Quelles sont les 70 voitures électriques les plus vendues en France en 2022 ? AAA Data nous a fourni son classement de janvier à décembre. Le Top 3 est très serré.

2022 a été la plus grande année pour les véhicules électriques en France, il s’en est vendu près de 203 000 selon les chiffres d’AAA Data. Si le marché automobile souffre dans son ensemble, le segment des voitures électriques ne connaît pas la crise. En effet, selon NGC-Data, près de 162 000 véhicules électriques avaient été vendus en France en 2021, ce segment enregistrerait donc 20 % de croissance entre 2021 et 2022.

Au total, 1,529 million de voitures neuves ont été immatriculées en 2022, soit le volume le plus faible jamais atteint depuis 1974 (1,524 million).

Et, ces performances sont obtenues après une crise sanitaire, une pénurie de semi-conducteurs et désormais la guerre en Ukraine, des événements qui entraînent d’importants retards dans les livraisons des commandes et les lancements de nouveaux modèles.

Le classement de 2022

AAA Data nous a fourni une ventilation des ventes de véhicules électriques en France par modèle sur l’année 2022.

Comme prévu, la Peugeot e-208 est la voiture électrique la plus vendue en France en 2022, néanmoins elle aurait pu être dépassée par la Dacia Spring qui prend la seconde place. La berline Model 3 de Tesla est troisième, tout juste suivi par la Renault Mégane E-Tech. Tesla a également placé le Model Y dans le TOP 10 avec 11 892 exemplaires vendus.

Peu de groupes automobiles se retrouvent dans le TOP 10, il y a donc Stellantis (Peugeot, Fiat), Renault (Renault, Dacia), Tesla et Hyundai (la Kona prend la 10ᵉ place).

Classement Marque et modèle Quantité 1 PEUGEOT - 208 19 219 2 DACIA - SPRING 18 326 3 TESLA - MODEL 3 17 005 4 RENAULT - MEGANE-E 15 580 5 FIAT - 500 15 163 6 RENAULT - TWINGO 12 655 7 RENAULT - ZOE 12 180 8 TESLA - MODEL Y 11 892 9 PEUGEOT - 2008 7 174 10 HYUNDAI - KONA 6 522 11 MINI - MINI 5 809 12 VOLKSWAGEN - ID.3 4 256 13 KIA - NIRO 3 979 14 CITROEN - E-C4 3 858 15 KIA - EV6 3 032 16 M.G. - ZS 2 828 17 VOLKSWAGEN - ID.4 2 757 18 OPEL - CORSA 2 511 19 NISSAN - LEAF 2 410 20 OPEL - MOKKA 2 379 21 SKODA - ENYAQ 2 321 22 HYUNDAI - IONIQ 5 2 201 23 AUDI - Q4 E-TRON 1 969 24 DS - DS3 CBACK 1 755 25 VOLKSWAGEN - UP 1 723 26 VOLVO - XC40 1 715 27 VOLKSWAGEN - ID.5 1 637 28 M.G. - MG4 1 570 29 M.G. - MARVEL R 1 481 30 B.M.W. - I3 1 421 31 MERCEDES - EQA 1 362 32 CUPRA - BORN 1 349 33 M.G. - MG5 1 241 34 SMART - FORTWO 1 175 35 B.M.W. - SERIE 4 969 36 FORD - MACH-E 704 37 PORSCHE - TAYCAN 614 38 AUDI - E-TRON 600 39 VOLVO - C40 592 40 MERCEDES - EQB 522 41 B.M.W. - IX3 494 42 KIA - SOUL 472 43 AUDI - E-TRON GT 465 44 MAZDA - MX-30 379 45 B.M.W. - IX 368 46 VOLKSWAGEN - ID.BUZZ 354 47 DFSK - SERES 3 320 48 CITROEN - E-BERLING 310 49 NISSAN - ARIYA 281 50 HYUNDAI - IONIQ 238 51 MERCEDES - EQE 217 52 AIWAYS - U5 200 53 PEUGEOT - E-RIFTER 190 54 TESLA - MODEL S 186 55 MERCEDES - EQC 171 56 PEUGEOT - EXPERT 167 57 CITROEN - JUMPY 166 57 SMART - FORFOUR 166 59 MERCEDES - EQV 152 60 HONDA - E 148 61 MERCEDES - EQS 146 62 LEXUS - UX300E 131 63 TESLA - MODEL X 116 64 FIAT - ULYSSE 103 65 CITROEN - E-C4 X 101 66 B.M.W. - IX1 69 67 OPEL - COMBO-E 51 68 JAGUAR - I-PACE 49 69 OPEL - ZAFIRA 46 70 TOYOTA - PROACE 42 71 B.M.W. - SERIE 7 39 72 MOBILIZE - LIMO 34 72 TOYOTA - PRO.CITY 34 74 MERCEDES - EVITO 27 75 RENAULT - KANGOO 15 76 TOYOTA - BZ4X 9 77 FIAT - E-DOBLO 3 77 SUBARU - SOLTERRA 3 79 HYUNDAI - IONIQ 6 2 79 LEAPMOTOR - T03 2 79 NISSAN - NV200 2 79 SEAT - MII 2 83 PEUGEOT - PARTNER 1 83 SERES - SERES 3 1

Vous trouverez quelques surprises en bas du classement, comme de futurs modèles qui arrivent, dont la Seres 3, la Leap Motor T03 ou encore la Hyundai Ioniq 6 tout juste commercialisée.

Avec une part de marché en nette hausse depuis plusieurs mois, la voiture électrique continue donc de connaître un succès grandissant. Une augmentation des ventes que l’on doit en grande partie à l’offre de plus en plus vaste chez tous les constructeurs, mais aussi sans doute aux incitations financières de la part du gouvernement. D’ailleurs, le bonus écologique sera bien moins intéressant en 2023.

À cela s’ajoute également le développement des infrastructures de recharge, alors que l’Union européenne souhaite désormais voir une borne rapide tous les 60 kilomètres sur tout le Vieux Continent. Alors que celle-ci a voté en 2022 l’interdiction de la vente des voitures thermiques en 2035, les ventes de modèles branchés ne pourront que bondir dans les prochaines années.

