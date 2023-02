La Dacia Spring continue de faire tourner la tête des Français (et des diesel)

Sur le mois de janvier 2023, la Dacia Spring est encore en tête du podium des ventes de voitures électriques. Autre fait marquant : la MG4 fait une entrée en fanfare dans le top 5. Les voitures diesel, quant à elles, continuent de dégringoler.

L’année 2023 s’annonce riche du côté de la voiture électrique. Que ce soit au niveau des futures voitures électriques commercialisées, mais aussi en termes de part de marché. Les chiffres d’immatriculations du mois de janvier 2023 viennent d’être publiés par AAA Data, l’occasion de faire le point.

Voiture électrique vs diesel : KO technique

En janvier, les voitures électriques ont représenté 13 % de part de marché par rapport aux autres motorisations. Un chiffre qui n’a pas beaucoup évolué ces derniers mois, puisqu’il était identique en décembre 2022. Mais il était d’environ 10 % il y a un an, en janvier 2022. Cette croissance se fait au détriment du diesel, en recul de 33 % par rapport à l’an dernier à la même période. Il se vend davantage de voitures électriques que de voitures diesel depuis plusieurs mois en France.

Top 10 des voitures électriques en France

Mais ce qui nous intéresse le plus, c’est le top 10 des voitures électriques vendues en France en janvier 2023. Et à ce petit jeu, Dacia arrive à la première place, avec sa Spring. On trouve ensuite la Fiat 500 en seconde position, juste devant la Renault Mégane E-Tech à la troisième place. En bas du podium, la Peugeot e-208 fait de l’ombre à la MG4, en cinquième position. Celle-ci frappe fort, puisqu’en décembre 2022, elle était 10ème. Ce qui prouve son attrait par les Français, et on les comprend, avec son excellent rapport qualité – prix.

La suite du classement laisse apparaître l’increvable Renault Zoé en sixième position, suivie de près par sa petite sœur, la Renault Twingo. On trouve ensuite la Peugeot e-2008 en huitième position, collée par la Tesla Model Y. La Hyundai Kona referme le classement à la dixième position, juste devant la Tesla Model 3.

DACIA - SPRING 1 911 FIAT - 500 1 596 RENAULT - MEGANE-E 1 506 PEUGEOT - 208 1 336 M.G. - MG4 686 RENAULT - ZOE 646 RENAULT - TWINGO 543 PEUGEOT - 2008 441 TESLA - MODEL Y 424 HYUNDAI - KONA 282

L’autre fait marquant, c’est la présence de la Genesis G80, immatriculée à un exemplaire. Est-ce que cela signifie que la marque va se lancer officiellement en France ? C’est probable, puisque la GV60, cousine des Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5 pourrait être commercialisée en France.

Ce classement n’est pas réellement une surprise, puisqu’il reprend, à peu de chose près, les 10 voitures électriques les plus vendues en 2022. Certes, dans le détails, les voitures n’avaient pas toutes la même position, mais c’est tout à fait normal.

Les livraisons en dents de scie de Tesla

Les immatriculations varient beaucoup mensuellement selon certains constructeurs. Le constructeur le plus difficile à suivre est Tesla, qui livre ses voitures par « vagues ». La raison est simple : celles-ci proviennent majoritairement de son usine de Shanghai et sont livrées par bateau.

Au quatrième trimestre 2022, Tesla a ainsi livré la moitié de ses voitures électriques sur le seul mois de décembre, comme on peut le lire dans le rapport financier. Ce chiffre atteignait même 74 % au deuxième trimestre 2022. Et justement, la firme d’Elon Musk veut faire mieux à l’avenir, grâce notamment à un meilleur maillage mondial.

On peut ainsi citer l’usine de Berlin qui commence à prendre du galon. Celle-ci pourra permettre de livrer les clients européens avec un flux plus régulier. Mais pour le moment, seules les Model Y Grande Autonomie et Performance sortent des chaînes allemandes.

https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1575624_les-70-voitures-electriques-les-plus-vendues-en-france-en-2022

