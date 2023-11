Volkswagen : « le ralentissement des ventes de voitures électriques compromet les nouvelles gigafactories »

Oliver Blume, à la tête de Volkswagen, vient d'annoncer un coup d'arrêt dans l'expansion des gigafactories européennes de batteries pour le groupe, attestant d’un ralentissement dans les ventes de véhicules électriques.

Volkswagen, sous la houlette d’Oliver Blume, prend un temps de réflexion. Face à un marché européen de l’électrique qui montre des signes de fléchissement, le constructeur allemand a décidé de mettre en pause le développement de nouvelles gigafactories de batteries.

La République tchèque, qui espérait attirer des investissements de la part de Volkswagen, se retrouve ainsi en position d’attente. Oliver Blume justifie cette décision en pointant du doigt le ralentissement des ventes de véhicules électriques en Europe, expliquant qu’il n’y a « actuellement aucun argument valable sur le plan commercial » pour continuer à pousser les investissements dans cette direction.

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Les résultats des trois premiers trimestres de 2023 sont tombés, et ils ne sont pas vraiment à la fête pour Volkswagen. Malgré une augmentation de 61 % des livraisons de véhicules électriques par rapport à l’année précédente, les commandes sont en chute libre, affichant une baisse de 50 %. C’est un constat qui fait mal, d’autant plus que le carnet de commandes est bien moins rempli qu’à la même époque en 2022.

Les raisons de cette baisse sont multiples : inflation, incertitude autour des aides gouvernementales, attente de modèles plus abordables, taux de crédit élevés… Volkswagen n’est pas épargné. Le groupe a même dû revoir ses ambitions à la baisse, tablant désormais sur une part de marché de 8 à 10 % dans l’électrique d’ici à la fin de l’année, là où il espérait atteindre 11 %.

L’avenir, entre innovation et concurrence

Mais tout n’est pas noir pour autant. Volkswagen ne reste pas les bras croisés et mise sur l’avenir. De nouveaux modèles plus accessibles, comme l’ID.2, et des versions revisitées de l’ID.3 et de l’ID.4 sont en préparation, avec l’espoir de redynamiser les ventes.

Il faut dire que la concurrence n’attend pas. Tesla et BYD continuent leur ascension, mettant la pression sur le groupe allemand. Volkswagen semble avoir du mal à trouver sa place. Cette situation interroge sur la capacité d’innovation et de réactivité de Volkswagen. Alors que ses concurrents avancent à grands pas, le constructeur allemand semble prendre du retard. Les futurs modèles moins onéreux et les versions revisitées de certains véhicules sont attendus, mais seront-ils suffisants pour relancer la machine ?

La décision de mettre en pause le développement de nouvelles gigafactories est peut-être réfléchie, mais elle pourrait aussi être le signe d’un manque de vision à long terme, qui risque de coûter cher à Volkswagen. Pour le patron du groupe, en tout cas, l’avenir de Volkswagen serait carrément en jeu.