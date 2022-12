Hyundai Kona 64 kWh : coût de recharge et autonomie sur un long trajet de 850 km

La Hyundai Kona reste une référence dans le milieu des véhicules électriques. Nous allons voir ce qu'elle a dans le ventre sur nos grands trajets d’été et d’hiver. Entre vitesse de recharge, consommation, coûts liés à la charge rapide, comment va-t-elle se placer parmi les autres voitures électriques dans cette épreuve ?

Tailler la route en voiture électrique n’est aujourd’hui plus un problème, grâce à l’augmentation drastique de la densité des bornes de recharge rapide et aux différents réseaux disponibles. Toutefois, selon le véhicule envisagé, traverser la France demande plus ou moins de temps. Dans cette série de dossiers, nous examinons donc ce que donnent deux trajets représentatifs de vacances d’été et d’hiver en termes de coût, temps passé à charger et temps total de trajet.

Comme à l’accoutumée, les règles seront les suivantes : le départ est à 100 % de batterie, l’arrivée à 20 % et le véhicule roule aux vitesses limites (130 km/h sur autoroute). Nous rappellerons les caractéristiques du véhicule (autonomie, batterie, puissance de recharge) et les confronterons à la réalité du terrain.

Ainsi, à l’aide de futurs dossiers comme celui-ci, vous serez en mesure de définir celui qui vous permettra d’arriver à bon port à moindre coût et le plus rapidement possible. Sans plus attendre, examinons comment se déroulent les grands trajets en Hyundai Kona 64 kWh.

Les caractéristiques de la Hyundai Kona 64 kWh

La version 2022 de la Hyundai Kona à laquelle nous nous intéressons ici arbore une batterie de 64 kWh, pour une autonomie WLTP de 484 kilomètres. Si son autonomie est plutôt très bonne, ce n’est malheureusement pas le cas de sa capacité de charge rapide. En effet, le constructeur annonce 47 minutes pour passer de 10 à 80 % de batterie en conditions optimales, ce qui n’est pas de bon augure pour de longs voyages de plusieurs centaines de kilomètres.

Dotée d’un port Combo CCS, la Hyundai Kona naviguera parmi l’ensemble des réseaux de recharge disponibles en France, que ce soit Ionity, Fastned, Totalenergies ou encore les Superchargeurs Tesla ouverts à tous, assurant alors de trouver une borne disponible quasiment partout. Comme à l’accoutumée, A Better Route Planner sera utilisé pour planifier les trajets, avec la consommation de référence par défaut pour le modèle de voiture considéré aujourd’hui.

Si la Hyundai Kona a longtemps été très populaire chez Hyundai, depuis l’arrivée de la Hyundai Ioniq 5 et son architecture 800 volts, il est vrai qu’elle a moins le vent en poupe. Et pour cause, la Ioniq 5 est parmi les championnes de la charge rapide, affichant un passage de 10 à 80 % en 18 minutes seulement. Il faut 30 minutes de plus pour la Hyundai Kona, mais nous allons voir si elle permet tout de même de voyager sans encombre, quitte à prendre plus de temps.

La planification des trajets

Pour mettre tous les véhicules sur un même pied d’égalité, nous démarrons toujours les trajets à 100 % de batterie, en considérant qu’il faut payer pour ce remplissage au prix moyen du kWh en France, situé à 0,17 euro aujourd’hui. Les 64 kWh représentent alors 10,90 euros, coût que nous prendrons en compte lors des bilans de chaque trajet.

Le premier grand trajet simulera des vacances d’été au départ d’Orléans et à destination d’Arcachon (530 kilomètres), lorsque le trajet d’hiver débutera à Caen et se terminera à Chamonix-Mont-Blanc (850 kilomètres).

Pour le trajet d’été, les paramètres indiqués dans A Better Route Planner sont les suivants : 25 degrés Celsius en température extérieure, absence de vent, arrivée à une borne de recharge avec 10 % de batterie restante et arrivée à destination à 20 %. Pour le trajet d’hiver, c’est sensiblement identique, mis à part la météo, où l’on a choisi une température de 0 degré Celsius.

Le bilan des différents trajets

Une heure de charge pour 530 kilomètres

Notre trajet estival met bien en avant la différence entre l’autonomie WLTP et la vraie vie. En effet, sur le papier, un véhicule avec plus de 480 kilomètres d’autonomie devrait pouvoir parcourir 530 kilomètres sans trop perdre de temps à recharger, n’est-ce pas ? Il n’en est rien, puisque c’est quasiment une heure de charge (58 minutes) qui semble nécessaire à la Hyundai Kona 64 kWh pour rallier Orléans à Arcachon dans les conditions imposées.

Deux charges sont proposées par A Better Route Planner, en utilisant tantôt une borne Ionity, et tantôt un Superchargeur Tesla. Uniquement pour ces deux charges, il faut compter 50 euros au moment d’écrire ces lignes, puisque le prix du kilowattheure est de 0,79 euro chez Tesla et 0,69 euro chez Ionity.

Au total, le trajet de 530 kilomètres est parcouru en 5 heures et 47 minutes, alors que la consommation moyenne estimée est de 208 Wh/km. Ainsi, avec une telle consommation, l’autonomie maximale peine à dépasser 300 kilomètres. En additionnant le coût de la charge à domicile au prix de la charge rapide, nous obtenons un tarif de 61 euros pour ce trajet estival.

Près de deux heures et demie de charge pour des vacances d’hiver

L’hiver est une période difficile pour les voitures électriques, car la consommation s’envole à cause des températures qui diminuent. C’est pour cette raison que nous avons choisi de mettre à l’épreuve la Hyundai Kona sur notre trajet de référence qui relie la Normandie à la Haute-Savoie. Cinq recharges sont nécessaires pour arriver avec 20 % de batterie restante, pour un total de 2 heures et 24 minutes de charge.

Trois recharges consécutives durent plus d’une demi-heure. Les deux restantes sont de respectivement 17 et 21 minutes. Il est ainsi nécessaire de prendre son temps lors des grands voyages en Hyundai Kona 64 kWh, qui ne parvient pas à parcourir plus de 170 kilomètres entre deux charges sur ce trajet.

Plusieurs réseaux de recharge sont disponibles tout le long du parcours. Notre simulation utilise à la fois un Superchargeur Tesla, deux bornes Ionity, et même la nouvelle borne de recharge Kallista Energy en Normandie. Non loin d’Avallon, une borne de recharge gratuite est même utilisée, mais il est probable que cette borne ne reste pas gratuite longtemps, c’est pourquoi nous considérerons également une charge payante non loin de là (au Superchargeur Tesla d’Avallon).

Au total, les coûts liés à la recharge rapide sur ce trajet sont compris entre 87 et 121 euros. En additionnant la charge de départ à ces coûts, nous obtenons un tarif situé entre 98 et 132 euros pour ce grand voyage hivernal. La consommation est estimée à 246 Wh/km, ce qui est 18 % plus élevé que sur le trajet d’été. L’autonomie de la Hyundai Kona dans ces conditions chute à 260 kilomètres avec une batterie pleine, bien loin des 484 kilomètres d’autonomie WLTP.

Consommation, coût de la recharge et autonomie

Nous récapitulons les coûts et les durées de charge (en incluant la recharge à domicile de 10,90 euros) dans le tableau ci-dessous. Vous pourrez visualiser au fur et à mesure de nos exemples là où se place le véhicule qui vous intéresse par rapport aux autres sur un trajet similaire.

Véhicule Coût du trajet d'été Temps de charge du trajet d'été Durée totale du trajet d'été Tesla Model 3 Propulsion 36 - 49 € 31 min 5 h 09 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 31 - 45 € 13 - 25 min 4 h 56 min Kia EV6 58 kWh 52 - 60 € 38 - 43 min 5 h 30 min BMW i4 48 - 58 € 22 - 37 min 5 h 11 min Hyundai Ioniq 5 72 € 36 min 5 h 16 min Mercedes-Benz EQS 44 € 14 min 4 h 48 min Tesla Model Y Propulsion 46 € 34 min 5 h 30 min MG MG4 64 kWh 66 € 49 min 5h 39 min Renault Mégane e-tech EV60 67 € 56 min 5h 40 min Kia EV6 77 kWh 56 € 26 min 5 h 07 min Hyundai Kona 64 kWh 61 € 58 min 5 h 47 min Peugeot e-208 73 € 1 h 13 min 6 h 09 min

Véhicule Coût du trajet d'hiver Temps de charge du trajet d'hiver Durée totale du trajet d'hiver Tesla Model 3 Propulsion 102 € 1 h 42 min 9 h 16 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 101,3 € 1 h 02 min 8 h 27 min Kia EV6 58 kWh 120 € 1 h 54 min 9 h 59 min BMW i4 147 € 1 h 32 min 9 h 08 min Hyundai Ioniq 5 145 € 1 h 29 min 9 h 14 min Mercedes-Benz EQS 115 € 50 min 8 h 03 min Tesla Model Y Propulsion 120 € 1 h 46 min 9 h 42 min MG MG4 109 - 141 € 2 h 23 min 10 h 02 min Renault Mégane e-tech EV60 104 - 139 € 2 h 12 min 9 h 49 min Kia EV6 77 kWh 143 € 1 h 14 min 8 h 54 min Hyundai Kona 64 kWh 98 - 132 € 2 h 24 min 10 h 01 min Peugeot e-208 168 € 2 h 49 min 10 h 59 min

La Hyundai Kona 64 kWh rivalise-t-elle avec les autres voitures électriques en grands voyages ?

Comme vous pouvez le constater sur les tableaux récapitulatifs, la Hyundai Kona est l’une des voitures les moins rapides dans cet exercice des grands voyages. Sur le trajet de référence de 530 kilomètres, elle demande 58 minutes de charge là où de nombreux véhicules sont situés autour de 30 minutes de charge nécessaires.

Ce trajet estival a un coût aux 100 kilomètres de 11,50 euros, ce qui est plutôt bien situé par rapport à d’autres véhicules électriques dans cet exercice. En particulier, la Hyundai Ioniq 5, la Renault Mégane E-Tech EV60 ou encore la MG4 64 kWh affichent toutes les trois un coût plus important que la Hyundai Kona 64 kWh.

Le trajet hivernal, de son côté, montre les lacunes de la Hyundai Kona face aux autres voitures électriques : la charge rapide ne l’est pas vraiment. En effet, avec près de deux heures et demie de charge en 850 kilomètres, on atteint là les limites de ce qui est acceptable pour beaucoup.

Le coût aux 100 kilomètres de ce trajet hivernal est situé entre 11,50 euros (avec une charge gratuite) et 15,50 euros, encore une fois moins important que de nombreuses autres voitures électriques. Ainsi, si la Hyundai Kona 64 kWh n’est pas parmi les plus rapides pour tailler la route, sa consommation somme toute raisonnable lui permet de se rattraper un peu au niveau des coûts de ces grands voyages. Reste à déterminer si cela est un facteur déterminant pour celles et ceux qui considèrent ce véhicule pour être la voiture principale du foyer.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.