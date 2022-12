Voiture électrique : l’un des meilleurs rapports qualité / prix se renouvelle enfin avec son design futuriste

Hyundai vient de présenter les premières images de son futur Kona, qui aura bien évidemment le droit à une (ou plusieurs) versions 100 % électriques. Son nom : Hyundai Kona Electric. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la cure de jouvence est réussie !

C’est sans doute l’un des produits les plus attendus en 2023. Le Hyundai Kona est en effet la star des SUV urbains, notamment grâce à une multitude de motorisations, dont la plus intéressante est la version 100 % électriques que nous avons pu essayer sur la désormais précédente génération.

Mais voilà, après six ans de bons et loyaux services, en 2023, le Hyundai Kona se renouvèle, et en attendant d’avoir toutes les informations disponibles, la firme coréenne nous livre les photos de son futur SUV urbain.

Un look futuriste et rafraîchissant

Pour cette seconde génération du Kona, Hyundai est parti sur les bases de développement de la version électrique pour ensuite concevoir les modèles hybrides et thermiques. Car oui, le nouveau Kona ne sera pas (encore) uniquement 100 % électrique. Pourtant, c’est bien cette dernière version qui devrait rencontrer le plus de succès.

Comme vous pouvez le constater sur les photos, le Hyundai Kona ne change pas vraiment de silhouette. Il épouse globalement les codes esthétiques de la nouvelle gamme Ioniq de chez Hyundai, une gamme 100 % électrique qui compte déjà deux modèles : la Hyundai Ioniq 5 et la Hyundai Ioniq 6.

La principale différence se situe à l’avant, avec un bloc optique très fin intégré directement à une bande de LED horizontale. C’est très futuriste et cela lui donne une face avant qui semble tout droit sortie d’un film de science-fiction. Pour marquer la différence avec les modèles thermiques, le centre de la bande de LED est comme « pixelisé » sur le modèle électrique.

Sur le Hyundai Kona électrique, le bouclier est complètement fermé et intègre des petits carrés pour rappeler le côté « pixel » de la calandre et de la gamme Ioniq plus globalement. Il en va de même sur les jantes de 19 pouces, avec un dessin très géométrique.

Un SUV urbain plus vraiment « urbain »

En termes de dimensions, le Hyundai Kona électrique mesure 4,35 mètres, soit 15 cm de plus que l’ancienne version ! Il est aussi plus haut avec 1,82 mètre (+2,5 cm) et l’empattement progresse également avec 2,66 mètres (+6 cm), de quoi certainement permettre un gain non négligeable en termes d’habitabilité. Néanmoins, Hyundai n’a pas encore communiqué la capacité du coffre.

À l’intérieur, le changement est aussi spectaculaire par rapport à l’ancienne version, même si la planche de bord est empruntée à la gamme Ioniq. Nous retrouvons ainsi deux écrans incurvés de 12,3 pouces, mais Hyundai n’a pas cédé à la mode du tout tactile avec la présence, encore, de nombreuses commandes physiques, notamment pour le système de climatisation.

Deux versions électriques disponibles ?

En termes de motorisations, Hyundai n’a pas précisé la puissance de la version électrique, ni même la capacité des batteries disponibles et les autonomies. Néanmoins, comme la génération actuelle, il devrait y avoir deux batteries différentes.

Pour rappel, le Kona actuel est proposé avec une batterie de 39 kWh pour environ 305 km d’autonomie selon le cycle WLTP et avec 136 ch. La version dotée de la grosse batterie de 64 kWh revendique 484 km d’autonomie et son moteur électrique développe 204 ch. Ces valeurs devraient être assez proches sur le nouveau Kona.

Réponse dans le courant de l’année prochaine, mais dans tous les cas, nous avons de découvrir si cette nouvelle génération sera un aussi bon rapport qualité / prix que la précédente. Nul doute qu’on devrait également retrouver la même plateforme que la nouvelle Kia Niro EV.

