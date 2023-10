Volkswagen met à jour les ID.3 et ID.4 : point sur les évolutions des électriques allemandes

Alors que les ventes de Volkswagen sont décevantes, le constructeur allemand offre quelques améliorations à ses ID.4 et ID.5. Au programme, une autonomie et une puissance en hausse, le tout pour un prix qui reste inchangé.

Si Volkswagen est actuellement le numéro 3 de l’électrique dans le monde, la firme allemande reste très loin de Tesla et BYD, qui possèdent une belle longueur d’avance. De plus, le constructeur affiche des ventes très déçevantes, et se voit même contraint de réduire la production de certains de ses modèles en raison de la faible demande.

Des performances en hausse

Pas question pour la marque de se laisser abattre. Alors qu’elle prévoit de faire évoluer le design de ses futures voitures électriques, elle travaille également à améliorer ses véhicules actuels. Il y a quelques mois, Volkswagen transformait ses ID.4 et ID.5 aux États-Unis, afin de les rendre un peu plus performantes. Et, bonne nouvelle, ces évolutions arrivent désormais en Europe !

C’est ce qu’annonce le constructeur dans un communiqué tout juste publié. Ce dernier explique que ses deux modèles les plus vendus, qui chassent sur les terres de la Tesla Model Y profitent d’une petite hausse de la puissance. Ainsi, les SUV électriques gagnent 60 kW, soit environ 81 chevaux. Résultat, ils développent désormais 286 chevaux dans leur version Pro en propulsion.

Une puissance identique à la version Pro 4MOTION, qui gagne 21 chevaux également. Ce n’est pas tout, car le couple grimpe aussi de 75 %, soit 235 Nm par rapport à la précédente version. Les deux modèles passent de 310 à 545 Nm, ce qui devrait se ressentir dans le 0 à 100 km/h qui n’a pas été dévoilé pour le moment. Les versions GTX coiffant la gamme vont quant à elle passer à 340 chevaux, soit une hausse de 21 chevaux.

Ce qui améliorera le 0 à 100 km/h, qui ne demandera plus que 5,4 secondes, tandis que la vitesse maximale sera toujours bridée électroniquement à 180 km/h sur toutes les versions. Mais le constructeur, qui a récemment dévoilé sa future ID.2 GTI à Munich fait aussi évoluer l’autonomie de ses ID.4 et ID.5 Pro.

Plus pratique

Les versions dotées de la batterie de 77 kW profitent de respectivement 17 et 11 kilomètres supplémentaires, soit un total de 550 et 556 kilomètres, toujours selon le cycle WLTP. A noter que les variantes des deux SUV dotées de la transmission intégrale font grimper leur puissance maximale de charge de 135 à 175 kW en courant continu. Ce qui leur permet de récupérer jusqu’à 178 kilomètres en seulement une dizaine de minutes.

La version d’entrée de gamme avec le pack de 52 kWh gagne 5 kW pour atteindre les 115 kW. Les deux modèles sont équipées du pré-conditionnement de la batterie, qui permet d’accélérer la recharge. À noter qu’ils sont également dotés de la technologie Plug & Charge qui permet de s’identifier à la borne sans sortir sa carte. Ce dispositif est notamment proposé dans les stations Ionity, entre autres.

Enfin, Volkswagen a par ailleurs entendu les critiques concernant le manque de praticité de son système d’info-divertissement. L’écran tactile devient un peu plus grand et mesure désormais 12,9 pouces de diagonale. La structure des menus a également été retravaillée afin de rendre le tout plus facile à utiliser. On note également que les touches servant à monter le volume sont dorénavant illuminées, comme sur la nouvelle ID.7.

L’assistant vocal a aussi été amélioré afin de mieux comprendre les demandes du conducteur. De nouvelles fonctionnalités ont également été ajoutées, comme la météo basée sur le cloud ainsi que les informations sur les résultats sportifs. Pour couronner le tout, le prix ne change pas et reste affiché à partir de 40 335 euros pour l’ID.4, qui rivalisera notamment avec la nouvelle Peugeot e-3008.



