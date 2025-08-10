Boulanger fait -37 % sur cet aspirateur balai lavant et auto-séchant Tineco, particulièrement adapté aux foyers avec animaux

Boulanger fait une belle réduction de 300 euros sur un aspirateur balai laveur et auto-séchant, le Tineco Floor One S7 Flashdry Pet qui passe de 799 euros à 499,99 euros.

Tineco Floor One S7 Flashdry Pet // Source : Tineco

Le Tineco Floor One S7 est un aspirateur balai décliné en plusieurs versions, en fonction des besoins. Il y a par exemple la version Steam avec lavage vapeur, que nous avons testée ici. Ici, il s’agit de la Flashdry Pet, avec une aspiration plus puissante qui s’élève à 12 000 Pa pour passer efficacement après vos animaux à poils. Il bénéficie aussi de la technologie MHCBS qui fait que de l’eau propre circule en continu pendant le nettoyage. Sans compter qu’avec les 300 euros de réduction proposés par Boulanger, c’est le moment ou jamais de craquer pour ses performances.

Les points forts du Tineco Floor One S7 Flashdry Pet

Une autonomie qui va jusqu’à 40 minutes

La puissance d’aspiration de 12 kPa

Le capteur iLoop qui ajuste automatiquement l’aspiration et le débit d’eau

Le Tineco Floor One S7 Flashdry Pet est un produit qui coûtait dernièrement 799 euros sur Boulanger. Actuellement, vous pouvez le commander pour 499,99 euros sur ce même site.

Un aspirateur 3-en-1 fait pour passer partout

Avec sa version Flashdry Pet du Tineco Floor One S7, la marque met l’accent sur la puissance d’aspiration. L’aspirateur est un modèle 3-en-1 : il aspire, donc, mais lave aussi les sols et dispose d’une fonction de séchage de la brosse. Avec son réservoir d’eau propre de 0,8 litre et 0,72 litre pour les eaux usées, il permet de nettoyer de grandes zones facilement.

Quand vous avez fini le ménage, il suffit de vider le réservoir de poussière et d’eaux usées, de remplir l’eau propre et de le mettre à charger pour qu’il soit prêt au prochain emploi. N’oubliez pas de vider le bac à poussière, sinon celle-ci va s’accumuler au niveau de la tête d’aspiration, ce qui va grandement réduire son efficacité. Ce serait dommage de gâcher sa puissance de 12 kPa.

Une autonomie suffisante pour faire le ménage

Le Tineco Floor One S7 Flashdry Pet dispose d’une autonomie de 40 minutes maximum. Ça, c’est si vous l’utilisez en mode aspiration seule. Vous pouvez passer en mode Auto ou Max, ce qui aura pour effet de réduire l’autonomie, donc n’hésitez pas à surveiller celle-ci pour ne pas être interrompu. Parce que dans ce cas-là, l’autonomie sera de seulement 28 minutes.

En mode Auto, le capteur iLoop prend le relais et va automatiquement ajuster l’aspiration et le débit d’eau pour être efficace, peu importe la saleté ou le type de sol, justement. Il se manie très simplement grâce à ses deux roues autopropulsées, et l’écran LED vous affiche tout ce dont vous avez besoin de savoir quand vous faites le ménage.

Pour en apprendre un peu plus sur cet aspirateur, vous pouvez consulter notre test du Tineco Floor One S7 Steam, la version vapeur, qui partage quelques caractéristiques communes avec celui-ci.

