Cette voiture électrique au look futuriste donne vraiment envie et ça tombe bien car elle arrive bientôt

Quelques semaines après sa révélation officielle, le nouveau Hyundai Kona 2023 détaille désormais ses technologies embarquées. Mais la marque reste encore mystérieuse sur la version électrique, dont les spécificités seront dévoilées en mars.

Cela fait un petit bout de temps que Hyundai est présent sur le segment des voitures électriques, alors que la firme a lancé en 2016 sa Ioniq, également déclinée en hybride simple et rechargeable. Depuis, la marque a bien étoffé son catalogue, avec la Ioniq 5 et la nouvelle Ioniq 6 dévoilée quelques mois plus tôt, ainsi que le Kona Electric, commercialisé depuis 2018. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le SUV compact rencontre un vrai succès, toutes motorisations confondues. Il fut en effet le second modèle le plus vendu de la marque en France en 2022, avec 12 693 unités selon le CCFA.

Un confort amélioré

Six ans après son lancement, il est donc temps pour le SUV rival des Renault Captur et autres Peugeot 2008 de s’offrir une nouvelle génération. C’est donc chose faite, alors que Hyundai a levé le voile en décembre dernier sur les premières images de cette seconde mouture, qui se veut encore plus désirable et futuriste. Si le style extérieur change en profondeur et adopte des lignes plus épurées dignes d’un concept-car, ce nouveau venu se veut également plus complet en termes de dotation.

Dans un communiqué tout juste publié, Hyundai détaille en effet les technologies qui équiperont cette nouvelle génération. Celle-ci sera notamment compatible avec les mises à jour OTA à distance, comme la Ioniq 5 depuis peu. Si la marque ne précise pas si celles-ci s’appliqueront également à la chaîne de traction de la version électrique, elle explique qu’elles permettront d‘ajouter de nouvelles fonctionnalités et d’assurer la maintenance de l’éclairage d’ambiance sans passer en atelier. Le système d’info-divertissement intégré à l’écran tactile de 12,3 pouces devrait également être concerné.

Plus long de 15 centimètres par rapport à la précédente génération, ce nouveau Kona gagne six centimètres d’empattement pour atteindre les 2,66 mètres. Un gain au profit de l’habitabilité et du confort, alors que le conducteur profite de sièges électriques dont la position est peut-être enregistrée. Le coffre offre quant à lui un volume affiché à 479 litres lorsque la banquette arrière est en place. C’est mieux que la version précédente ou que la Peugeot e-2008 et ses 434 litres.

À noter que l’accès à bord se fait via la clé Digital Key 2 Touch, qui repose sur la technologie NFC. Inauguré sur la Hyundai Palisade, ce système permet d’ouvrir le véhicule en posant son smartphone sur la poignée puis de le démarrer en posant ce dernier sur le port de recharge à induction. Ce dispositif est alors compatible avec les téléphone Apple et Samsung ainsi qu’avec les montres connectées.

Une dotation généreuse

Hyundai en profite également pour donner quelques informations sur les équipements de sécurité active qui équiperont le SUV, aussi bien dans ses versions thermiques et hybrides que dans sa variante électrique. Nous retrouverons dont des systèmes déjà bien connus, comme l’assistance active au maintien de voie, l’assistance à la sortie du véhicule ou encore la reconnaissance des panneaux de limitation avec limiteur de vitesse intelligent.

La conduite semi-autonome sera également au rendez-vous via le système d’assistance active à la conduite sur autoroute. Limité au niveau 2, alors que seul Mercedes propose le niveau 3 en Europe avec ses EQS et Classe S, ce dernier associe un régulateur de vitesse adaptatif à l’assistance au maintien dans la voie. À noter également que le régulateur est associé à la navigation, lui permettant d’adapter la vitesse en fonction du tracé de l’autoroute. Une fonctionnalité qui existe déjà chez certaines marques, dont Ford avec son système BlueCruise 1.2.

Si Hyundai a précisé les caractéristiques techniques des versions thermiques et hybrides, il faudra attendre le mois de mars pour en savoir plus sur les variantes électriques. Pour rappel, le Hyundai Kona Electric est actuellement décliné en deux variantes avec des batteries de 39 et 64 kWh, offrant des autonomies comprises entre 305 et 484 kilomètres selon le cycle WLTP. Les puissances varient de 136 à 204 chevaux.

Ce nouvel arrivant devrait également hériter de la plateforme du Kia Niro EV et reprendre les technologies évoquées précédemment. En termes de style, il se distinguera alors par une calandre pleine, tandis qu’une version N Line coiffera la gamme bien que la marque n’ait pas précisé si elle profitera également au Kona Electric. Celle-ci sera reconnaissable par son becquet arrière et ses jantes de 19 pouces, ainsi que ses boucliers spécifiques.

