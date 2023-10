Skoda a subtilement relevé le niveau de l’Enyaq : puissance et autonomie améliorées

Discrètement, Skoda renforce sa présence électrique en peaufinant l’Enyaq. Avec des performances accrues, de nouvelles fonctions de série, et probablement des baisses de prix, cette mise à jour discrète semble substantielle.

Dans l’ombre des annonces de mises à jour des Volkswagen ID.4 et ID.5, la mise à jour de l’Enyaq de Skoda, la contrepartie tchèque de Volkswagen, se révèle tout aussi prometteuse.

Sans fanfares ni trompettes, Skoda a subtilement relevé le niveau de l’Enyaq, bien qu’aucun véhicule électrique flambant neuf ne soit attendu de la marque pour l’année à venir. Avec l’introduction de nouvelles variantes, l’Enyaq voit son allure et ses performances rehaussées.

Un surplus de puissance

Les modèles Enyaq 80 cèdent désormais leur place aux versions 85 et 85x, ces dernières étant équipées d’une transmission intégrale.

En premier lieu, Skoda a revu la puissance de l’Enyaq, particulièrement sur les variantes 85 et 85x, destinées à remplacer l’Enyaq 80. Avec l’introduction d’un nouveau moteur plus puissant situé sur l’essieu arrière, ces variantes affichent désormais une puissance de 210 kW, en hausse significative par rapport aux 150 kW de l’Enyaq 80.

Cette amélioration entraîne également une augmentation de la vitesse de pointe qui passe de 160 à 180 km/h. La version RS (équivalente à l’ID.4 GTX), forte de ses 339 ch, est ainsi capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en 5,5 secondes.

Autonomie optimisée et temps de charge réduit

L’autre grand axe d’amélioration concerne l’autonomie et le temps de charge des véhicules. La mise à jour intègre des avancées au niveau de la chimie des cellules et de la gestion thermique de la batterie.

Ces optimisations permettent d’atteindre une autonomie allant jusqu’à 565 kilomètres pour l’Enyaq 80 en cycle WLTP, et même 576 kilomètres pour la version coupé (batterie de 77 kWh). Pour l’Enyaq 85x, l’autonomie est également en hausse avec 538 kilomètres (et 10 kilomètres supplémentaires pour la version coupé). De plus, avec une puissance de charge qui peut désormais atteindre les 175 kW (voire 250 kW pour la version RS), contre 135 kW, le temps de charge sur les bornes rapides est considérablement réduit, facilitant ainsi les longs trajets.

Améliorations notables au niveau des fonctionnalités

Outre ces avancées significatives en termes de performance et d’autonomie, la mise à jour du Skoda Enyaq apporte également son lot de nouvelles fonctionnalités. Une attention particulière a été portée à la préparation de la batterie pour la charge. Sur les modèles Enyaq 85 de 2024, il sera possible de préchauffer la batterie, soit automatiquement en entrant un itinéraire vers un chargeur rapide dans le système de navigation, soit manuellement via le système d’infodivertissement.

Cette fonction permet d’optimiser le processus de charge en préparant la batterie à recevoir le courant. Par ailleurs, la mise à jour comprend également une version améliorée du logiciel d’infodivertissement (passant à la version 4.0), avec l’intégration de l’assistant vocal Laura. Enfin, l’équipement de série a été légèrement enrichi, et des modifications ont été apportées aux packages optionnels, qui devraient également bénéficier de baisses de prix.

De série, il y aura désormais l’assistance au voyage, l’assistance à la vitesse, le verrouillage Walk-away, les airbags latéraux arrière, les stores de vitre arrière, les ports de charge USB-C arrière et la préparation à l’attelage.