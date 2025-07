Ça y est, la Hyundai Inster est enfin éligible au bonus écologique, après de longs mois d’attente. Une bonne nouvelle pour la voiture électrique coréenne qui démarre alors à moins de 21 000 euros. De quoi concurrencer la R5 électrique de Renault.

Hyundai Inster // Source : Hyundai France

Le prix des voitures électriques reste encore un sujet de discorde pour de nombreux automobilistes. Ces derniers estiment notamment que ce dernier demeure trop élevé, même si l’écart avec les autos thermiques a tendance à se réduire. De plus, on sait que rouler au véhicule zéro-émission (à l’échappement) est plus économique qu’en voiture essence ou diesel.

Enfin le bonus pour l’Inster

Cependant, il est vrai qu’au fil des années, les aides financières à l’achat d’une voiture électrique se sont fortement réduites. La prime à la conversion a notamment été supprimée, tandis que le bonus écologique n’a cessé d’être raboté. Mais voilà que le gouvernement a fait évoluer ce coup de pouce depuis le 1er juillet. Et bonne nouvelle, il devient plus généreux.

En revanche, les voitures éligibles restent toujours limitées et toutes n’ont pas le droit à cette aide. Pour mémoire, elles doivent afficher un éco-score bas pour pouvoir prétendre à ce coup de pouce. Et les autos électriques produites en Chine en sont exclues d’office. Il y a aussi un autre modèle qui avait été laissé sur le bord de la route, la Hyundai Inster. Fabriquée en Corée du Sud, la citadine ne pouvait jusqu’à présent pas prétendre à cette aide financière. Elle n’avait en effet pas encore reçu le feu vert du gouvernement.

Hyundai Inster // Source : Hyundai France

Mais voilà que c’est désormais chose faite, comme le confirme l’arrêté publié au Journal Officiel ce 16 juillet. Désormais, la citadine peut prétendre au « coup de pouce véhicules électriques », le nouveau nom donné au bonus écologique depuis le 1re juillet dernier. Et c’est une très bonne nouvelle, car la petite auto devient de ce fait encore plus accessible. Pour mémoire, elle est actuellement affichée à partir de 25 000 euros, mais peut désormais prétendre à une aide allant jusqu’à 4 200 euros.

Ainsi, son prix de départ peut être réduit à seulement 20 800 euros avec ce nouveau bonus. Mais pour y prétendre, il faut obligatoirement faire partie du 1er décile, jusqu’au décile 6 à 8 selon la composition du foyer. Pour les autres, le coup de pouce maximal est fixé à 3 100 euros, quel que soit le revenu fiscal de référence. Dans ce cas, la Hyundai Inster est affichée à partir de 21 900 euros. Un prix qui reste tout de même très bas, et qui lui permet de rivaliser frontalement avec la Renault 5 E-Tech notamment.

Seulement la version cinq places

Car pour rappel, la citadine au losange se décline, elle aussi, dans une variante très abordable, qui ne coûtait que 20 990 euros avec l’ancien bonus écologique et la prime CEE. À vrai dire, la concurrence est assez rude, car les deux autos chassent aussi sur les terres de la Citroën ë-C3, sans oublier la BYD Dolphin Surf. Cette dernière est affichée à partir de 18 990 euros seulement mais elle n’a pas le droit au coup de pouce de l’État.

Il faut savoir que seule la Hyundai Inster cinq places est éligible au bonus écologique, grâce à un calcul plus avantageux de l’éco-score. Et une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, elle peut aussi désormais prétendre au leasing social. Ce qui devrait lui permettre de faire grimper rapidement ses ventes. Pour rappel, elle embarque sous son capot une petite batterie de 42 kWh, qui lui offre une autonomie allant jusqu’à 369 kilomètres selon le cycle WLTP. La recharge s’effectue de 10 à 80 % en seulement 30 minutes en courant continu.

La citadine affiche une puissance de 97 chevaux, contre 95 chevaux pour la R5 E-Tech Five d’entrée de gamme. Dans sa version la plus abordable, la petite Inster est livrée de série avec une dotation déjà très correcte. Celle-ci inclut notamment les feux à LED, le régulateur de vitesse adaptatif intelligent, l’assistance à la conduite active sur l’autoroute et le freinage automatique d’urgence. La voiture est aussi équipée d’un écran tactile de 10,25 pouces, de même que l’accès et le démarrage mains libres.