Skoda baisse la puissance de charge de sa voiture électrique la moins chère : pourquoi c’est une bonne nouvelle

Dévoilé en 2024, le nouveau Skoda Elroq a d’ores et déjà le droit à quelques modifications. La voiture électrique tchèque voit sa puissance de charge être réduite, mais cela ne devrait pas impacter le temps passé à la borne.



Skoda continue à électrifier tout doucement sa gamme. Après l’Enyaq, lancé en 2020, la firme tchèque avait ensuite profité du Mondial de l’auto de Paris en 2024 pour dévoiler son second modèle 100 % électrique, l’Elroq. Pour le moment, c’est donc tout, puisqu’elle a finalement renoncé à produire une nouvelle citadine électrique afin de remplacer indirectement la Citigo.

Une puissance de charge revue à la baisse

En attendant un inédit modèle 7 places, l’entreprise ne chôme pas pour autant. Elle a en effet restylé son Enyaq au début de l’année 2025, et la version RS a eu le droit au même traitement il y a quelques jours seulement. Mais ce n’est pas tout, car voilà que Skoda a décidé de déjà s’attaquer à son Elroq, que nous avons pu essayer très récemment. C’est en tout cas ce que nous explique le site allemand Heise.

Ce dernier nous annonce que Skoda a décidé de revoir la fiche technique de son SUV électrique. Et plus précisément la puissance de charge de la version 85, qui a le droit à la grosse batterie de 77 kWh. S’il était jusqu’à présent possible de bénéficier d’une puissance atteignant les 175 kW, cette dernière va finalement être abaissée à seulement 135 kW en courant continu sur les bornes rapides. Mais quelle est la raison de ce changement important ?

À vrai dire, le constructeur ne donne par réellement d’explication sur cette nouvelle stratégie. Cependant, celle-ci ne devrait pas dissuader les futurs clients. Et pour cause, il affirme que le temps nécessaire pour passer de 10 à 80 % ne sera pas impacté par cette décision.

Ainsi, il faudra toujours environ 26 minutes pour recharger la batterie de 10 à 80 %, ce qui était déjà le cas avant la baisse de puissance. De quoi rassurer les automobilistes, qui craignent encore de devoir perdre trop de temps à la borne de recharge.

Une durée inchangée permise, selon le média allemand, par une courbe de charge retravaillée de son SUV électrique, capable de maintenir des niveaux de puissance élevée pendant plus longtemps qu’auparavant. Car il n’est en fait pas vraiment utile de se charger à 175 kW si ce n’est que pendant quelques minutes seulement. La courbe serait désormais mieux lissée. Ce qui rappelle ce que la marque avait déjà proposé sur son Enyaq en mai 2023, permettant de réduire le temps de charge.

Une batterie préservée ?

Selon le média allemand The Munich Eye, cette réduction de la puissance de charge serait due à un changement de fournisseur de cellules de batteries. Cependant, cela n’a pas été confirmé par Skoda. Néanmoins, cette évolution pourrait présenter un petit inconvénient pour les automobilistes qui se chargeraient seulement de 10 à 40 %. Dans ce cas, ils pourraient constater une petite différence et devoir rester un tout petit peu plus longtemps à la borne – une affaire de quelques minutes, rassurez-vous.

Habitacle Lodge du Skoda Elroq

Cette baisse pourrait cependant permettre de se recharger en 26 minutes sur une borne de moins de 150 kW. Elle pourrait également aider à préserver les cellules de la batterie, qui devront encaisser une puissance moins élevée. Cependant, nous avions déjà expliqué qu’en prenant quelques précautions, par exemple en ne chargeant pas à plus de 80 %, alors l’accumulateur ne s’abimait pas.

De plus, une récente étude indiquait que la durée de vie de ce dernier serait plus élevé en conditions réelles, même avec des recharges rapides, qu’en laboratoire. Cette nouvelle stratégie de Skoda n’a donc pas réellement d’impact, ni positif ni négatif.

Pour mémoire, l’Elroq 85 affiche une autonomie d’environ 540 kilomètres selon le cycle WLTP. Il revendique une puissance de 286 chevaux pour un couple de 545 Nm et peut réaliser le 0 à 100 km/h en 6,6 secondes. Le tout avec une vitesse maximale de 180 km/h.

Il est livré de série avec tout un arsenal de technologies, dont la conduite semi-autonome de niveau 2, le régulateur de vitesse adaptatif et l’accès mains libres. Son prix démarre à partir de 42 470 euros, ce qui lui permet de pouvoir être éligible au bonus écologique compris entre 2 000 et 4 000 euros.