La Dacia Spring dompte la Tesla Model Y, et une invitée mystère fait une curieuse apparition

Au mois de février 2023, la voiture électrique avait la côte en France. Enfin, surtout deux modèles, résolument opposés : la Dacia Spring et la Tesla Model Y. Sans oublier les Peugeot e-208 et Fiat 500. Une voiture électrique très étrange apparaît toutefois dans le classement : la Tesla Roadster !

En janvier 2023, les voitures électriques se vendaient plus que les diesel, et la Dacia Spring avait la faveur des Français. Rebelote pour février 2023 puisque les voitures électriques représentent 16 % de parts de marché, et même 24 % en prenant en compte les hybrides rechargeables si l’on en croit les chiffres fournis par AAA Data et PFA.

À titre de comparaison, en février 2022, les voitures électriques n’ont représenté que 12 % des immatriculations. La hausse est donc réelle, mais encore un peu timide, puisque cette part de marché était tombée à 13 % en janvier 2023.

La Dacia Spring frappe fort

Dans le détail, le classement des 10 voitures électriques les plus vendues en France en 2023 est encore squatté par la Dacia Spring qui arrive en première position avec 2 872 immatriculations. La voiture électrique préférée des Français profite de l’année 2023 pour se refaire une petite beauté, avec la nouvelle finition Extrême intégrant un nouveau moteur plus puissant.

En seconde position, on trouve la Tesla Model Y qui fait un bond par rapport à janvier avec 2 484 ventes. Ce qui s’explique facilement par les livraisons en dent de scie de la voiture, qui arrive de Berlin pour les versions Performance et Grande Autonomie, mais de Shanghai pour la version Propulsion la plus abordable.

Les baisses de prix chez Tesla

On imagine que l’effet des baisses de prix décidés au début du mois de janvier commence à se faire sentir. Mais cet effet devrait s’amplifier dans les semaines à venir, et il est possible que le mois de mars soit un record pour Tesla, au niveau mondial, mais aussi en Europe. Puisqu’entre la commande et la livraison, il peut s’écouler plusieurs semaines.

En troisième position, la Peugeot e-208 et ses 2 092 ventes dépasse de peu la Fiat 500 avec 1 919 immatriculations. Au coude à coude, Renault parvient à dépasser la MG4 (1 004 ventes) avec les 1 069 immatriculations de sa Megane E-Tech.

La MG4 presque devant Renault

On se souvient qu’en janvier, la MG4 avait fait l’affront de passer devant la Renault Zoé et c’est d’ailleurs toujours le cas. On voit que la Mégane tient la voiture électrique chinoise abordable à distance, mais est-ce que cela durera ?

On continue avec la Tesla Model 3 et ses 872 immatriculations, suivi par deux Renault : la Zoé (795 ventes) et la Twingo (779 ventes). La Hyundai Kona referme le top 10, avec 522 unités. Rappelons qu’elle sera renouvelée cette année, avec un tout nouveau design et un intérieur revu.

La présence d’un Tesla Roadster

Le plus étrange dans ce classement, c’est la présence d’une Tesla Roadster. Oui oui, vous avez bien lu : la fameuse voiture électrique sportive de Tesla qui a fêté ses 15 ans cette année. Elle aurait été immatriculée en un seul exemplaire. Est-ce qu’il s’agit d’une importation du Roadster originel, traité comme une voiture neuve par AAA Data ? Ou est-ce qu’il s’agit d’une surprise, le nouveau Roadster ?

Nous avons un gros doute sur cette seconde hypothèse, et nous attendons un retour d’AAA Data afin d’y voir plus clair.

Top 10 en France en février 2023

Voici le classement des voitures électriques les plus vendues en février 2023 en France.

Voiture Immatriculations DACIA - SPRING 2 872 TESLA - MODEL Y 2 484 PEUGEOT - 208 2 092 FIAT - 500 1 919 RENAULT - MEGANE-E 1 069 M.G. - MG4 1 004 TESLA - MODEL 3 872 RENAULT - ZOE 795 RENAULT - TWINGO 779 HYUNDAI - KONA 522

Top 10 en France sur l’année 2023

Voici le classement des voitures électriques les plus vendues de janvier à février 2023 en France.

Voiture Immatriculations DACIA - SPRING 4 783 FIAT - 500 3 517 PEUGEOT - 208 3 428 TESLA - MODEL Y 2 908 RENAULT - MEGANE-E 2 575 M.G. - MG4 1 690 RENAULT - ZOE 1 441 RENAULT - TWINGO 1 322 TESLA - MODEL 3 1 150 HYUNDAI - KONA 804

