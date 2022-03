Genesis GV60 : le SUV électrique dévoile déjà ses prix pour l’Europe

Commercialisé en Europe d’ici à la fin de l’année, le nouveau Genesis GV60 dévoile déjà ses tarifs pour les deux versions les plus sportives.



Il y a quelques mois encore, on ne savait même pas que Genesis préparait un modèle électrique, et encore moins qu’il allait débarquer chez nous d’ici à la fin de l’année. Car la firme coréenne n’a pour l’heure jamais posé une seule roue sur le Vieux Continent, étant seulement active sur son marché natal ainsi qu’en Amérique du Nord.

Une grande première pour le constructeur qui s’apprête donc à lancer son tout premier véhicule 100 % électrique au sein de sa gamme. Celui-ci devrait être vendu dans plusieurs pays, notamment en Europe. L’occasion pour Genesis de toucher une nouvelle clientèle avec ce modèle inédit qui lui permettra de faire son entrée sur notre territoire, en tirant profit de l’appétence des clients pour le zéro-émission.

Déjà disponible à la commande

Et bonne nouvelle, le SUV électrique sera bel et bien vendu chez nous, alors qu’il est déjà disponible en précommande sur le site de la marque. Il faudra néanmoins patienter encore un peu avant d’avoir plus d’information sur sa gamme, et surtout, de pouvoir enfin le voir dans les concessions et sur la route. Néanmoins, les prix européens du Genesis GV60 se montrent déjà sur le site officiel.

Certes, il s’agit des tarifs qui seront pratiqués en Allemagne, mais cela nous donne déjà une petite idée du positionnement de ce nouveau venu sur le marché. Il faudra alors compter au moins 56 370 euros pour la version Sport intermédiaire, tandis que la déclinaison Sport Plus coiffant la gamme sera facturée 71 010 euros chez nos voisins d’outre-Rhin. Les tarifs de l’entrée de gamme ne sont quant à eux pas encore connus.

Trois versions au total

Ce nouveau Genesis GV60 repose sur la plateforme e-GMP qu’il partage avec ses cousins techniques, les Kia EV6 et autres Hyundai Ioniq 5. Vous ne serez donc pas surpris d’apprendre que ce nouvel arrivant dans la gamme hérite également de leur batterie de 77 kWh, qui sera disponible sur toutes les versions.

Au total, trois seront disponibles, avec des puissances oscillant entre 228 et 435 chevaux pour la variante Sport Plus. Cette dernière est également équipée d’un inédit mode Drift, qui devrait notamment agir sur la répartition de la puissance entre les quatre roues.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.