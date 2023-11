On sait à quoi ressembleront les voitures électriques Audi produites en Chine

Le groupe Volkswagen va mal en ce moment. Pour tenter de rebondir sur la voiture électrique, Audi aurait noué un partenariat avec le géant SAIC (qui détient MG). On en sait un peu plus sur la plateforme technique utilisée, très avancée technologiquement. Au programme : une grande autonomie et de la recharge ultra-rapide.

Les voitures électriques chinoises sont clairement en avance sur le reste de l’industrie. La preuve ? Des voitures électriques commercialisées dans les prochains mois sur place permettront de se recharger en 10 minutes seulement. Contre environ 18 minutes pour la plus rapide actuellement, les cousins Hyundai Ioniq 6 et Kia EV6 ou même l’Audi RS e-Tron GT grâce à la fameuse architecture 800 volts.

Mais les ventes des voitures électriques ne sont pas au beau fixe pour le groupe Volkswagen, dont fait partie le constructeur Audi. Certes, la croissance est là, mais bien moins phénoménale que ce qui était prévu et anticipé. Surtout en Chine, un marché ultra-porteur pour les constructeurs du monde entier. Ce qui pousse ces derniers à nouer des partenariats stratégiques avec des acteurs locaux.

C’est le cas de Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, etc.) avec Leapmotor, mais également Renault avec Geely (Lotus, Zeekr, Volvo, Polestar, etc.). On peut également citer Volkswagen avec la startup Xpeng et Huawei ! Bref, que des grands noms de l’industrie locale. Audi n’a encore rien annoncé publiquement, mais les bruits de couloir se multiplient depuis cet été.

MG4 et Audi électriques : même combat ?

On croit savoir qu’Audi a noué un partenariat stratégique avec le groupe chinois SAIC, qui détient notamment la marque anglaise MG, avec la fameuse MG4. La rumeur s’amplifie désormais avec cette nouvelle information récupérée par le média chinois Autohome. Ce dernier croit savoir qu’Audi utilisera la plateforme de dernière génération de SAIC, baptisée Nebula.

Plus exactement, le média chinois met en avant une photo d’une présentation interne de SAIC sur laquelle on peut lire (en chinois) « SAIC et Audi ont noué un partenariat et les prochains modèles Audi utiliseront la plateforme Nebula de SAIC« . C’est donc la même plateforme que la MG4, aussi connue sous le nom de MSP (Modular Scalable Platform). Elle équipe de nombreuses voitures électriques chinoises des marques IM (comme la LS 7 en illustration de cet article), Rising et Roewe.

Au programme : des batteries d’une capacité comprise entre 44 et 150 kWh et une recharge rapide avec 200 km d’autonomie récupérés en 5 minutes ou l’échange des batteries en 2 minutes, comme chez Nio. C’est énorme. À titre de comparaison, l’Audi e-Tron GT embarque une batterie de 98 kWh pour une autonomie de 488 km sur le cycle WLTP.

Des autonomies de 1000 km et une recharge ultra-rapide ?

Si Audi utilise la plateforme Nebula de SAIC, on pourrait bénéficier d’autonomies largement supérieures, qui se rapprocheraient des 1 000 km. Une puissance de recharge à 600 kW permettrait, quant à elle, de recharger la batterie de 10 à 80 % en 10 minutes environ.

La puissance n’est pas en reste non plus pour les moteurs, avec une fourchette comprise entre 150 et 600 kW (204 ch et 815 ch) et un couple s’étalent de 250 à 800 Nm. Des valeurs très élevées, pour des voitures électriques résolument sportives.

La plateforme Nebula ne devrait pas vieillir trop rapidement, puisqu’elle est déjà compatible avec les futures batteries solides et la conduite autonome.

Des Audi électriques chinoises en Europe ?

La grande question qui reste en suspens, c’est de savoir si Audi utilisera cette plateforme uniquement pour ses voitures électriques vendues en Chine, ou également pour les modèles destinés au marché européen. Cette dernière option n’est pas à exclure, car la plateforme SSP de nouvelle génération a du retard, beaucoup de retard même. À tel point que le groupe Volkswagen ne se risque plus à donner de date de sortie !

Une stratégie risquée, surtout lorsqu’on sait que de nombreux modèles très attendus reposeront sur cette plateforme, comme le Porsche Macan et l’Audi Q6 e-tron.