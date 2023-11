Pour son prochain SUV électrique, Skoda va mettre le paquet sur la recharge ultra rapide

Skoda travaille actuellement au renouvellement de son Enyaq, avec une nouvelle génération prévue pour 2028. Cette dernière devrait reposer sur la plateforme SSP du groupe Volkswagen et offrira une recharge éclair en seulement 12 minutes.

Comme tous les constructeurs présents en Europe, Skoda va devoir accélérer sa stratégie d’électrification, afin de pouvoir être en accord avec les exigences de Bruxelles. Car pour l’heure, la firme tchèque n’est pas forcément la plus en avance, puisqu’elle ne possède actuellement qu’un seul modèle zéro-émission (à l’échappement), à savoir l’Enyaq.

Une nouvelle génération

Ce dernier a été lancé en 2020 et est la seconde voiture électrique de la marque, après la Citigo dont la production a depuis été interrompue. Cousin technique des Volkswagen ID.4 et autres Audi Q 4e-tron, l’Enyaq séduit de nombreux clients en Europe, se plaçant même 3e des ventes au mois de juillet dernier. En juin dernier, Skoda levait le voile sur une nouvelle version plus abordable, afin de lui permettre de mieux rivaliser avec la Tesla Model Y.

Plus récemment, quelques améliorations ont été apportées au SUV électrique, qui s’offre des performances en hausse ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Mais déjà, la marque travaille sur le lancement de la prochaine génération, qui devrait voir le jour dans le courant de l’année 2028. Autant dire que ce n’est pas encore pour tout de suite, alors que le restylage n’a même pas encore été dévoilé.

Ce qui n’empêche pas le constructeur de donner quelques informations sur cette prochaine mouture. En effet, les journalistes du site britannique Autocar ont pu s’entretenir avec le patron de Skoda, Klaus Zellmer, qui s’est laissé aller à quelques confidences et indiscrétions sur le SUV électrique. Ce dernier devrait reposer sur la nouvelle plateforme actuellement en cours de développement par le groupe Volkswagen.

Pour mémoire, l’actuelle version est construite sur la base MEB, qui équipe toutes les voitures électriques de l’entreprise allemande. Celle-ci sera remplacée par la SSP, qui a cependant pris pas mal de retard en raison de nombreux soucis liés à la filiale Cariad en charge de son développement. Les anomalies sont d’ailleurs si importantes que le groupe Volkswagen envisage de supprimer pas moins de 2 000 emplois dès l’an prochain.

Une charge ultra rapide

Pour le moment, Skoda ne donne pas beaucoup d’informations sur la fiche technique de son futur Enyaq, et il faudra encore patienter avant d’en savoir plus. Cependant, il se dit que le SUV électrique sera doté d’une architecture 800 volts, comme sur les Kia EV6 et autres Porsche Taycan, entre autres, qui devrait lui permettre de profiter d’une charge très rapide. Seulement 12 minutes seraient nécessaires pour passer de 10 à 80 %.

Actuellement, il faut compter pas moins de 35 minutes, à une puissance maximale de 135 kW, tandis que l’on ne connaît pas encore la valeur attendue pour la prochaine mouture. La capacité de la batterie n’a pas encore été évoquée, alors que l’actuelle version culmine à 82 kWh. À noter que l’accumulateur qui sera utilisé sur cette nouvelle version sera partagé avec les autres modèles électriques du groupe, dans un souci d’économies.

Ce nouveau Skoda Enyaq devrait également faire un grand bond en avant sur le plan technologique, puisque la plateforme SSP serait en théorie compatible avec la conduite autonome de niveau 4. Cependant, seul le niveau 3 est actuellement autorisé sur les routes européennes, sous certaines conditions. Ce nouveau venu devrait également faire évoluer son style, qui sera proche du futur grand SUV sept places prévu pour 2026.

Enfin, il se murmure que le prix du futur Skoda Enyaq devrait être revu à la baisse par rapport à l’actuelle version, affichée à 46 150 euros et éligible au bonus écologique. Ainsi, il pourrait mieux se positionner face à la Tesla Model Y, qui démarre actuellement à partir de 45 990 euros.