décalé de 16 à 18 semaines environ.

Cela en raison des soucis liés à la filiale Cariad, qui ne cesse de manquer les échéances et qui a en plus largement dépassé le budget initialement prévu. À tel point que l’arrivée de la plateforme SSP, qui doit équiper la prochaine génération du Skoda Enyaq sera différée à une date qui n’a même pas encore été annoncée pour le moment. Elle aurait dû voir le jour l’année prochaine.

Afin de limiter les dégâts, Audi a récemment annoncé s’être associé avec le groupe automobile chinois SAIC (MG) pour concevoir ses futures voitures électriques. Celles-ci reposeront sur une plateforme commune très haut de gamme et seront avant tout destinées à la Chine. On ne sait pas si elles feront aussi la route jusqu’en Europe.