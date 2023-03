Lors de la présentation de la Volkswagen ID. 2all, une voiture électrique à moins de 25 000 euros, le constructeur allemand en a profité pour confirmer l'arrivée d'un modèle encore moins cher. Son prix : moins de 20 000 euros. Il pourrait s'agir de l'hypothétique Volkswagen ID.1.

Les Volkswagen ID.1 et ID.2 sont attendues de pied ferme. C’est en partie grâce à elles que les voitures électriques vont réellement devenir abordables tout en étant performantes. Mercredi 15 mars au soir, Volkswagen a levé le voile sur le concept-car ID.2 all qui préfigure la Volkswagen ID.2 de série.

Sa fiche technique fait clairement penser à une voiture électrique haut de gamme : charge ultrarapide en 20 minutes, autonomie de 450 km, double écrans intérieur, 226 ch, etc. Pourtant, son prix de vente, lorsqu’elle sera commercialisée en 2025, est annoncé sous les 25 000 euros.

Sur le papier, la future Volkswagen ID.2 devrait remplacer la Polo et la Golf, avec une longueur de 4 mètres semblable à la première, mais une habitabilité et un coffre qui n’ont rien à envier avec la seconde. Et la Volkswagen e-UP dans tout ça ? Et bien justement, Volkswagen a aussi abordé la voiture électrique qui pourra la remplacer.

Une Volkswagen ID.1 sous les 20 000 euros

Il s’agit sûrement de la Volkswagen ID.1 dont tout le monde parle, sauf le constructeur. Toujours est-il que le patron du groupe allemand a annoncé l’arrivée d’une voiture électrique à moins de 20 000 euros dans les années à venir. De quoi faire mal, très mal même, à la Dacia Spring qui se vend comme des petits pains. Et ne comptait pas sur Dacia pour venir faire de l’ombre à cette future ID.1 : la Sandero électrique n’est pas prévue avant 2028.

Si on lit entre les lignes du communiqué de presse, on imagine que celle-ci n’arrivera pas avant 2026. Date à laquelle un SUV électrique compact (l’ID.3 SUV ? Ou le Volkswagen Tiguan électrique ?) fera aussi son apparition.

Finalement, Volkswagen se veut serein en annonçant que les 10 nouvelles voitures électriques qui seront lancées d’ici 2026 « permettront au constructeur de proposer la plus grande gamme de voitures électriques par rapport à la concurrence. L’entreprise vise une part de marché de 80 % en Europe sur la voiture électrique, par rapport aux 70 % précédemment envisagés« . Du lourd !

On apprend également que le Volkswagen ID. Buzz à empattement allongé (et donc en version 7 places et batterie XXL) est bien prévu pour 2023. Ainsi qu’une version GTX comme les rumeurs le prédisent.

Après un retard à l’allumage par rapport à certains concurrents, Volkswagen pourrait donc frapper fort avec ses futures voitures électriques.

